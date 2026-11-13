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Egy budapesti panellakás áráért kastélyt vehetsz a Rábaközben: 69 millióért kínálják ezt a 11 szobás épületet, nem akármilyen múltja van
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Egy budapesti panellakás áráért kastélyt vehetsz a Rábaközben: 69 millióért kínálják ezt a 11 szobás épületet, nem akármilyen múltja van

Pais-Horváth Szilvia
2026. november 13. 11:30 3 perc

Ritkán fut bele az ember olyan ingatlanhirdetésbe, amelyben egy budapesti panellakás áráért egy egész kastélyt kínálnak eladásra. Most mégis ez történt: a közösségi médiában kezdett terjedni a farádi Sarlay-kastély hirdetése, amelyben 69 millió forintos irányáron keres új tulajdonost a közel ezer négyzetméteres, 18. századi épület. A Rábaközben található birtokhoz több mint 4400 négyzetméteres telek, egy háromszintes melléképület és egy közel 300 éves tölgyfa is tartozik – igaz, a kastélyra alapos felújítás vár.

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Egy biztos, nem mindennap jön szembe ilyen hirdetés: Farádon, Csorna közelében 69 millió forintos irányáron kínálják eladásra a Sarlay-kastélyt. A Zenga oldalán meghirdetett, 965 négyzetméteres főépületben 11 szoba vagy iroda, valamint egy nagy tárgyaló is helyet kapott. A kastély egy 4423 négyzetméteres telken áll, ahol egy különálló, 65 négyzetméteres, háromszintes melléképület is található.

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Az ingatlan egyébként nem most került először a piacra: már tavaly nyáron is meghirdették, akkor azonban még 79 millió forintos irányáron próbálták értékesíteni. A mostani ár tehát 10 millió forinttal alacsonyabb a korábbinál.

Az ár különösen annak fényében érdekes, hogy a KSH legfrissebb, 2026 első negyedévére vonatkozó adatai szerint egy budapesti panellakás átlagosan 60 millió forintért cserélt gazdát. Vagyis a farádi kastélyért kért összeg nagyjából egy fővárosi panel árával vethető össze – igaz, itt egy egészen más léptékű, de felújításra szoruló ingatlanról van szó.

Nem egyszerű vidéki kúria: 1750 körül épülhetett

A Sarlay-kastély története a 18. századig nyúlik vissza: a helytörténeti források szerint 1750 körül épült, és klasszicista kúriaként tartják számon. A homlokzatán azonban nem a Sarlay család címere látható, hanem Felsőbüki Nagy Sándoré. Nem véletlenül: a farádi birtok egykor a Felsőbüki Nagy család tulajdonában volt.

Felsőbüki Nagy Sándor (1782–1852) a reformkor ismert politikusának, Felsőbüki Nagy Pálnak az öccse volt. Táblabíróként tevékenykedett, és jelentős birtokkal rendelkezett Farádon. Egyetlen lánya, Alexandrina örökölte a vagyonát, aki 1863-ban Nagysarlói Sarlay Jánoshoz ment feleségül. A kúria így került a Sarlay családhoz, a homlokzaton viszont megmaradt az eredeti birtokos, a Felsőbüki Nagy család címere.

Az épület később egészen más szerephez jutott: a szocializmus idején mezőgazdasági szövetkezeti irodák működtek benne. A rendszerváltás utáni sorsa sem alakult szerencsésen, hosszú ideje üresen áll, és már a 2010-es években is próbáltak vevőt találni rá. Egy 2014-es ingatlanpiaci összeállításban például 45 millió forintért kínálták, most pedig 69 millió forintos irányáron került ismét a figyelem középpontjába.

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Közel ezer négyzetméter, de a felújításra is gondolni kell

A kastélyra - ahogy a közösségi médiában megosztott fotókon is látszik - jócskán ráfér a felújítás: jelenleg nincs benne fűtés, bár a víz, a villany és a csatorna már be van vezetve a telekre. A leendő tulajdonos dolgát valamelyest megkönnyítheti, hogy az épületről felmérési terv is készült, ráadásul nem áll műemléki védelem alatt.

A közel ezer négyzetméteres főépületben és a tágas telken ugyanakkor rengeteg lehetőség rejlik. Akár rendezvényhelyszín, szálláshely vagy céges központ is kialakítható belőle, a háromszintes melléképület pedig külön vendégházként, műhelyként vagy akár a személyzet elhelyezésére is alkalmas lehet.

A birtok egyik különleges értéke a kastély mellett álló, a hirdetés szerint közel 300 éves tölgyfa. Aki tehát fantáziát lát egy történelmi épület új életre keltésében, annak most egy igazán különleges ingatlan került a piacra – a 69 millió forintos vételár mellett azonban a felújítás költségeivel is komolyan számolnia kell.

Címlapkép: Google maps
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