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A tómeder az aszály miatt kiszárad.
HelloVidék

Végveszélyben a híres magyar horgászparadicsom: kiszáradt a Zagyva, tonnaszám öntik a mészkőport a tóba

HelloVidék
2026. augusztus 31. 17:16

Az idei rendkívüli aszály Maconkát sem kíméli: a Zagyva medre teljesen kiszáradt, ezért már hetedszerre kellett mesterséges vízpótlást alkalmazni a Maconkai-víztározónál. A vízminőség megőrzéséért közben 25,5 tonna mészkőport juttattak a tórendszerbe, folyamatosan működtetik a levegőztetőket és a vízforgató berendezéseket is.

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Súlyos helyzet alakult ki a Maconkai-víztározónál az idei szélsőségesen száraz időjárás miatt. A természetes vízutánpótlás megszűnt, a Zagyva medre pedig teljesen kiszáradt, így a tározó történetében immár 7. alkalommal vált szükségessé kényszerű vízpótlás - derült ki a víztározó Facebook-odaláról.

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A szükséges vizet a Mátraszelei-víztározóból indították el, ám a kiszáradt mederben így is 38 órába telt, mire a víz elérte Maconkát. A szivattyúzás kezdetén a fő tározótér vízszintje 387 centiméter volt, a legfrissebb adatok szerint azonban már meghaladta a 400 centimétert. A beavatkozás hátterében ráadásul nem kizárólag a horgászvíz megóvása áll. A tórendszer alatt található vízmű biztonságos működéséhez szükséges vízmennyiséget a jelenlegi hidrológiai helyzetben már csak külső vízutánpótlással lehetett biztosítani. A vízpótlás ugyanakkor a tó vízszintjének stabilizálásában és az ökológiai állapot megőrzésében is fontos szerepet játszik.

Több mint 25 tonna mészkőpor került a tóba

A nagy melegben nemcsak a víz mennyisége, hanem annak minősége miatt is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A vízminőség javítása és az oxigénegyensúly stabilizálása érdekében összesen 25,5 tonna mészkőport juttattak a tórendszerbe. A munkát a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület több mint húsz önkéntese végezte, a mészkőpor beszerzését, szállítását és kijuttatását pedig az egyesület saját költségvetéséből finanszírozta.

A különböző tórészeken vízforgató és levegőztető berendezések működnek, a fő tározótéren pedig jet-skivel is rendszeresen átmozgatják a vizet. Ezzel többek között az oxigénellátottságot próbálják javítani és a kékalga kialakulásának kockázatát mérsékelni. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által telepített, 125 méter hosszú levegőztető berendezés szintén üzemel: jelenleg az I. szigetről segíti a fő tározótér vizének levegőztetését. Az etetést is meg kellett tiltani.
Címlapkép: Getty Images
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