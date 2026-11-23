Szokatlan fordulat következik a Tisza-tónál: a megszokott téli vízszintcsökkentés helyett most előbb megemelik a tározó vízállását. A hosszú, aszályos hónapok után végre érkező csapadék és a Tiszán levonuló kisebb árhullám lehetőséget teremt arra, hogy jelentős vízkészletet mentsenek át a következő időszakra. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) közel 30 millió köbméter többletvizet tározna be, amelyre később a Körös-völgyben és a térség vízpótlásánál is szükség lesz. Mutatjuk, miért különleges az idei téli vízszintbeállítás, és meddig maradhat magasabban a Tisza-tó vízszintje.

Aki rendszeresen jár a Tisza-tóhoz, megszokhatta, hogy az őszi időszakban megkezdődik a tározó vízszintjének csökkentése. Idén azonban egészen másképp alakul a menetrend. A nyári aszály után az elmúlt időszak csapadékosabb időjárása végre kedvezőbb helyzetet teremtett a vízügyi szakembereknek: a Tiszán megindult a vízszintemelkedés, az érkező többletvizet pedig most igyekeznek minél jobban hasznosítani.

A KÖTIVIZIG november 17-i tájékoztatása szerint megkezdik a Tisza-tó téli üzemi vízszintjének emelését. A döntés nem egyszerűen a tó feltöltéséről szól: a cél az, hogy a most rendelkezésre álló vízkészletből minél többet megőrizzenek a későbbi vízpótlási feladatokra - írta a Szoljon.hu.

Rendkívüli vízszintet állítanak be a Tisza-tónál

A vízügyi igazgatóság a Kiskörei Vízlépcső Üzemeltetési Szabályzatában meghatározott rendkívüli üzemrend szerint végzi a feltöltést. A tervek alapján a tározó vízszintjét a Kisköre-felső vízmércén mért 680 centiméterre emelik.

Ez magasabb az ilyenkor megszokott téli üzemi vízszintnél, de fontos különbség, hogy a 680 centiméter nem a végleges téli célérték. A vízügyi szakemberek átmenetileg szeretnének minél több vizet visszatartani, majd a betározott készlet felhasználásával párhuzamosan fokozatosan csökkentik a tó vízállását. A végső cél, hogy a Tisza-tó visszatérjen a Kisköre-felső vízmércén mért 650 plusz 10 centiméteres téli üzemi vízszintre.

Közel 30 millió köbméter vizet tartalékolnak

A feltöltés egyik legfontosabb eredménye, hogy a tervek szerint közel 30 millió köbméter többletvizet sikerülhet betározni. Ez első hallásra nehezen elképzelhető mennyiség, de a Tisza-tó hatalmas vízfelülete miatt már néhány centiméteres vízszintváltozás is több millió köbméter vízkészletet jelent.

A most megőrzött víz különösen fontos lehet a következő hónapokban. Az árhullám levonulását követően ugyanis a betározott készletet a Körös-völgyben, valamint a térségi vízpótlási feladatok során hasznosítják majd. Vagyis a Tisza-tó ebben az időszakban nem csupán a saját vízkészletének megőrzése miatt fontos: a környező területek vízellátásában is jelentős szerepet kap.

Hosszú aszály után végre kedvezőbb a helyzet

A mostani intézkedés jelentőségét az elmúlt hónapok vízhiánya teszi igazán érthetővé. A 2026-os évben is komoly kihívást jelentett az aszály, a Tisza-tó vízkészlete pedig már jóval a szokásos őszi időszak előtt megcsappant.

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A KÖTIVIZIG októberi vízszintegyeztető tárgyalásán is szóba került, hogy az extrém csapadékhiány miatt a tározóban már augusztus 28-án beállt a téli vízszint. A szakemberek akkor arra figyelmeztettek, hogy a következő időszak csapadéka továbbra is bizonytalan, ezért minden érkező többletvizet igyekeznek visszatartani.

Az október végi adatok szerint a Tisza-tó és a Kisköre–Tiszalök közötti folyószakasz együttesen mintegy 138,7 millió köbméter vizet tárolt, ebből körülbelül 25,2 millió köbméter volt a hasznosítható vízkészlet. A mostani betározással ezt a tartalékot szeretnék tovább növelni.

A vízmegtartásnak azért is nagy a jelentősége, mert a Tisza-tó készletei nemcsak a tó környezetében, hanem a Jászság, a Nagykunság és a Körös-völgy vízpótlásában, illetve az öntözési igények kielégítésében is szerepet játszanak.

Nem marad tartósan ilyen magas a vízszint

Bár a mostani intézkedés elsőre azt sugallhatja, hogy a Tisza-tó télen is magasabb vízállással működik majd, erről nincs szó. A 680 centiméteres szint átmeneti cél, amelyet a rendelkezésre álló többletvíz betározása érdekében állítanak be. Amint a vízkészletet a későbbi vízpótlásokhoz felhasználják, a tározó vízszintjét fokozatosan csökkentik. A végleges téli üzemi szint tehát továbbra is a Kisköre-felső vízmércén mért 650 plusz 10 centiméter lesz.

Az idei intézkedés jól mutatja, mennyire felértékelődött a víz visszatartása a hosszabb aszályos időszakok után. A most érkező többletvíz nemcsak átmeneti könnyebbséget jelenthet, hanem fontos tartalékot is biztosíthat arra az esetre, ha a következő hónapokban ismét kevesebb csapadék érkezne a térségbe.