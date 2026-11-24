Balatonszemesnél is megjelentek az első vékony jégrétegek a víz felszínén. A napfelkelte fényeiben különleges látványt nyújtottak a part menti jégkristályok és a kisebb jégtáblák. A tó befagyásától azonban egyelőre még messze vagyunk, az időjárás-előrejelzések szerint viszont a következő napokban már havazásra is készülhetünk - írta az Idokep.hu.

A november végi lehűlés már a magyar tenger partján is érezteti a hatását. Az Időkép beszámolója szerint kedd reggelre a sekélyebb, szélvédett partszakaszokon megindult a jegesedés: Fonyódnál és Balatonszemesnél is vékony jéghártya, tűszerű jégkristályok és kisebb jégvonulatok jelentek meg a vízfelszínen.

A reggeli fények még különlegesebbé tették a látványt. A felkelő nap narancsos-rózsaszínes színei megcsillantak a frissen képződött jégen, a vízbe hullott őszi falevelek pedig helyenként a vékony jégréteg alatt rajzolódtak ki. A fonyódi és balatonszemesi felvételek már egészen télies hangulatot idéznek. Fontos azonban, hogy egyelőre csak a part menti, sekélyebb vízfelületeken jelent meg a jég, a Balaton teljes befagyásáról szó sincs. A kialakult jéghártya ráadásul nem alkalmas arra, hogy bárki rámerészkedjen.

Nem csak a Balatonnál érkezett meg a tél: havazást és ónos esőt is jeleznek

A lehűlés nem kizárólag a tó környékén érezhető - erről a HelloVidék itt írt. A HungaroMet november 24-i előrejelzése szerint kedd délelőtt még főként az északkeleti országrészben fordulhatott elő hózápor, időszakos havazás, helyenként lepelnyi vagy 1-2 centiméteres friss hóval.

A következő napok azonban ennél is téliesebb időt hozhatnak. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szerdán délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna éri el az országot, amely az esti órákra észak, északkelet felé terjedhet. Az északi területeken elsősorban havazás várható, míg délebbre egyre nagyobb eséllyel havas eső, ónos eső és eső válthatja fel a havat.

A HungaroMet szerint szerda éjfélig a Dunazug-hegyvidéken, az Északi-középhegység nyugati részén és a főváros térségében akár 4-5 centiméternél több, helyenként 10 centiméter körüli hóréteg is kialakulhat. Másutt általában lepel és 4 centiméter közötti friss hóra lehet számítani.