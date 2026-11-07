Ezen a festői, Duna-parti településen éli nyugdíjas éveit a legendás magyar műsorvezető, Bay Éva: kakasszóra kel, a maga módján élvezi az életet

Bay Éva évtizedekig a Magyar Televízió egyik legismertebb arca volt. A 74 éves műsorvezető ma Szentendrén él férjével és két kutyájával. Most megmutatta otthonát, és elárulta, miért vállal kevesebb munkát.

Bay Éva 1976 és 1999 között dolgozott a Magyar Televíziónál bemondóként és műsorvezetőként. Hat évig hírolvasó volt, de sokan a lottósorsolásokról ismerik – ezt a feladatot később fia, ifjabb Marczali László vette át. A tévé után sem tűnt el: illemet, protokollt és etikettet tanít, színiiskolában oktat, Szentendrén pedig lakáséttermet is vitt. A Story magazinnak most szentendrei otthonában mesélt arról, hogyan telnek a napjai.

„Vonz az ágy”

A műsorvezető a hűvösebb hónapokban a kakasokkal ébred, sötétedéskor pedig már ágyba bújik. Ez ősszel és télen napi rutin számára.

Hamar sötétedik, és én abban a pillanatban, hogy sötét lesz, nagyon álmos leszek, és ágyba kell kerülnöm. Vonz az ágy. Elaludni viszont nem alszom el rögtön. Nagy Netflix-fogyasztó vagyok, imádom a jó sorozatokat, filmeket nézni, miközben a kutyáim mellettem pihennek

– mondta a Storynak.

Férje, Marczali László operatőr ilyenkor a szomszéd szobában a sportcsatornák között kapcsolgat. A pár 1985-ben házasodott össze. A háztartás része két kutya is, Szonja és Lobo.

A délelőttök viszont a teendőkről szólnak. „Korán ébredek, vásárolok, főzök, kitakarítom a házat, megsétáltatom a kutyákat, mindent megcsinálok, ami szükséges, viszont ahogy szürkülni kezd, muszáj egyenesbe helyeznem magam” – mesélte.

A diófa leveleit a férje söpri

Szentendrei otthonuk kertes ház, ami ősszel bőven ad munkát. Bay Éva szerint ez valójában inkább a férjére hárul. „A kerti munkák hozzá tartoznak. Rengeteg falevél hullik le, ő meg söprögeti. Főleg a diófa leveleit. A hozzáértők azt mondják, a lehullott diófalevelek képesek beteggé tenni a fát, ezért odafigyel az eltávolításukra. Én csak ritkán segítek be neki” – nyilatkozta. Unatkozni azonban így sem szokott. Rendszeresen jár piacra, és naponta főz.

Nekem nem mindegy, hány fokban állok a tűzhely mellett

– tette hozzá. Imádja az őszt, a színes levelekben gyönyörködik, híres sütőtökkrémlevesének receptjét pedig a lap olvasóival is megosztotta.

„Jólesik, hogy még gondolnak rám”

Bay Éva hivatalosan nyugdíjas, de nem hagyott fel teljesen a munkával. „Hivatalosan nyugdíjas vagyok, de sokat jövök-megyek, apróbb munkákra szívesen mondok igent, és különböző tévéműsorokba is el szoktam menni. Jólesik, hogy még gondolnak rám. Bírnék én többet is dolgozni, szellemileg friss vagyok, de nekem ez pont elég.” Hogy miért nem vállal többet, arra is van magyarázata. A készülődés ma már jóval tovább tart, mint régen.

Annak idején öt perc alatt elkészültem, most ez tovább tart… Hosszabban válogatom a ruháimat, keresem azt, amiben csinos vagyok. Hát igen, hiába öregszik az ember, a hiúság nem múlik el

– fogalmazott.

Ráadásul a késést nem bírja, ezért mindenhova jóval korábban indul el. „Szóval nem vállalok sok munkát, az odavezető út már macerás, inkább a magam módján élvezem az életet.”

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Színház, utazás – de nem ősszel

A pár ritkábban mozdul ki otthonról, mint régen. Nyaralni és társaságba azért eljárnak. „Mondjuk színházba jó lenne többször menni… Igaz, nem ősszel” – mondta nevetve.

A sötét hónapok sem nyomják el a kedvét. „Sokan szerint az ősz az elmúlást szimbolizálja, én viszont csak a csodálatos természetet látom.”

Bay Éva tehát nem lassított le teljesen. Kertes ház, két kutya, piac, főzés és egy-egy tévés felkérés tölti ki a napjait Szentendrén. Ahogy ő fogalmazott: hálás azért, hogy egészségileg is működik. „Még nem sok mindenem fáj, és remélem, ez sokáig így marad.”