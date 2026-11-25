Szinte holdbéli táj fogadta a horgászokat egy gödöllői tó partján, miután visszahúzódott a víz. A mederben szabályos, mély kráterek bukkantak elő, a látvány pedig rögtön beindította a találgatásokat: vajon pontyok, harcsák vagy más tólakók túrhatták ki a tófeneket?

A különös alakzatokról a Carplove Horgász és Pihenőpark számolt be november 24-én a Facebook-oldalán. Mint írták, a Bumeráng-tó egyik oldalán húzódott vissza annyira a víz, hogy előtűntek a mederben található, szabályos kis kráterek. A horgászpark még követőit is arra kérte, segítsenek megfejteni, melyik tólakó lehet a furcsa mélyedések felelőse.

A fotók láttán hamar megindult a találgatás. Volt, aki a pontyokra gyanakodott, mások harcsát vagy süllőt sejtettek a háttérben. Egyesek szerint a halak táplálkozás közben túrhatták ki a meder alját, mások inkább a téli vermelőhelyekkel hozták összefüggésbe a különös látványt:

Harcsák, pontyok vagy valami egészen más?

A harcsás elmélet mellett az szólt, hogy a tóban a horgászpark tájékoztatása szerint nagyobb ragadozó halak is élnek. A hozzászólásokban 5–10 kilogrammos harcsákat is emlegettek, így akadt, aki szinte biztosra vette, hogy ezek a halak alakították ki a mélyedéseket.

A pontyoknak is akadtak pártolói. Egy kommentelő elmesélte: egy leengedett pontynevelő tó medrében látott már hasonló nyomokat, ahol főként pontyok és kárászok éltek. Mások a süllőket tartották lehetséges „tettesnek”, de a téli pihenőhelyek kialakulása is felmerült.

A humoros megfejtések sem maradtak el: a hozzászólók között felbukkant az UFO, a jeti, a mamut és még egy fekete párduc is. A horgászpark egyelőre nem nevezte meg a valódi felelőst, így a kráterek eredete továbbra is nyitott kérdés.

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A tó vízellátására várnak, de a halak jól vannak

A Carplove Horgász és Pihenőpark a hozzászólásokban a tó vízellátásáról is adott tájékoztatást. Közlésük szerint a Bumeráng-tó egy több tóból álló rendszer része, és jelenleg a víz a hatodik tó feltöltésére vár. Ezután érkezhet meg hozzájuk, majd a hetedik tó feltöltődése után továbbengedik a következő medencébe.

A horgászpark azt is hangsúlyozta, hogy bár jelenleg alacsonyabb a vízállás, a halak egészségesek és aktívak, jelentősebb halpusztulás nem történt. A képeken a Bumeráng-tó sekélyebbik oldala látható, a tó másik végén továbbra is lehet horgászni és pergetni.