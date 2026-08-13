Kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Döbbenetes fotókon a haldokló Zagyva: bezöldült a víz, dögszag és tömeges halpusztulás jelzi a bajt
Tömeges halpusztulás történt a Zagyva jászsági szakaszán, de a folyó állapota a halak pusztulása után sem javult érdemben. A víz helyenként szinte teljesen bezöldült, a víz oxigéntartalma veszélyesen alacsony, a vízügy pedig már levegőztető berendezésekkel próbálja menteni a helyzetet. A rendkívüli idei aszály csak tovább súlyosbítja a problémát.
Nem a halpusztulással kezdődött a Zagyva mostani története. A jászsági szakaszon már hetekkel korábban látszott, hogy valami nincs rendben: a vízfelszínt helyenként összefüggő békalencsetakaró borította, a vízmozgás lelassult, a folyó állapota pedig folyamatosan romlott. Aztán múlt héten Jánoshidánál tömeges halpusztulás történt. A ZagyvaMENTIk most újra kiment a terepre, és a szervezet Facebookon közzétett beszámolója szerint a helyzet továbbra is súlyos. Pusztamizsénél a folyó egy része ismét zöld vízfelületként látszik, Jánoshida fölött pedig szintén összefüggő békalencse alakult ki.
A háttérben több probléma találkozik: kevés a víz, rosszak az oxigénviszonyok, a folyót műtárgyak szabdalják, és a vízminőségi terhelés kérdése is felmerült.
Már a halak is elfogytak az oxigénből
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mérései szerint a Zagyva középső és alsó szakaszán 2 milligramm/liter alatti oldottoxigén-koncentrációt mértek. Ez már olyan alacsony érték, amely komoly veszélyt jelent a vízi élővilág számára. A vízügy ezért merülőfalakat és levegőztető berendezéseket telepített, hogy javítsa a víz oxigénellátottságát és megóvja a még életben lévő halakat.
A beavatkozás azonban csak egy adott szakaszon tud segíteni. Ha a folyóba kevés víz érkezik, és a víz hosszabb szakaszokon pang, a levegőztetés önmagában nem oldja meg a problémát.
Az aszály is ránehezedik a folyóra
Az idei év különösen kedvezőtlen ebből a szempontból. Magyarországon 2026 nyarán súlyos aszály alakult ki, a tartós csapadékhiány pedig a folyók és kisvízfolyások vízjárásán is érezteti hatását. A kevés víz több szempontból is rontja a helyzetet. A sekélyebb víz gyorsabban felmelegszik, csökkenhet az oxigéntartalma, miközben ugyanannyi szennyezőanyag kisebb vízmennyiségben koncentrálódhat.
A Zagyva mostani állapotánál ezért az aszály nem önmagában magyarázat, hanem egy olyan tényező, amely felerősítheti a folyót érő egyéb terhelések hatását.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A gátak szerepét is vizsgálni kellene
A ZagyvaMENTIk szerint nem lehet kizárólag a szennyvízterheléssel magyarázni a történteket. A civil-szakmai szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a Pusztamizsei gát akadályozhatja a folyó hosszirányú átjárhatóságát, vagyis a halak és más vízi élőlények mozgását. A szervezet szerint már két hónappal ezelőtt jelezték a problémát, amikor a gát fölött kilométereken keresztül békalencse borította a vízfelszínt. A mostani terepbejárás során pedig ismét hasonló állapotokat találtak.
Azt is kifogásolják, hogy a Pusztamizsei gát fölött a visszatartott víz egy része nem a folyóban marad: a környéken öntözőcsatorna, magántározó és horgásztavak is működnek. A ZagyvaMENTIk szerint ezért azt is meg kell vizsgálni, hogy a vízmegtartás és a vízkivételek miként befolyásolják a folyó ökológiai állapotát.
A szennyvízterhelés sem új probléma
A mostani halpusztulás kapcsán a szennyvízterhelés is a vizsgálat középpontjába került. A Tisza Horgászegyesület korábbi közlése szerint szennyvíz kerülhetett a Zagyvába, és saját gyorsvizsgálataik nulla oxigénszintet, illetve magas szennyezőanyag-koncentrációt mutattak. Ezeket az adatokat azonban érdemes a hatósági vizsgálatok eredményeivel együtt kezelni. A ZagyvaMENTIk szerint ugyanakkor a Jászberény és Jásztelek térségében működő szennyvíztelepek problémáira már korábban is felhívták a figyelmet.
A mostani helyzet tehát nem egyetlen tényező története. Az aszály miatt kevés víz, az alacsony oxigénszint, a vízminőségi terhelés és a folyón található műtárgyak együttesen olyan állapotot hozhatnak létre, amelyben a vízi élővilág már nem tud alkalmazkodni.
Kiszáradt a patak, halak százait kellett SOS kimenteni: több millió forintnyi állomány élete volt a tét + Fotók
A 2026-os aszály már a kisvízfolyások élővilágát is komolyan veszélyezteti: a Bózsva-patak vízhozama annyira lecsökkent, hogy több mint 815 halat kellett kimenteni.
A 8094 négyzetméteres birtokon álló ház komoly korszerűsítésre szorul, cserébe balatoni panorámát, hatalmas telket és nem mindennapi történetet kínál új tulajdonosának.
Négy napon át koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges programok várják a látogatókat a Dél-Baranyai Ormánság településein, ráadásul minden program ingyenes.
A a balatonlellei Napfény Strand Flashmob koncertjén olyan rockklasszikusok csendülnek fel, mint a Queen, a Linkin Park vagy a Nirvana, de magyar dalokból sem lesz...
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
Mariann számára a kertészkedés nem egyszerű hobbi, hanem lelki feltöltődés, a természet iránti szeretete pedig már gyerekkora óta meghatározó. Kukkantsunk hát be hozzá!
Az oltás után egy szomjas sün merészkedett az egyenruhásokhoz, akik ivóvízzel kínálták meg. A meglepett tűzoltók videóra is vették a nem mindennapi találkozást.
A 2026-os aszály már a vasi patakok élővilágát is veszélyezteti. A Gyöngyös-patak egy szakasza kiszáradt, közel 50 kiló elhullott halat gyűjtöttek össze.
Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt idén nem tartják meg az augusztus 20-i tűzijátékot Tatabányán.
Az utóbbi időben egyre többet emlegetik az ezüstfát a tuják helyett. De valóban ez lehet a kiszáradó kertek megmentője, vagy ennek is van árnyoldala?
Három estén át zenétől lesz hangos Balatonfüred: augusztus 11–13. között ismert hazai előadók lépnek fel az ingyenes víziszínpadon.
A szárazság miatt pillanatok alatt terjedni kezdett a tűz Tapolca határában. A lángok már több hektáron pusztítanak, és épületeket is veszélyeztetnek.
Nem az erdő mélyén, hanem Kazincbarcika közvetlen közelében történhetett az a farkastámadás, amelyben csaknem egy tucat juh pusztult el.
Feketenyék búvártava nemcsak a halak miatt különleges: a 42 méter mély tóban telefonfülke, busz, repülő és még egy villamos is várja a merülőket.
Döbbenetes dolgokat rejtett a kiszáradt magyar folyó medre: még sátor és bicikli is előkerült a mélyéről
Hetek óta súlyos vízhiánnyal küzd a Lajta, több szakaszon már teljesen kiszáradt a meder, és a folyó halállománya is komoly veszteséget szenvedett.
Lebontják a régi menzát? 400 férőhelyes kollégiumot terveznek a legendás veszprémi egyetemi épület helyére
Felfoghatatlan katasztrófa sújtja a magyar halastavakat: 185 tonna hal pusztult el, drámai videón a valóság
A gazdaság friss videón mutatta meg a kiszáradó tavakat és az elhullott halakat: a tartós aszály és a vízhiány miatt a pusztulás továbbra sem állt...
Ritka dinoszauruszlelet került elő a Bakonyban: egyetlen állkapocs segíthet megfejteni Európa ősi rejtélyét
Újabb különleges leletekkel gazdagodott a világhírű iharkúti dinoszaurusz-lelőhely: az idei ásatáson mintegy 700 csontot emeltek ki a földből.
Újabb jelentős állami forrás érkezik a sármelléki Hévíz-Balaton Airporthoz: a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatja a repülőtér idei működését.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.