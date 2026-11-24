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Sorra zárnak be a vidéki bankfiókok, az idősek kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe: így juthatunk hozzá a pénzünkhöz
Újabb vidéki településeken szűnik meg a személyes banki ügyintézés: Zombán decemberben, Lébényben szintén december közepén, Encsen és Sátoraljaújhelyen pedig jövő januárban zárul be a helyi ügyfélpont. A bankok az ATM-eket többnyire meghagyják, de ez nem oldja meg azoknak a problémáját, akik személyesen intéznék pénzügyeiket. Közben az MNB adatai is azt mutatják, hogy folyamatosan csökken a pénztári szolgáltatást nyújtó bankfiókok száma. Mutatjuk, milyen lehetőségeik maradnak azoknak, akiknek egyre messzebbre kell utazniuk egy banki ügyintézésért.
Újabb településeken kell búcsút mondaniuk a helyieknek a megszokott banki ügyintézésnek. A pénzintézetek az elmúlt időszakban több vidéki fiókjuk bezárásáról vagy a személyes kiszolgálás másik településre költöztetéséről döntöttek. A változás különösen az idősebbeknek, az autóval nem rendelkezőknek és azoknak okozhat nehézséget, akik nem használják az internetbankot vagy a mobilalkalmazásokat.
A legutóbbi hírek szerint Borsodban két városban is megszűnik a K&H személyes ügyfélkiszolgálása. A bank 2027. január 29-től az encsi és a sátoraljaújhelyi ügyfeleket másik településen várja: az encsieknek Szerencsre, a sátoraljaújhelyieknek Sárospatakra kell majd utazniuk. A döntés ellen mindkét város vezetése fellépett, Encsen hivatalos tárgyalást kezdeményeztek a bank központjával, Sátoraljaújhely polgármestere pedig arra biztatta az ügyfeleket, hogy fontolják meg a bankváltást. A K&H tájékoztatása szerint a két településen az ATM-ek továbbra is elérhetők maradnak, ráadásul készpénzbefizetésre is alkalmasak. A pénzintézet a digitális szolgáltatások mellett távbankárokkal és mobilbankárokkal is segíti az ügyfeleket.
Zomba és Lébény is elveszíti a helyi bankfiókját
Tolna megyében Zombán december 11-től szűnik meg a személyes ügyfélkiszolgálás az egyetlen helyi bankfiókban. Az MBH Bank ügyfeleinek ezután Szekszárdra kell utazniuk, de a környéken Bonyhádon és Tolnán is intézhetik személyesen a pénzügyeiket. A helyi ATM továbbra is használható marad, így készpénzt felvenni ezután is lehet a településen.
Győr-Moson-Sopron megyében Lébényben is hasonló változás jön: az MBH Bank december 14-én zárja be a helyi fiókot. A személyes ügyintézés ezután Győrbe költözik, a bank Bajcsy-Zsilinszky utcai egységébe. Az automata azonban Lébényben is működik tovább. A helyiek egy része nem szeretné elfogadni a döntést, és azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzat tárgyaljon a bankkal egy mozgó bankfiók elindításáról. Az MBH-nak már van ilyen szolgáltatása, amely bizonyos kisebb településeken biztosít személyes ügyintézési lehetőséget.
Tényleg eltűnnek a bankok vidékről?
A bankfiókok számának csökkenése nem új folyamat, de a legfrissebb jegybanki adatok alapján jól látható, hogy a személyes készpénzes szolgáltatások egyre inkább háttérbe szorulnak. Az MNB 2026 szeptemberében közzétett fizetési rendszer jelentése szerint 2025 végén 983 olyan bankfiók működött Magyarországon, ahol pénztári szolgáltatást is biztosítottak. Ez 48-cal, vagyis 4,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
Eközben az ATM-hálózat bővült: 2025 végén már 5690 automata működött az országban, ami egy év alatt 511 darabos, csaknem 10 százalékos növekedést jelentett. A jegybank szerint a készpénzbefizetések értékének több mint fele már 2025-ben is befizetésre alkalmas automatákon keresztül zajlott, nem a bankfióki pénztáraknál.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A számok mögött tehát egyértelmű átalakulás látszik: a rutinszerű pénzügyi műveletek egyre inkább az automatákra és a digitális csatornákra kerülnek át, miközben a személyes ügyintézés lehetősége szűkül.
Hogyan juthatunk pénzhez, ha bezár a helyi bankfiók?
A bankfiók bezárása nem jelenti automatikusan azt, hogy a településen megszűnik a készpénzhez jutás lehetősége. A legtöbb érintett helyen az ATM-ek tovább működnek, és a jogszabály is előírja a készpénzfelvételi lehetőség biztosítását. Ráadásul 2026. február 1-jétől már havi 300 ezer forintig lehet díjmentesen készpénzt felvenni ATM-ből. A kedvezmény az első két készpénzfelvételre vonatkozik, és a feltételek teljesülése esetén bármely Magyarországon működő automatánál igénybe vehető, nem csak a saját bankunk gépénél. Ehhez azonban nyilatkozni kell a banknál, hogy melyik számlán szeretnénk használni a kedvezményt. A lehetőség a legalább 16 éves, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyeknek jár.
A készpénzhez jutás másik lehetősége lehet a vásárlással egybekötött készpénzfelvétel, vagyis a cashback szolgáltatás, amelynél a vásárlás során a boltban is kérhetünk készpénzt. Ennek díjmentes kerete havi 40 ezer forint, legfeljebb két alkalommal, a szolgáltatásban részt vevő kereskedőknél.
A kisebb településeken élők számára további változást hozhat, hogy a jogszabály szerint 2026. december 31-től minden 500 főnél népesebb településen biztosítani kell az ATM-es készpénzfelvétel lehetőségét - erről korábban itt írt a Pénzcentrum. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden faluban bankfiók is lesz: az automata készpénzfelvételre szolgál, a személyes banki tanácsadást és az összetettebb ügyintézést nem helyettesíti.
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