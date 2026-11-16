Hatalmas esőzés után jött a fordulat a Velencei-tónál: ennyit nőtt a vízállás, de még mindig nagy a baj
Ebbe a kis faluba vonult vissza a Dumaszínház sztárja: húsz évig hajkurásztam a pénzt, a sikert, elég volt!
Évekkel ezelőtt maga mögött hagyta a televíziózás és a folyamatos fellépések feszített világát Dombóvári István. Az egykori tévésztár ma Jászkarajenőn vezet egy művelődési házat, és bár a korábbi kiemelkedő gázsikról lemondott, a vidéki élet megadta számára a lehetőséget, hogy minden idejét a családjának szentelhesse - árulta el a humorista a részleteket a Best magazinnak.
Dombóvári István közel húsz éven át az ország egyik legfoglalkoztatottabb előadójaként kergette a sikert. Karrierje csúcsán napi négy fellépést is elvállalt, ám a csillagászati bevételekkel járó állandó rohanás idővel kimerítette. Felismerte, hogy ez a hajsza a magánélete rovására mehet, ezért radikális változtatás mellett döntött.
A 48 éves előadó jelenleg egy művelődési ház igazgatójaként teljesen hétköznapi, kiszámítható életet él. Munkája során a helyi polgármesterrel és a pénzügyi osztállyal egyeztetve, kollégáival közösen szervezi a település kulturális programjait. Kötetlen és rugalmas időbeosztásának köszönhetően a felesége is stabilan számíthat a jelenlétére.
A színpadtól nem búcsúzott el végleg, de a korábbi tempót heti két fellépésre mérsékelte. A vidéki környezet igazi szabadságot nyújt számára, hiszen a faluban minden sétatávolságra található, így reggelente ő kíséri a gyerekeket az óvodába és az iskolába, majd arra is marad ideje, hogy nyugodtan megigyon egy kávét a feleségével.
Elmondása szerint bár már nem élnek olyan nagy lábon, semmiben sem szenvednek hiányt. Az országot továbbra is járja, csak a korábbiaknál sokkal élhetőbb, lassabb tempóban. Számára a legfontosabb cél az volt, hogy elkerülje azt a sokaknál látott csapdát, amikor a folyamatos anyagi gyarapodás hajszolása miatt a szülők egyszerűen kimaradnak a saját gyermekeik életéből.
Ez az álomszép balatoni vidék volt Scherer Péter második otthona: itt töltötte a legszebb nyarait, most emlékhelyet kapott
Kevesen tudják, mennyire szorosan kötődött a Balatonhoz Scherer Péter: a Jászai Mari-díjas színművész számára Sajkod nem egyszerű nyaralóhely, hanem valódi második otthon volt.
A szigorúan védett Fekete-réten engedély nélküli vízkivétel történt, jogosulatlanul alakították át a nemzeti park csatornarendszerét, védett tölgyerdőt veszélyeztettek.
Régen a bor egyetlen cseppjét sem pazarolták: így készült a lőre-cibere, a murci körte és a Márton-napi sásás lúd
Régi időkben bizony a gyengébbre sikerült bort sem feltétlenül öntötték ki: lőréből főztek levest, borral készült a liba, és még egy különleges körtés desszerthez is...
Feltámad a legendás tóparti fesztivál: 2027-ben visszatér Bánkra, már az első fellépőt is bejelentették
A 2025-ben pénzügyi nehézségek miatt megszűnő rendezvény 2027 nyarán új szervezőcsapattal, megújulva, de az eredeti helyszínen tér vissza.
A különleges felfedezések között egy kiváló állapotban fennmaradt, IV. Béla uralkodásának idejéből származó ezüstpénz is van.
100 ezer forintot érő ritka halra bukkantak a Börzsönyben: alig maradt ilyen menedék a kiszáradó patakok között
Kiszáradtak a börzsönyi patakok, de egy apró falusi vízfolyásban még hemzseg az élet: ritka, védett halra bukkantak a szakemberek
Egy budapesti panellakás áráért kastélyt vehetsz a Rábaközben: 69 millióért kínálják ezt a 11 szobás épületet, nem akármilyen múltja van
Ritka ajánlat bukkant fel: egy budapesti panellakás áráért kínálnak egy 18. századi kastélyt 11 szobával, hatalmas birtokkal és egy közel 300 éves tölgyfával Farádon.
A megszorítások éve jön 2027-ben: emelkedik több adó, csökkentik a vezetői béreket, elmarad a város nagy fesztiválja is Zalaegerszegen
A tervek szerint jövőre nem rendezik meg az Egerszeg Fesztivált, de a filmzenei koncert, a kamaratánc fesztivál, a gyermekkórus fesztivál és a Zegasztár is kimarad...
Eger óriási karácsonyfája majdnem tragédiát okozott: videón, ahogy a kidőlő oszlop centikkel kerül el egy autót
Kis híján súlyos balesettel végződött Eger idei karácsonyfájának szállítása: a hatalmas fenyővel manőverező szerelvény csütörtökön elakadt és egy villanyoszlopot is kidöntött.
Pusztító nyomot hagyott az aszály a miskolci arborétumban: 30 év munkája veszett kárba, 50 fenyő kell kivágni
Harminc év munkája veszett kárba a miskolci Avasi Arborétumban: közel ötven fenyő pusztult el az elmúlt két évben, a gondozók most önkéntesek segítségét kérik
Jó hír a horgászoknak: rengeteg csukát engedtek szabadon a Dunába, mutatjuk, hol lehet rájuk pecázni
A Duna három helyszínén telepített egynyaras csukákat a folyóba a Komárom-Esztergom megyei Horgászegyesületek Szövetsége.
Tyúkkal pózolt a békési diák tablóképén, most megőrül érte az internet: Botond elmesélte, hogyan lett belőle igazi csirkefogó
A tablóképével egyik pillanatról a másikra lett ismert a békési diák, aki most a HelloVidéknek arról mesélt, hogyan vált a tyúktartás életre szóló szenvedéllyé...
Kitálalt a balatoni borvidék ismert borásza: a jelenlegi formájában aligha éli túl a magyar borágazat
A magyar borászat jövője kritikus ponthoz érkezett, mivel az aranyszínű sárgaság rohamos terjedése, a klímaváltozás, a krónikus munkaerőhiány alapjaiban fenyegetik az ágazatot.
Keményen megdrágul a karácsonyfa: ennyit kérhetnek egy lucfenyőért, nordmann fenyőért és ezüstfenyőért a 2026-os szezonban
Idén még nem maradunk karácsonyfa nélkül, de az aszály miatt a következő években szűkülhet a kínálat, és a fenyőárak is kellemetlen meglepetéseket tartogathatnak.
Egy lakóövezet közvetlen közelébe, folyóparti zöldterületre terveztek adatközpontot Győrben, ám a helyiek nem hagyták annyiban a dolgot.
Két vidéki magyar fürdőváros is bekerült a nemzetközi élmezőnybe: Hévíz és Sárvár is komoly elismerést kapott
Két magyar fürdőváros is komoly nemzetközi elismerést szerzett 2026-ban: Hévíz és Sárvár egyaránt elnyerte a Green Destinations Bronze Awardot.
Nem csak nyáron érdemes a Balaton-part felé venni az irányt: december elején ismét ünnepi fényekbe öltözik Balatongyörök.
Nem bír magával a Nyíregyházi Állatpark új vadóca: úgy hancúrozik a feketeség, mint egy óriási házimacska
Nem mindennapi új lakóval büszkélkedhet a Nyíregyházi Állatpark: egy gyönyörű afrikai leopárd érkezett, aki máris megmutatta, milyen játékos nagymacska lakik a fekete bunda alatt.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.