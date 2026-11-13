Túrázók figyelem! Fák dőlhetnek ki a Mecsekben a hosszan tartó esőzés következtében felázott talaj és a várható erős széllökések miatt...
Egy budapesti panellakás áráért kastélyt vehetsz a Rábaközben: 69 millióért kínálják ezt a 11 szobás épületet, nem akármilyen múltja van
Ritkán fut bele az ember olyan ingatlanhirdetésbe, amelyben egy budapesti panellakás áráért egy egész kastélyt kínálnak eladásra. Most mégis ez történt: a közösségi médiában kezdett terjedni a farádi Sarlay-kastély hirdetése, amelyben 69 millió forintos irányáron keres új tulajdonost a közel ezer négyzetméteres, 18. századi épület. A Rábaközben található birtokhoz több mint 4400 négyzetméteres telek, egy háromszintes melléképület és egy közel 300 éves tölgyfa is tartozik – igaz, a kastélyra alapos felújítás vár.
Egy biztos, nem mindennap jön szembe ilyen hirdetés: Farádon, Csorna közelében 69 millió forintos irányáron kínálják eladásra a Sarlay-kastélyt. A Zenga oldalán meghirdetett, 965 négyzetméteres főépületben 11 szoba vagy iroda, valamint egy nagy tárgyaló is helyet kapott. A kastély egy 4423 négyzetméteres telken áll, ahol egy különálló, 65 négyzetméteres, háromszintes melléképület is található.
Az ingatlan egyébként nem most került először a piacra: már tavaly nyáron is meghirdették, akkor azonban még 79 millió forintos irányáron próbálták értékesíteni. A mostani ár tehát 10 millió forinttal alacsonyabb a korábbinál.
Az ár különösen annak fényében érdekes, hogy a KSH legfrissebb, 2026 első negyedévére vonatkozó adatai szerint egy budapesti panellakás átlagosan 60 millió forintért cserélt gazdát. Vagyis a farádi kastélyért kért összeg nagyjából egy fővárosi panel árával vethető össze – igaz, itt egy egészen más léptékű, de felújításra szoruló ingatlanról van szó.
Nem egyszerű vidéki kúria: 1750 körül épülhetett
A Sarlay-kastély története a 18. századig nyúlik vissza: a helytörténeti források szerint 1750 körül épült, és klasszicista kúriaként tartják számon. A homlokzatán azonban nem a Sarlay család címere látható, hanem Felsőbüki Nagy Sándoré. Nem véletlenül: a farádi birtok egykor a Felsőbüki Nagy család tulajdonában volt.
Felsőbüki Nagy Sándor (1782–1852) a reformkor ismert politikusának, Felsőbüki Nagy Pálnak az öccse volt. Táblabíróként tevékenykedett, és jelentős birtokkal rendelkezett Farádon. Egyetlen lánya, Alexandrina örökölte a vagyonát, aki 1863-ban Nagysarlói Sarlay Jánoshoz ment feleségül. A kúria így került a Sarlay családhoz, a homlokzaton viszont megmaradt az eredeti birtokos, a Felsőbüki Nagy család címere.
Az épület később egészen más szerephez jutott: a szocializmus idején mezőgazdasági szövetkezeti irodák működtek benne. A rendszerváltás utáni sorsa sem alakult szerencsésen, hosszú ideje üresen áll, és már a 2010-es években is próbáltak vevőt találni rá. Egy 2014-es ingatlanpiaci összeállításban például 45 millió forintért kínálták, most pedig 69 millió forintos irányáron került ismét a figyelem középpontjába.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Közel ezer négyzetméter, de a felújításra is gondolni kell
A kastélyra - ahogy a közösségi médiában megosztott fotókon is látszik - jócskán ráfér a felújítás: jelenleg nincs benne fűtés, bár a víz, a villany és a csatorna már be van vezetve a telekre. A leendő tulajdonos dolgát valamelyest megkönnyítheti, hogy az épületről felmérési terv is készült, ráadásul nem áll műemléki védelem alatt.
A közel ezer négyzetméteres főépületben és a tágas telken ugyanakkor rengeteg lehetőség rejlik. Akár rendezvényhelyszín, szálláshely vagy céges központ is kialakítható belőle, a háromszintes melléképület pedig külön vendégházként, műhelyként vagy akár a személyzet elhelyezésére is alkalmas lehet.
A birtok egyik különleges értéke a kastély mellett álló, a hirdetés szerint közel 300 éves tölgyfa. Aki tehát fantáziát lát egy történelmi épület új életre keltésében, annak most egy igazán különleges ingatlan került a piacra – a 69 millió forintos vételár mellett azonban a felújítás költségeivel is komolyan számolnia kell.
Címlapkép: Google maps
Pusztító nyomot hagyott az aszály a miskolci arborétumban: 30 év munkája veszett kárba, 50 fenyő kell kivágni
Harminc év munkája veszett kárba a miskolci Avasi Arborétumban: közel ötven fenyő pusztult el az elmúlt két évben, a gondozók most önkéntesek segítségét kérik
Jó hír a horgászoknak: rengeteg csukát engedtek szabadon a Dunába, mutatjuk, hol lehet rájuk pecázni
A Duna három helyszínén telepített egynyaras csukákat a folyóba a Komárom-Esztergom megyei Horgászegyesületek Szövetsége.
Tyúkkal pózolt a békési diák tablóképén, most megőrül érte az internet: Botond elmesélte, hogyan lett belőle igazi csirkefogó
A tablóképével egyik pillanatról a másikra lett ismert a békési diák, aki most a HelloVidéknek arról mesélt, hogyan vált a tyúktartás életre szóló szenvedéllyé...
Kitálalt a balatoni borvidék ismert borásza: a jelenlegi formájában aligha éli túl a magyar borágazat
A magyar borászat jövője kritikus ponthoz érkezett, mivel az aranyszínű sárgaság rohamos terjedése, a klímaváltozás, a krónikus munkaerőhiány alapjaiban fenyegetik az ágazatot.
Keményen megdrágul a karácsonyfa: ennyit kérhetnek egy lucfenyőért, nordmann fenyőért és ezüstfenyőért a 2026-os szezonban
Idén még nem maradunk karácsonyfa nélkül, de az aszály miatt a következő években szűkülhet a kínálat, és a fenyőárak is kellemetlen meglepetéseket tartogathatnak.
Egy lakóövezet közvetlen közelébe, folyóparti zöldterületre terveztek adatközpontot Győrben, ám a helyiek nem hagyták annyiban a dolgot.
Két vidéki magyar fürdőváros is bekerült a nemzetközi élmezőnybe: Hévíz és Sárvár is komoly elismerést kapott
Két magyar fürdőváros is komoly nemzetközi elismerést szerzett 2026-ban: Hévíz és Sárvár egyaránt elnyerte a Green Destinations Bronze Awardot.
Nem csak nyáron érdemes a Balaton-part felé venni az irányt: december elején ismét ünnepi fényekbe öltözik Balatongyörök.
Nem bír magával a Nyíregyházi Állatpark új vadóca: úgy hancúrozik a feketeség, mint egy óriási házimacska
Nem mindennapi új lakóval büszkélkedhet a Nyíregyházi Állatpark: egy gyönyörű afrikai leopárd érkezett, aki máris megmutatta, milyen játékos nagymacska lakik a fekete bunda alatt.
A világ 20 legszebb vízesése közül egy Magyarországon van: bárki ingyen megcsodálhatja, ide kell ellátogatni
Újabb nemzetközi elismerést kapott Miskolc egyik legismertebb látványossága, a lillafüredi Szinva-vízesés, amely a világ 17. legszebb vízeséseként szerepel a Worldworthy 2026-os rangsorában.
Több vidéki jégpályán is drágult a korcsolyázás: megvannak a nyitási dátumok, mutatjuk, hol és mennyiért csúszhatunk idén
Hamarosan országszerte indul a korcsolyaszezon: mutatjuk, hol nyitnak a jégpályák, mikor lehet először jégre lépni, és mennyibe kerülnek a belépők. Van, ahol fényfolyosó, máshol fakutyázás...
Tonnaszámra fogják ki ezt a nemkívánatos halfajt a magyar vizekből: már 1700 kilónál járnak, és nincs vége
Már az első héten 1700 kilogramm törpeharcsa került a varsákba két Békés vármegyei holtágon.
Elhunyt Marika néni, a rábaközi perec mestere: generációkon át őrizte a különleges magyar sütemény titkát
Szomorú hírt közölt a Hagyományos Rábaközi Perec közösségi oldala: elhunyt Csepregi Istvánné Marika néni, a rábaközi perec egyik ismert készítője.
Figyelem, új szabályok lépnek életbe a Balaton környéki erdőkben: nem mindegy, mikor és hol vághatnak ki fákat
Elkészült a Balatonfüredi Erdőtervezési Körzet új erdőterve: többek között Balatonfüred, Tihany és Csopak erdeiben is rögzítették, hol és milyen feltételekkel vághatnak ki fákat.
Ezen a Pest megyei településen él Peter Srámek: 3 milliós fellépési díjából márványfürdős, jacuzzis, medencés villát épített
Gyerekként, egy panellakásban fogadta meg, hogy egyszer kertes háza lesz. Peter Srámek beváltotta: tavaly minden pénze a házfelújításra ment, most végre elkészült.
Drámai látvány fogadja a kirándulókat a népszerű zalai tónál: visszahúzódott a víz, kagylók ezrei pusztultak el
A Kustánszegi-tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, egyes partszakaszokon pedig már a korábban vízzel borított meder is szárazra került. A tóparton elpusztult kagylók sokasága hever.
Újabb súlyos következménye lett a parajdi sóbánya másfél évvel ezelőtti katasztrófájának: november végén hatvan alkalmazottjától válik meg az állami sóipari vállalat, a SALROM.
21 millió forintért vette a felújított álomházat, most kabátban alszik a konyhában: rémálommá vált a vidéki élet egy magyar faluban
Kívülről szép volt, belül súlyos hibákat rejtett felújítottnak látszó a Mátra lábánál fekvő domoszlói ház. A szerencsétlenül járt nőt átverték, 4 éve pereskedik.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.