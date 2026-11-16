Ebbe a kis faluba vonult vissza a Dumaszínház sztárja: húsz évig hajkurásztam a pénzt, a sikert, elég volt!

Évekkel ezelőtt maga mögött hagyta a televíziózás és a folyamatos fellépések feszített világát Dombóvári István. Az egykori tévésztár ma Jászkarajenőn vezet egy művelődési házat, és bár a korábbi kiemelkedő gázsikról lemondott, a vidéki élet megadta számára a lehetőséget, hogy minden idejét a családjának szentelhesse - árulta el a humorista a részleteket a Best magazinnak.

Dombóvári István közel húsz éven át az ország egyik legfoglalkoztatottabb előadójaként kergette a sikert. Karrierje csúcsán napi négy fellépést is elvállalt, ám a csillagászati bevételekkel járó állandó rohanás idővel kimerítette. Felismerte, hogy ez a hajsza a magánélete rovására mehet, ezért radikális változtatás mellett döntött.

A 48 éves előadó jelenleg egy művelődési ház igazgatójaként teljesen hétköznapi, kiszámítható életet él. Munkája során a helyi polgármesterrel és a pénzügyi osztállyal egyeztetve, kollégáival közösen szervezi a település kulturális programjait. Kötetlen és rugalmas időbeosztásának köszönhetően a felesége is stabilan számíthat a jelenlétére.

A színpadtól nem búcsúzott el végleg, de a korábbi tempót heti két fellépésre mérsékelte. A vidéki környezet igazi szabadságot nyújt számára, hiszen a faluban minden sétatávolságra található, így reggelente ő kíséri a gyerekeket az óvodába és az iskolába, majd arra is marad ideje, hogy nyugodtan megigyon egy kávét a feleségével.

Elmondása szerint bár már nem élnek olyan nagy lábon, semmiben sem szenvednek hiányt. Az országot továbbra is járja, csak a korábbiaknál sokkal élhetőbb, lassabb tempóban. Számára a legfontosabb cél az volt, hogy elkerülje azt a sokaknál látott csapdát, amikor a folyamatos anyagi gyarapodás hajszolása miatt a szülők egyszerűen kimaradnak a saját gyermekeik életéből.