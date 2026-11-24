Hózáporokkal indult a kedd reggel az ország északkeleti részén: Vásárosnamény és Mátészalka környékén több helyen 1–2 centiméteres hótakaró borította be a tájat.
Bezárhat az utolsó magyar cukorgyár is: végleg eltűnhet a magyar cukor a boltokból
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a hazai cukorrépa-termesztők, az idei aszály pedig tovább rontotta az ágazat kilátásait. A kaposvári üzem az utolsó működő cukorgyár Magyarországon, ám a termelők szerint már az is kérdéses, hogy jövőre elindulhat-e a feldolgozás. A hazai cukoripar az elmúlt évtizedekben szinte teljesen leépült: egykor tucatnyi gyár működött az országban, ma már csak Kaposváron készül répacukor - írta cikkében a Magyar Hang.
Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a hazai cukorgyártás jövőjével kapcsolatban a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Dorogi Árpád a Magyar Hangnak arról beszélt, hogy az idei rendkívüli aszály miatt a cukorrépa-termés mennyisége és a termesztés jövedelmezősége is jelentősen romlott. A szakember szerint az ország középső részén, a Duna–Tisza közén és Kelet-Magyarországon különösen súlyos a helyzet, mert ezeken a területeken évek óta kevés a csapadék.
A gazdák hektáronként mindössze 30–35 tonnás termésátlaggal számolhatnak, ami jelentősen elmarad a korábbi évek eredményeitől. A probléma nemcsak a hozamokkal van: a cukorrépa termesztése költséges, egy hektár művelése meghaladja az 1,1 millió forintot, a termelők pedig a mostani évben akár 400–500 ezer forintos veszteséggel is zárhatnak. A cukorrépa cukortartalma ugyanakkor kedvező, Dorogi Árpád szerint az idei termésnél mintegy 17 százalékos értéket mértek. Ez azonban nem ellensúlyozza a jelentős mennyiségi kiesést. A termelők helyzetét az olcsó importcukor is nehezíti, amely lefelé nyomja a piaci árakat.
Már a kaposvári cukorgyár jövője is kérdéses
A helyzet azért különösen aggasztó, mert Magyarországon már csak egyetlen cukorrépát feldolgozó üzem működik: a kaposvári cukorgyár. Az idei szezonban a gyár kapacitásának kihasználása is elmaradhat a korábbiaktól. Dorogi Árpád szerint a 125 ezer tonna cukor előállítására képes üzemben idén mindössze 50–60 ezer tonna készülhet.
A szövetség elnöke attól tart, hogy a termelők egy része a veszteségek miatt felhagy a cukorrépa-termesztéssel, így a gyár a következő évben már nem jut elegendő alapanyaghoz. Szerinte az sem kizárt, hogy a tulajdonos végül úgy dönt: nem indítja újra a kaposvári üzemet.
A probléma nem most kezdődött
A cukorrépa termőterülete az elmúlt években jelentősen visszaesett. A 2026-os kampányra 10 900 hektáron termesztettek cukorrépát, miközben a kaposvári gyár hosszú távú stabil működéséhez a vállalat szerint 13 500–14 000 hektárra lenne szükség. Az Agroinform szeptemberi beszámolója szerint a rendkívüli szárazság miatt normál termést csak az öntözött területeken sikerült elérni.
A termelők szerint az öntözés fejlesztése nélkül nehéz lesz megfordítani a folyamatot. Magyarországon a cukorrépával bevetett területek kevesebb mint 10 százaléka öntözött, miközben például Spanyolországban ez az arány meghaladja a 30 százalékot. A CTOSZ elnöke szerint az államnak is szerepet kellene vállalnia a vízkivételi és vízelosztó infrastruktúra fejlesztésében.
A kaposvári gyár esetleges leállása nem csupán egy üzem megszűnését jelentené: a hazai cukorrépa-feldolgozás teljesen eltűnhetne. A cukor ettől természetesen nem tűnne el a boltok polcairól, hiszen az import továbbra is biztosíthatja az ellátást, de a magyar alapanyagból készülő répacukor hazai gyártása megszűnne.
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Tucatnyi cukorgyár működött egykor Magyarországon – sorra zárták be az üzemeket
Ma már nehéz elképzelni, de a magyar cukoripar egykor az ország egyik jelentős élelmiszeripari ágazata volt. A 19. század végén és a 20. század elején sorra épültek a cukorgyárak, a rendszerváltás idején pedig még tizenkét nagyobb cukorfeldolgozó üzem működött Magyarországon. A privatizációt, majd az európai uniós cukorpiaci reformot követően azonban felgyorsult a leépülés.
A fontosabb üzemek közül:
- Selyp: a cukorgyár 1991-ben fejezte be a termelést.
- Mezőhegyes: 1997-ben zárták be.
- Ercsi: 1997-ben szűnt meg a cukorgyártás.
- Sarkad: 1998-ban állt le az üzem.
- Sárvár: 1999-ben zárták be.
- Ács: a gyár 2001–2002-ben fejezte be működését.
- Hatvan: 2004-ben szűnt meg a cukorrépa-feldolgozás.
- Kaba: 2006-ban zárták be.
- Szolnok: 2007-ben állt le a cukorgyár.
- Szerencs: 2008-ban jelentették be a gyár bezárását.
- Petőháza: 2007-ben döntöttek a bezárásáról, a berendezéseket 2009-re szerelték le.
A bezárások hátterében többek között a privatizáció, a cukorpiaci szabályozás átalakulása, az uniós cukorreform, a termelési kvóták csökkentése és a cukorrépa-alapanyag biztosításának nehézségei álltak. A 2006 és 2009 közötti időszak különösen nagy veszteséget hozott: ekkor zárt be Kaba, Szolnok, Szerencs és Petőháza.
A kaposvári cukorgyár 1894 óta működik, és mára az ország egyetlen megmaradt répacukorgyára lett. Ha ez az üzem is leáll, a magyarországi cukorrépa-feldolgozás története egyelőre véget érhet.
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