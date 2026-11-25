Cáfolta a Magyar Cukor Zrt. kaposvári gyárának esetleges bezárására vonatkozó információkat a tulajdonos Agrana csoport szerdán az MTI megkeresésére.

Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a hazai cukorrépa-termesztők, az idei súlyos aszály pedig tovább rontotta az ágazat kilátásait. Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, a termelők már attól tartanak, hogy jövőre el sem indulhat a cukorfeldolgozás Kaposváron, ahol Magyarország utolsó működő cukorgyára található. Most azonban megszólalt az osztrák tulajdonos is: az Agrana szerint egyelőre nincs napirenden az üzem bezárása.

A Világgazdaság megkeresésére Markus Simak, az osztrák vállalat szóvivője azt írta: a kaposvári cukorgyár bezárása jelenleg nincs napirenden. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyár hosszabb távú működése körül minden bizonytalanság eloszlott volna. Az Agrana nyilatkozata ugyanis a bezárás jelenlegi terveire vonatkozik, a jövő évi feldolgozási kampányról nem adott egyértelmű garanciát.

A számok mindenesetre jól mutatják, mekkora a baj: a kaposvári üzem évente mintegy 125 ezer tonna cukor előállítására képes, az idei termésből azonban a becslések szerint mindössze 50–60 ezer tonna készülhet. A hazai cukorrépa-termés összesen körülbelül 330 ezer tonnára tehető, miközben a termesztők hektáronként akár félmillió forintos veszteséggel is számolhatnak.

A tét nem kicsi: ha a kaposvári üzem egyszer valóban leállna, az egyben a magyarországi cukorgyártás végét is jelentené. Jelenleg ugyanis nincs másik működő cukorgyár az országban.