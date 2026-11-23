Jelentősen szigorítanák a Balaton-parti építkezések szabályait: a jövőben főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a vízparti ingatlanok beépítettségét.
Drasztikus lépés kellett a Tisza-tónál: 30 millió köbméter víz sorsáról döntöttek, rendkívüli intézkedés lépett életbe
Szokatlan fordulat következik a Tisza-tónál: a megszokott téli vízszintcsökkentés helyett most előbb megemelik a tározó vízállását. A hosszú, aszályos hónapok után végre érkező csapadék és a Tiszán levonuló kisebb árhullám lehetőséget teremt arra, hogy jelentős vízkészletet mentsenek át a következő időszakra. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) közel 30 millió köbméter többletvizet tározna be, amelyre később a Körös-völgyben és a térség vízpótlásánál is szükség lesz. Mutatjuk, miért különleges az idei téli vízszintbeállítás, és meddig maradhat magasabban a Tisza-tó vízszintje.
Aki rendszeresen jár a Tisza-tóhoz, megszokhatta, hogy az őszi időszakban megkezdődik a tározó vízszintjének csökkentése. Idén azonban egészen másképp alakul a menetrend. A nyári aszály után az elmúlt időszak csapadékosabb időjárása végre kedvezőbb helyzetet teremtett a vízügyi szakembereknek: a Tiszán megindult a vízszintemelkedés, az érkező többletvizet pedig most igyekeznek minél jobban hasznosítani.
A KÖTIVIZIG november 17-i tájékoztatása szerint megkezdik a Tisza-tó téli üzemi vízszintjének emelését. A döntés nem egyszerűen a tó feltöltéséről szól: a cél az, hogy a most rendelkezésre álló vízkészletből minél többet megőrizzenek a későbbi vízpótlási feladatokra - írta a Szoljon.hu.
Rendkívüli vízszintet állítanak be a Tisza-tónál
A vízügyi igazgatóság a Kiskörei Vízlépcső Üzemeltetési Szabályzatában meghatározott rendkívüli üzemrend szerint végzi a feltöltést. A tervek alapján a tározó vízszintjét a Kisköre-felső vízmércén mért 680 centiméterre emelik.
Ez magasabb az ilyenkor megszokott téli üzemi vízszintnél, de fontos különbség, hogy a 680 centiméter nem a végleges téli célérték. A vízügyi szakemberek átmenetileg szeretnének minél több vizet visszatartani, majd a betározott készlet felhasználásával párhuzamosan fokozatosan csökkentik a tó vízállását. A végső cél, hogy a Tisza-tó visszatérjen a Kisköre-felső vízmércén mért 650 plusz 10 centiméteres téli üzemi vízszintre.
Közel 30 millió köbméter vizet tartalékolnak
A feltöltés egyik legfontosabb eredménye, hogy a tervek szerint közel 30 millió köbméter többletvizet sikerülhet betározni. Ez első hallásra nehezen elképzelhető mennyiség, de a Tisza-tó hatalmas vízfelülete miatt már néhány centiméteres vízszintváltozás is több millió köbméter vízkészletet jelent.
A most megőrzött víz különösen fontos lehet a következő hónapokban. Az árhullám levonulását követően ugyanis a betározott készletet a Körös-völgyben, valamint a térségi vízpótlási feladatok során hasznosítják majd. Vagyis a Tisza-tó ebben az időszakban nem csupán a saját vízkészletének megőrzése miatt fontos: a környező területek vízellátásában is jelentős szerepet kap.
Hosszú aszály után végre kedvezőbb a helyzet
A mostani intézkedés jelentőségét az elmúlt hónapok vízhiánya teszi igazán érthetővé. A 2026-os évben is komoly kihívást jelentett az aszály, a Tisza-tó vízkészlete pedig már jóval a szokásos őszi időszak előtt megcsappant.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A KÖTIVIZIG októberi vízszintegyeztető tárgyalásán is szóba került, hogy az extrém csapadékhiány miatt a tározóban már augusztus 28-án beállt a téli vízszint. A szakemberek akkor arra figyelmeztettek, hogy a következő időszak csapadéka továbbra is bizonytalan, ezért minden érkező többletvizet igyekeznek visszatartani.
Az október végi adatok szerint a Tisza-tó és a Kisköre–Tiszalök közötti folyószakasz együttesen mintegy 138,7 millió köbméter vizet tárolt, ebből körülbelül 25,2 millió köbméter volt a hasznosítható vízkészlet. A mostani betározással ezt a tartalékot szeretnék tovább növelni.
A vízmegtartásnak azért is nagy a jelentősége, mert a Tisza-tó készletei nemcsak a tó környezetében, hanem a Jászság, a Nagykunság és a Körös-völgy vízpótlásában, illetve az öntözési igények kielégítésében is szerepet játszanak.
Nem marad tartósan ilyen magas a vízszint
Bár a mostani intézkedés elsőre azt sugallhatja, hogy a Tisza-tó télen is magasabb vízállással működik majd, erről nincs szó. A 680 centiméteres szint átmeneti cél, amelyet a rendelkezésre álló többletvíz betározása érdekében állítanak be. Amint a vízkészletet a későbbi vízpótlásokhoz felhasználják, a tározó vízszintjét fokozatosan csökkentik. A végleges téli üzemi szint tehát továbbra is a Kisköre-felső vízmércén mért 650 plusz 10 centiméter lesz.
Az idei intézkedés jól mutatja, mennyire felértékelődött a víz visszatartása a hosszabb aszályos időszakok után. A most érkező többletvíz nemcsak átmeneti könnyebbséget jelenthet, hanem fontos tartalékot is biztosíthat arra az esetre, ha a következő hónapokban ismét kevesebb csapadék érkezne a térségbe.
Másfél éve nem történt ilyen a Tiszánál: napok alatt métereket emelkedett a vízszint, azonnali lépésre volt szükség
Az előrejelzések alapján keddre, november 24-ére a folyó vízállása Szolnoknál meghaladhatja a 300 centimétert.
Ezeken a településeken jár 2026-ban a kormányablakbusz: mutatjuk, mit intézhetsz el a guruló hivatalban
Ma már nemcsak a gázpalack, a pékárú vagy a Family Frost-os fagyi érkezhet házhoz: akár a hivatal is a faludba gurulhat. Országszerte 30 kormányablakbusz járja...
Így készül a bihariak extrafinom toros káposztája: van benne egy titkos fűszer, desszertnek pedig hájas papucs dukál
Közeleg Szent András napja, amely hagyományosan a disznóvágások kezdetét is jelezte. Ilyenkor előkerült a hurka, a kolbász, a friss pecsenye, és persze a toros káposzta...
Jó hír, hogy a megütődött, lehullott almának sem kell feltétlenül a kukában végeznie: körtéből, sőt akár erdei vadalmából és vadkörtéből is isteni házi ecetet készíthetünk.
Pintér Tamás polgármester beszámolója szerint Magyar Péter kedvezően fogadta a megkeresést.
Egy plébániai szekrény mélyén rejtőzött a döbbenetes lelet: a hazai kutatók is megdöbbentek, mit találtak
A természettudományos vizsgálatok alapján ugyanis nagy valószínűséggel valóban a középkori magyar uralkodó földi maradványára bukkantak.
Ez a pizza recept fittyet hány minden szabályra: palacsintatésztából készül, villámgyors és mennyeien finom
Ki mondta, hogy a pizzához feltétlenül dagasztani, keleszteni és órákig a konyhában szorgoskodni kell? Van egy furfangos változat, amihez még nyújtófára sincs szükség...
Visszatért a hód, de alaposan felforgatta a hazai vizeket: meglepő következményekre figyeltek fel a magyar kutatók
Visszatért a hód a magyar vizekbe, de nem minden hal örülhet neki: meglepő következményekre figyeltek fel a kutatók
Darunéző túrák,ismeretterjesztő előadás, madárgyűrűzés, valamint számos gyermekprogram várja azokat, akik szombaton ellátogatnak a XV. Fehértavi Darvadozásra Sándorfalvára.
Vészjósló felvételek érkeztek a Balatonról: tömegével vergődnek a halak, riasztó értékeket mértek a szakemberek
Szokatlan és aggasztó jelenségre figyeltek fel a horgászok a Balaton nyugati medencéjének közelében: nagy tömegben gyűltek össze halak a Mária-csatorna torkolatánál.
Betelt a pohár, nem tűrnek tovább a helyiek: Pirtó környékén megállították a külföldi cég munkagépeit, környezeti katasztrófától tartanak
Komoly lakossági ellenállásba ütköztek a Kiskunhalas és Pirtó térségébe tervezett szénhidrogén-kutatások, miután a helyiek megakadályozták a kanadai CanCambria vállalat munkagépeinek felvonulását.
Magyarország első pizsamás moziestjét rendezik meg péntek este a debreceni Apolló moziban - közölte a Főnix Rendezvényszervező Kft.
Karácsonyi vásár 2026: Szeged, Debrecen, Szentendre sem spórol idén az adventi fényözönnel, mutatjuk, mikor nyitnak a vidéki vásárok
Már november közepén elindul az adventi készülődés Magyarországon: Kiskunfélegyházán november 17-én, Debrecenben és Szombathelyen pedig november 20-án nyitják meg a karácsonyi vásárokat.
Elásott kincsre bukkantak Szombathelyen: kilószámra lapult az ezüst a föld alatt, alig egy ásónyomnyira
Nem mindennapi régészeti felfedezés történt Szombathelyen: egy építkezést megelőző feltárás során több mint kétszáz darabból álló, két kilogrammot meghaladó kelta ezüstkincs került elő a föld...
Több mint 660 millió forintos beruházással 5,3 kilométeres kerékpárút épült Lenti és Hernyék között - közölte a Zala Megyei Önkormányzat.
WC-tisztítóval okozott gázmérgezést egy diák Zalaegerszegen: 25-en kerültek kórházba, most új fordulat jött
Hétfőn mintegy 700 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, mert egy egyelőre ismeretlen elkövető 120 darab WC-tisztító tablettát szórt bele három...
Elfogyott a Tisza-tó víztartaléka, most rendkívüli döntés született: így próbálják megmenteni a tavat
Végre jó hírek érkeztek a Tisza-tóról: 30 millió köbméter vizet tartalékolnak az aszály után, nagy változás jöhet.
Ne lepődj meg! Önvezető autók tűnnek fel Debrecen utcáin: ez nem vicc, és nem is egy sci-fi forgatása
Két önvezető jármű tesztelése kezdődött meg hétfőn Debrecen közútjain, a Debreceni Egyetem (DE) műszaki kara a projekt egyik szakmai partnereként vesz részt a munkában.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.