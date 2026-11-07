Társasházi lakásonként akár ötmillió forintos támogatást és kamatmentes hitelt vehetnek igénybe a társasházak átfogó energetikai korszerűsítésre a Wekerle Plusz Program keretében.
Ezen a festői, Duna-parti településen éli nyugdíjas éveit a legendás magyar műsorvezető, Bay Éva: kakasszóra kel, a maga módján élvezi az életet
Bay Éva évtizedekig a Magyar Televízió egyik legismertebb arca volt. A 74 éves műsorvezető ma Szentendrén él férjével és két kutyájával. Most megmutatta otthonát, és elárulta, miért vállal kevesebb munkát.
Bay Éva 1976 és 1999 között dolgozott a Magyar Televíziónál bemondóként és műsorvezetőként. Hat évig hírolvasó volt, de sokan a lottósorsolásokról ismerik – ezt a feladatot később fia, ifjabb Marczali László vette át. A tévé után sem tűnt el: illemet, protokollt és etikettet tanít, színiiskolában oktat, Szentendrén pedig lakáséttermet is vitt. A Story magazinnak most szentendrei otthonában mesélt arról, hogyan telnek a napjai.
„Vonz az ágy”
A műsorvezető a hűvösebb hónapokban a kakasokkal ébred, sötétedéskor pedig már ágyba bújik. Ez ősszel és télen napi rutin számára.
Hamar sötétedik, és én abban a pillanatban, hogy sötét lesz, nagyon álmos leszek, és ágyba kell kerülnöm. Vonz az ágy. Elaludni viszont nem alszom el rögtön. Nagy Netflix-fogyasztó vagyok, imádom a jó sorozatokat, filmeket nézni, miközben a kutyáim mellettem pihennek
– mondta a Storynak.
Férje, Marczali László operatőr ilyenkor a szomszéd szobában a sportcsatornák között kapcsolgat. A pár 1985-ben házasodott össze. A háztartás része két kutya is, Szonja és Lobo.
A délelőttök viszont a teendőkről szólnak. „Korán ébredek, vásárolok, főzök, kitakarítom a házat, megsétáltatom a kutyákat, mindent megcsinálok, ami szükséges, viszont ahogy szürkülni kezd, muszáj egyenesbe helyeznem magam” – mesélte.
A diófa leveleit a férje söpri
Szentendrei otthonuk kertes ház, ami ősszel bőven ad munkát. Bay Éva szerint ez valójában inkább a férjére hárul. „A kerti munkák hozzá tartoznak. Rengeteg falevél hullik le, ő meg söprögeti. Főleg a diófa leveleit. A hozzáértők azt mondják, a lehullott diófalevelek képesek beteggé tenni a fát, ezért odafigyel az eltávolításukra. Én csak ritkán segítek be neki” – nyilatkozta. Unatkozni azonban így sem szokott. Rendszeresen jár piacra, és naponta főz.
Nekem nem mindegy, hány fokban állok a tűzhely mellett
– tette hozzá. Imádja az őszt, a színes levelekben gyönyörködik, híres sütőtökkrémlevesének receptjét pedig a lap olvasóival is megosztotta.
„Jólesik, hogy még gondolnak rám”
Bay Éva hivatalosan nyugdíjas, de nem hagyott fel teljesen a munkával. „Hivatalosan nyugdíjas vagyok, de sokat jövök-megyek, apróbb munkákra szívesen mondok igent, és különböző tévéműsorokba is el szoktam menni. Jólesik, hogy még gondolnak rám. Bírnék én többet is dolgozni, szellemileg friss vagyok, de nekem ez pont elég.” Hogy miért nem vállal többet, arra is van magyarázata. A készülődés ma már jóval tovább tart, mint régen.
Annak idején öt perc alatt elkészültem, most ez tovább tart… Hosszabban válogatom a ruháimat, keresem azt, amiben csinos vagyok. Hát igen, hiába öregszik az ember, a hiúság nem múlik el
– fogalmazott.
Ráadásul a késést nem bírja, ezért mindenhova jóval korábban indul el. „Szóval nem vállalok sok munkát, az odavezető út már macerás, inkább a magam módján élvezem az életet.”
Színház, utazás – de nem ősszel
A pár ritkábban mozdul ki otthonról, mint régen. Nyaralni és társaságba azért eljárnak. „Mondjuk színházba jó lenne többször menni… Igaz, nem ősszel” – mondta nevetve.
A sötét hónapok sem nyomják el a kedvét. „Sokan szerint az ősz az elmúlást szimbolizálja, én viszont csak a csodálatos természetet látom.”
Bay Éva tehát nem lassított le teljesen. Kertes ház, két kutya, piac, főzés és egy-egy tévés felkérés tölti ki a napjait Szentendrén. Ahogy ő fogalmazott: hálás azért, hogy egészségileg is működik. „Még nem sok mindenem fáj, és remélem, ez sokáig így marad.”
Gyerekkorunk legendás játékai kelnek életre Pécsen: 50 éves a magyar Playmobil, 1526 figura idézi meg a mohácsi csatát
Különleges időutazásra hívja a látogatókat a pécsi Janus Pannonius Múzeum: ötvenéves lett a Schenk Károly nevéhez fűződő legendás magyar játékkatona, a mini emberke.
Rejtett patkányváros húzódhat a panelházak alatt: egy csőtörés hozta felszínre a súlyos problémát Békésben is
Egy egyszerű csőtörés javításával indult a történet, végül azonban olyan problémára derült fény az egyik Békés megyei város panelházainál...
Megvan a hétvége leghangulatosabb családi programja: libás ételek, bormustra és lámpás felvonulás a Márton-napi vásáron Szombathelyen
November 7-én, szombaton ismét megtelik élettel a szombathelyi Vasi Skanzen: érkezik a hagyományos Szent Márton-napi országos nagyvásár. Hozzuk is a programokat!
Uniós százmilliókból kap új funkciót Szentendre népszerű kulturális helyszíne: turistacsalogató központ épül a MűvészetMalomban
Több mint 300 millió forintos uniós fejlesztés indul Szentendrén: a MűvészetMalomban új turisztikai fogadó- és információs központot alakítanak ki, amely a város értékeit mutatja be.
Orrfacsaró bűz fogadja a vonattal érkezőket Siófokon: vége lehet a szégyenfoltnak, lépett az önkormányzat
Nyáron algás, szemetes, kellemetlen szagú állóvíz csúfítja Siófok egyik forgalmas közterületét, a vasútállomás előtti Millennium park szökőkútját. Az önkormányzat most lépett az ügyben:
Mélyponton a Fertő tó vízszintje: az eső ide nem lesz elég, élőhelyeket is elpusztíthat a hosszú aszályos időszak
Az előző év azonos időszakához képest mintegy 40 centiméterrel alacsonyabb a tó vízállása.
Örülhetnek a balatoni bringások: három fejlesztés is jöhet, új négysávos út kötheti össze az M76-ost Keszthellyel
Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat Keszthely térségében: a tervek szerint hétt kilométeres, kétszer kétsávos út kapcsolná össze az M76-os gyorsforgalmi utat a keszthelyi elkerülővel.
Új termálkutat fúrnak a népszerű fürdőnél: közel 738 millió forintos fejlesztés indul Szengotthárdon, erre készülnek
Jelentős energetikai fejlesztés indul a Szentgotthárd Spa & Wellness fürdőnél: új, 750 méter mély termálkutat fúrnak, és öt hőszivattyúval korszerűsítik a fűtési rendszert.
Vége a konténeriskolának Gyömrőn, 600 gyerek és szülő lélegezhet fel: a 24 tantermes új sulira közel 11 milliárdot szánnak
Évek óta húzódik a gyömrői Fekete István Általános Iskola újjáépítésének ügye, miközben több száz diáknak kellett ideiglenes konténertantermekben folytatnia a tanulmányait.
Veszélyes inváziós növény terjedésére figyelmeztet az Ipoly Erdő: sokan díszfának nézik, pedig komoly gondot okoz a bálványfa – így ismerd fel
Hiába nő gyorsan és mutatós, súlyos károkat okozhat a hazai erdőkbe a bálványfa: egyre több helyen bukkan fel a magyar erdőkben - figyelmeztet az Ipoly...
Balhé a miskolci Kocsonyafesztivál körül: bejelentették a 2027-es időpontot, a polgármester cáfolt, majd visszalépett a szervező
Úgy tűnik, a miskolci Kocsonyafesztivál körüli vita lassan éppolyan visszatérő miskolci hagyománnyá válik, mint maga a rendezvény...
325 millióért eladó a legendás Rózsa rendezvénycsárda: Hódmezővásárhely is beszállna, de jóval áron alul venné meg
borospincék is találhatók. A több mint 5000 négyzetméteres hódmezővásárhelyi komplexumban étterem, panzió, tekepálya és borospincék is vannak. A város 175 millióért vásárolná meg.
Egyedülálló horgászparadicsom épül a Tolnai-hegyhát szívében: ekkora saját vízterület és stég jár majd a pecásoknak
Egészen extra, vadiúj horgászturisztikai helyszínnel bővülhet a vidéki kínálat: a Tolna megyei Felsőnánán három tóból álló horgászkomplexum kialakításán dolgoznak.
Mutatjuk, hol tilos már most rollerezni vidéken: Szegeden 107 bírságot osztottak ki a rollereseknek, és még csak most jön az átfogó KRESZ-szigor
Egyre több helyen okoznak komoly konfliktust az elektromos rollerek, a gyalogosok biztonsága miatt pedig már több vidéki önkormányzat is lépett.
Komoly vitát váltott ki a Bakonyban tervezett fakivágás: a Zirc és Litér közötti új nagyfeszültségű távvezeték kiépítése miatt 32 hektárnyi erdőterületet érint a beruházás.
Madárinfluenza fenyegeti a somogyi baromfitartókat: hozzuk is, mely településeken léptek életbe a szigorú szabályok.
Tömegével akciózzák a belépőket a magyar fürdők: van, ahol 300 forintért is csobbanhatunk novemberben
Novemberben nem semmi akciókat hirdetnek a hazai termálfürdőkben, akár 300 forintért is fürdőzhetünk: mutatjuk is, hova lesz érdemes menni!
Megérkezett az első nagy vadlúdtömeg a tatai Öreg-tóra: november 1-jén hajnalban már 10 400 madár repült ki egyszerre a vízről, hogy a környékbeli földeken reggelizzen.