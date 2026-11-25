Több tízezer magyarországi lakóházat veszélyeztethet a tartós aszály és az agyagos talaj kiszáradása, ami az épületek súlyos repedéséhez és megsüllyedéséhez vezet.
Megszólalt az osztrák tulajdonos: kiderült, mi lesz Magyarország utolsó cukorgyárának sorsa
Cáfolta a Magyar Cukor Zrt. kaposvári gyárának esetleges bezárására vonatkozó információkat a tulajdonos Agrana csoport szerdán az MTI megkeresésére.
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a hazai cukorrépa-termesztők, az idei súlyos aszály pedig tovább rontotta az ágazat kilátásait. Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, a termelők már attól tartanak, hogy jövőre el sem indulhat a cukorfeldolgozás Kaposváron, ahol Magyarország utolsó működő cukorgyára található. Most azonban megszólalt az osztrák tulajdonos is: az Agrana szerint egyelőre nincs napirenden az üzem bezárása.
A Világgazdaság megkeresésére Markus Simak, az osztrák vállalat szóvivője azt írta: a kaposvári cukorgyár bezárása jelenleg nincs napirenden. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyár hosszabb távú működése körül minden bizonytalanság eloszlott volna. Az Agrana nyilatkozata ugyanis a bezárás jelenlegi terveire vonatkozik, a jövő évi feldolgozási kampányról nem adott egyértelmű garanciát.
A számok mindenesetre jól mutatják, mekkora a baj: a kaposvári üzem évente mintegy 125 ezer tonna cukor előállítására képes, az idei termésből azonban a becslések szerint mindössze 50–60 ezer tonna készülhet. A hazai cukorrépa-termés összesen körülbelül 330 ezer tonnára tehető, miközben a termesztők hektáronként akár félmillió forintos veszteséggel is számolhatnak.
A tét nem kicsi: ha a kaposvári üzem egyszer valóban leállna, az egyben a magyarországi cukorgyártás végét is jelentené. Jelenleg ugyanis nincs másik működő cukorgyár az országban.
Méregdrága lehet idén a karácsonyfa: megkezdődött a kitermelés Zalában, ennyit kérhetnek a fenyőkért
Megkezdődött a karácsonyfának szánt fenyők kivágása Zalában, a termelők már készülnek az ünnepi rohamra.
Hévíz ismét szeretne beleszólást kapni a világhírű Tófürdő működtetésébe, ezért a helyi és térségi aláírásgyűjtés után már online is várják a támogatásokat.
Veszélybe került Szombathely egyik legértékesebb fája: 41,5 millió forintra becsülték, mégis az építkezés útjában áll a 103 éves gesztenye
Egy több mint százéves vadgesztenyefa megmentéséért küzd egy család Szombathely herényi városrészében.
Fonyódnál és Balatonszemesnél is vékony jéghártya, tűszerű jégkristályok és kisebb jégvonulatok jelentek meg a vízfelszínen.
Eladó az ismert Budapest melletti wellnesshotel: ennyit kérnek a 21 szobás, medencés komplexumért - bowlingpálya is jár hozzá
Miért fizetnénk egy wellnesshétvégéért, ha akár egy egész szállodát is vehetnénk? Persze ehhez nem árt, ha akad a kert végében elásva néhány százmillió, esetleg egy...
Sorra zárnak be a vidéki bankfiókok, az idősek kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe: így juthatunk hozzá a pénzünkhöz
Újabb vidéki településeken szűnik meg a személyes banki ügyintézés: Zombán decemberben, Lébényben szintén december közepén, Encsen és Sátoraljaújhelyen pedig jövő januárban zárul be a helyi...
Ki ne dobd a lehullott diófalevelet! Tévhit, hogy semmire se jó: elárulta a sztárkertész, melyik növények imádják
Szomorú Miklós kertészmérnök, az Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten oldal gazdája most azt is megmutatta, miért nem érdemes száműzni a diólevelet a kertből.
Emberi koponya került elő egy magyar tanya kútjából: megoldódhat a több mint 35 éves rejtélyes bűnügy?
Különös leletre bukkantak egy nagymágocsi tanyán: kúttisztítás közben emberi koponyadarab került elő. A rendőrség megerősítette a csontmaradvány megtalálását.
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a hazai cukorrépa-termesztők, az idei aszály pedig tovább rontotta az ágazat kilátásait. A kaposvári üzem az utolsó működő cukorgyárunk...
Lecsapott az első hó Észak-Magyarországra: borzasztóan csúsznak az utak, ez már az igazi tél + Videók
Hózáporokkal indult a kedd reggel az ország északkeleti részén: Vásárosnamény és Mátészalka környékén több helyen 1–2 centiméteres hótakaró borította be a tájat.
Minden városrészbe jut egy saját karácsonyfa: elképesztő ünnepi varázsra készül az egyik népszerű magyar város
Valamennyi városrészben állítanak karácsonyfát a Bács-Kiskun megyei Baján, így összesen 11 örökzöld díszíti majd a települést az ünnepi időszakban, miután a napokban a főtéri, 15...
A bodrogközi vízvisszapótlás eredményét dicsérte hétfői Facebook-posztjában az élő környezetért felelős miniszter.
Drasztikus lépés kellett a Tisza-tónál: 30 millió köbméter víz sorsáról döntöttek, rendkívüli intézkedés lépett életbe
Szokatlan fordulat következik a Tisza-tónál: a megszokott téli vízszintcsökkentés helyett most előbb megemelik a tározó vízállását.
Akár 3 évre is leállíthatják az építkezéseket a Balatonnál: komoly szigorítás jön, strandokat is érinthet
Jelentősen szigorítanák a Balaton-parti építkezések szabályait: a jövőben főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a vízparti ingatlanok beépítettségét.
Petíciót indítottak a Balaton-parton: nem kérnek a strand helyére tervezett látványparkból Alsóörsön
Egyre nagyobb vita bontakozik ki Alsóörs vízpartján: civilek petícióban követelik, hogy ne minősítsék át közparkká a település egyik önkormányzati tulajdonú, strandként nyilvántartott partszakaszát.
Több mint 100 éves problémát számol fel ez a magyar vasúti fejlesztés: látványos fotókon a 12 milliárdos zalai építkezés
Látványosan halad a zalaszentiváni deltavágány építése: a szeptemberben megkezdett kivitelezésről már drónfelvételek is készültek.
Drágul a balatoni horgászjegy 2027-ben: ilyen változásokra készülhetnek a pecások, a ponty és a süllő sem ússza meg
Jövőre mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a Balatonon szeretnének horgászni: három változatlan szezon után emelkednek a balatoni horgászjegyek árai.
Másfél éve nem történt ilyen a Tiszánál: napok alatt métereket emelkedett a vízszint, azonnali lépésre volt szükség
Az előrejelzések alapján keddre, november 24-ére a folyó vízállása Szolnoknál meghaladhatja a 300 centimétert.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.