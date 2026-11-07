2026. november 7. szombat Rezső
3 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szentendre, Magyarország – 2019. március 30.: Egy hagyományos magyar ház ablakai a Szentendre-i Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
HelloVidék

Ezen a festői, Duna-parti településen éli nyugdíjas éveit a legendás magyar műsorvezető, Bay Éva: kakasszóra kel, a maga módján élvezi az életet

Pénzcentrum
2026. november 7. 17:28 3 perc

Bay Éva évtizedekig a Magyar Televízió egyik legismertebb arca volt. A 74 éves műsorvezető ma Szentendrén él férjével és két kutyájával. Most megmutatta otthonát, és elárulta, miért vállal kevesebb munkát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bay Éva 1976 és 1999 között dolgozott a Magyar Televíziónál bemondóként és műsorvezetőként. Hat évig hírolvasó volt, de sokan a lottósorsolásokról ismerik – ezt a feladatot később fia, ifjabb Marczali László vette át. A tévé után sem tűnt el: illemet, protokollt és etikettet tanít, színiiskolában oktat, Szentendrén pedig lakáséttermet is vitt. A Story magazinnak most szentendrei otthonában mesélt arról, hogyan telnek a napjai.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Vonz az ágy”

A műsorvezető a hűvösebb hónapokban a kakasokkal ébred, sötétedéskor pedig már ágyba bújik. Ez ősszel és télen napi rutin számára.

Hamar sötétedik, és én abban a pillanatban, hogy sötét lesz, nagyon álmos leszek, és ágyba kell kerülnöm. Vonz az ágy. Elaludni viszont nem alszom el rögtön. Nagy Netflix-fogyasztó vagyok, imádom a jó sorozatokat, filmeket nézni, miközben a kutyáim mellettem pihennek

– mondta a Storynak.

Férje, Marczali László operatőr ilyenkor a szomszéd szobában a sportcsatornák között kapcsolgat. A pár 1985-ben házasodott össze. A háztartás része két kutya is, Szonja és Lobo.

A délelőttök viszont a teendőkről szólnak. „Korán ébredek, vásárolok, főzök, kitakarítom a házat, megsétáltatom a kutyákat, mindent megcsinálok, ami szükséges, viszont ahogy szürkülni kezd, muszáj egyenesbe helyeznem magam” – mesélte.

A diófa leveleit a férje söpri

Szentendrei otthonuk kertes ház, ami ősszel bőven ad munkát. Bay Éva szerint ez valójában inkább a férjére hárul. „A kerti munkák hozzá tartoznak. Rengeteg falevél hullik le, ő meg söprögeti. Főleg a diófa leveleit. A hozzáértők azt mondják, a lehullott diófalevelek képesek beteggé tenni a fát, ezért odafigyel az eltávolításukra. Én csak ritkán segítek be neki” – nyilatkozta. Unatkozni azonban így sem szokott. Rendszeresen jár piacra, és naponta főz.

Nekem nem mindegy, hány fokban állok a tűzhely mellett

– tette hozzá. Imádja az őszt, a színes levelekben gyönyörködik, híres sütőtökkrémlevesének receptjét pedig a lap olvasóival is megosztotta.

„Jólesik, hogy még gondolnak rám”

Bay Éva hivatalosan nyugdíjas, de nem hagyott fel teljesen a munkával. „Hivatalosan nyugdíjas vagyok, de sokat jövök-megyek, apróbb munkákra szívesen mondok igent, és különböző tévéműsorokba is el szoktam menni. Jólesik, hogy még gondolnak rám. Bírnék én többet is dolgozni, szellemileg friss vagyok, de nekem ez pont elég.” Hogy miért nem vállal többet, arra is van magyarázata. A készülődés ma már jóval tovább tart, mint régen.

Annak idején öt perc alatt elkészültem, most ez tovább tart… Hosszabban válogatom a ruháimat, keresem azt, amiben csinos vagyok. Hát igen, hiába öregszik az ember, a hiúság nem múlik el

– fogalmazott.

Ráadásul a késést nem bírja, ezért mindenhova jóval korábban indul el. „Szóval nem vállalok sok munkát, az odavezető út már macerás, inkább a magam módján élvezem az életet.”

Ezen a balatoni településen éli nyugdíjas éveit Csuja Imre: megmutatta csodakertjét, ahol pisztáciát is nevel + Videó
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezen a balatoni településen éli nyugdíjas éveit Csuja Imre: megmutatta csodakertjét, ahol pisztáciát is nevel + Videó
Csuja Imre igazi Balaton-rajongó, és a tó déli partjának közelében található telkén most már a kertészkedésnek és a borászkodásnak is egyre több időt szentel.

Színház, utazás – de nem ősszel

A pár ritkábban mozdul ki otthonról, mint régen. Nyaralni és társaságba azért eljárnak. „Mondjuk színházba jó lenne többször menni… Igaz, nem ősszel” – mondta nevetve.

A sötét hónapok sem nyomják el a kedvét. „Sokan szerint az ősz az elmúlást szimbolizálja, én viszont csak a csodálatos természetet látom.

Bay Éva tehát nem lassított le teljesen. Kertes ház, két kutya, piac, főzés és egy-egy tévés felkérés tölti ki a napjait Szentendrén. Ahogy ő fogalmazott: hálás azért, hogy egészségileg is működik. „Még nem sok mindenem fáj, és remélem, ez sokáig így marad.
Címlapkép: Getty Images
#netflix #otthon #nyugdíjas #televízió #kutya #ősz #műsorvezető #életmód #bulvár #főzés #hellovidék #szentendre

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:29
18:03
17:28
16:56
16:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
Pénzcentrum
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
Friss! Lövöldözés volt Krakkó főterén, több halálos áldozat is van
Wekerle Plusz helyett: kamatmentes lakáshitelt adnak ezek az önkormányzatok, egy forint kamat sincs rajta, de nem mindenki kaphatja meg
Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”
NAPTÁR
Tovább
2026. november 7. szombat
Rezső
45. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
5 napja
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
3
1 hete
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
4
1 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
5
2 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betegségbiztosítás
biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 18:03
Kvíz: Otthon vagy a nyelvjárásokban, sok tájszót ismersz? Lássuk, kifognak-e rajtad a nyelvjárási kifejezések!
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 16:29
Friss! Lövöldözés volt Krakkó főterén, több halálos áldozat is van
Agrárszektor  |  2026. november 7. 18:08
Különleges dolog történik az égen Magyarországon: ilyet is csak ritkán látni