A hazai méhállomány mintegy 80 százaléka hetek óta alig jut természetes virágporhoz. A szakemberek szerint ennek 2027 tavaszán lehet igazán súlyos következménye.
Végveszélyben a híres magyar horgászparadicsom: kiszáradt a Zagyva, tonnaszám öntik a mészkőport a tóba
Az idei rendkívüli aszály Maconkát sem kíméli: a Zagyva medre teljesen kiszáradt, ezért már hetedszerre kellett mesterséges vízpótlást alkalmazni a Maconkai-víztározónál. A vízminőség megőrzéséért közben 25,5 tonna mészkőport juttattak a tórendszerbe, folyamatosan működtetik a levegőztetőket és a vízforgató berendezéseket is.
Súlyos helyzet alakult ki a Maconkai-víztározónál az idei szélsőségesen száraz időjárás miatt. A természetes vízutánpótlás megszűnt, a Zagyva medre pedig teljesen kiszáradt, így a tározó történetében immár 7. alkalommal vált szükségessé kényszerű vízpótlás - derült ki a víztározó Facebook-odaláról.
A szükséges vizet a Mátraszelei-víztározóból indították el, ám a kiszáradt mederben így is 38 órába telt, mire a víz elérte Maconkát. A szivattyúzás kezdetén a fő tározótér vízszintje 387 centiméter volt, a legfrissebb adatok szerint azonban már meghaladta a 400 centimétert. A beavatkozás hátterében ráadásul nem kizárólag a horgászvíz megóvása áll. A tórendszer alatt található vízmű biztonságos működéséhez szükséges vízmennyiséget a jelenlegi hidrológiai helyzetben már csak külső vízutánpótlással lehetett biztosítani. A vízpótlás ugyanakkor a tó vízszintjének stabilizálásában és az ökológiai állapot megőrzésében is fontos szerepet játszik.
Több mint 25 tonna mészkőpor került a tóba
A nagy melegben nemcsak a víz mennyisége, hanem annak minősége miatt is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A vízminőség javítása és az oxigénegyensúly stabilizálása érdekében összesen 25,5 tonna mészkőport juttattak a tórendszerbe. A munkát a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület több mint húsz önkéntese végezte, a mészkőpor beszerzését, szállítását és kijuttatását pedig az egyesület saját költségvetéséből finanszírozta.
A különböző tórészeken vízforgató és levegőztető berendezések működnek, a fő tározótéren pedig jet-skivel is rendszeresen átmozgatják a vizet. Ezzel többek között az oxigénellátottságot próbálják javítani és a kékalga kialakulásának kockázatát mérsékelni. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által telepített, 125 méter hosszú levegőztető berendezés szintén üzemel: jelenleg az I. szigetről segíti a fő tározótér vizének levegőztetését. Az etetést is meg kellett tiltani.
Különleges megfigyelést végeztek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei: hőkamerás drón segítségével sikerült megtalálniuk egy rejtőzködő fekete gólyapár fészkét.
Augusztus 31-én véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn, szeptember 1-jétől pedig a Föveny és a Tobruk strand területe közparkként lesz látogatható. De mit is jelent ez?
Dr. Szabó Antal régész szerint a Duna még korántsem fedte fel minden titkát: azt is elárulta, miért páratlan a terület, és milyen újabb leletekre bukkanhatnak.
Elfeledett régi magyar kedvenc, ami extrább a palacsintánál: így készül a csákvári tarkedli, sűrű szilvalekvárral
Elfeledett édesség, ami a palacsintával is felveszi a versenyt: a tarkedli puha, kelt tésztája sűrű szilvalekvárral az igazi, ráadásul sütőben is süthetünk hozzá lekvárt.
Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
"Ha van Isten, földtől a fényes égig Rángasson minket végig. Ne legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk."
Sztárdömping a Balatonnál: ismert magyar arcok lepik el a partot, itt a nyár egyik utolsó nagy bulija
A közönség és a filmes szakma találkozásáról, „filmes beszélgetésekről” is szól a 2026-os Veszprém-Balaton Filmpiknik.
Új halfaj jelenlétét sikerült első alkalommal bizonyítani Magyarországon: a szávai állasküsz egy példánya június végén került elő a Dunából, Paks közelében.
Komoly változás előtt állhat a horgászat, az Európai Unió ugyanis fokozatosan korlátozná az ólomtartalmú horgászeszközök használatát és forgalmazását. De mit jelenthet ez?
Közel egyhektáros, közvetlen Balaton-parti telket kínálnak 199 millió forintért Alsóörsön, ráadásul lakóövezeti ingatlanként hirdetik. Van azonban egy komoly bökkenő:
Aligha lehet unatkozni Szolnokon augusztus utolsó hétvégéjén: közel száz programmal készül a város a Szolnok Napja rendezvénysorozatra.
Xantus Barbara is Pécsre igazolt, jön a Pillangókisasszony és a Drakula: nem unatkozunk az új évadban
Xantus Barbara is Pécsre szerződött, nemzetközi szereposztású opera és különleges új bemutatók is érkeznek: izgalmas évaddal készül a 131 éves Pécsi Nemzeti Színház.
Ezen a balatoni településen éli nyugdíjas éveit Csuja Imre: megmutatta csodakertjét, ahol pisztáciát is nevel + Videó
Csuja Imre igazi Balaton-rajongó, és a tó déli partjának közelében található telkén most már a kertészkedésnek és a borászkodásnak is egyre több időt szentel.
Nem mindennapi csempészési ügyre derült fény a röszkei határátkelőhelyen: egy török állampolgár 3209 piócát próbált engedély nélkül Magyarországra hozni.
Már fényes nappal is vaddisznók járják Sopron utcáit: a vadak kerteket túrnak fel, kukákat borogatnak, és egyre közelebb merészkednek a házakhoz.
Rátámadt a medve a Kolozs megyei sofőr autójára, miközben a gépkocsi a Transzfogarasi úton a dugóban vesztegelt.
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar földtulajdonosok: eldőlt, gyökeres fordulat jön a brutális szárazság miatt
A kormány elfogadta a fenntartható vízgazdálkodásról szóló új cselekvési tervet, amelynek legfőbb célja a súlyos aszályok elleni védekezés és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás.
Augusztus végén újra felpörög az egykori Inotai Hőerőmű: augusztus 27. és 30. között techno, fények és brutális audiovizuális látvány költözik a monumentális ipari terekbe.
Mintha egy teljesen új vár állna Diósgyőrben: elszabadultak az indulatok a sokmilliárdos felújítás miatt
A friss videó alatt rögtön elszabadultak az indulatok: van, aki szerint a felújított Diósgyőri vár lenyűgöző lett, mások viszont azt írják, „semmi köze a régi...
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.