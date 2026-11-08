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Hagyományos őrségi porta Szalafőn. A falu az Őrségi Nemzeti Park része, ezért új építési telket nem adnak ki.
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Ezen a tündéri, őrségi településen él ma Borbás Marcsi: 13 évbe telt, mire felújították a mesebeli birtokot

Nagy Bálint
2026. november 8. 17:27 5 perc

Borbás Marcsi több mint húsz éve az Őrségben, Szalafőn talált otthonra. A házat omladozó állapotban vették meg. Csaknem tizenhárom évbe telt, mire először ott alhattak. Most indul új műsora, amelyben minden eddiginél mélyebb betekintést nyerhetünk az otthonába.

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A műsorvezető évekig ingázott a főváros és az Őrség között. A koronavírus-járvány idején döntött végleg: a Femina 2020-as cikke szerint ekkor rendezte be állandó otthonát a vasi falucskában, ahol azóta férjével, Krisztics Dezső dramaturggal él.

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Az otthonáról most a nézők is többet láthatnak: vasárnaptól a TV4-en futó új gasztroműsora, A kertem konyhája nagyrészt a saját kertjében forog. Hogy milyen körülmények között él, azt azonban korábbi interjúiból sokkal pontosabban tudni.

Egy fesztivál után ragadtak egy roskadozó háznál

Borbás Marcsi a Kultúra.hu-nak 2024-ben mesélt arról, hogyan került a faluba. Először még a Főtér című műsor forgatásán járt az Őrségben, és rögtön beleszeretett a tájba. Évekkel később egy viszáki pajtafesztivál miatt utaztak vissza, és nem tudtak elszakadni egy omladozó háztól.

Megvették, és nekiálltak a felújításnak. Ez sem gyors, sem könnyű nem volt: a műsorvezető elmondása szerint a távolság és az anyagi lehetőségeik miatt csaknem tizenhárom évbe telt, mire először ott tudtak aludni.

Néhány száz négyzetméteres kert, három hektár föld

A ház körüli konyhakert csak pár száz négyzetméteres, mégis szinte minden megterem benne, ami egy háztartásnak kell. Mellé három hektár földjük is van, ez főként legelő, de százhúsz gyümölcsfát is ültettek rá.

A berendezés a Mokka egykori riportja alapján rusztikus: antik kiegészítők, népies holmik, modern kütyük csak elvétve. Korábbi videóiban a teraszt is megmutatta, ahol nyaranta grilleznek.

A birtokon húsz cica is él. A Story szerint többségük kidobott, rossz állapotú állatként került hozzá, a műsorvezető mindet beoltatta és ivartalaníttatta.

A boltban szinte csak húst és fűszert vesz

A háztartás nagy része a kertből él. Tavasz végétől késő őszig abból főznek, ami megterem, a zöldséget nem köretként, hanem főételként eszik. A felesleget befőzi, lefagyasztja, a kamrába a patisszonpástétomtól a paradicsomléig minden bekerül.

A Kultúra.hu interjúja szerint a boltban a hús és a fűszerek mellett legfeljebb vajat, sajtot, olajat és szalonnát vesz. Ezeket is lehetőleg helyi termelőktől szerzi be.

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Saját földjén sem tehet bármit

Szalafő az Őrségi Nemzeti Park része, a környék nagy része Natura 2000-es védettség alatt áll. Új építési telket nem adnak ki, a tájvédelmi szabályok szigorúak. A saját birtokukat is csak gyümölcsösként vagy legelőként lehet művelni.

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– mondta erről Borbás Marcsi, aki szerint ez így is van jól. Azt is elmondta, hogy fájlalja, ha régi házakat csak befektetésnek vesznek meg, majd hagyják őket tönkremenni, amíg az áruk emelkedik.

Szomszédként is ki kellett érdemelnie a helyét

A beilleszkedés sem ment magától. A műsorvezető úgy meséli, a falusiak akkor fogadták be, amikor látták, mennyit dolgozik a kertben és rendben tartja a portáját. Szomszédja, Vilma néni szerinte már az érkezésük előtt tudja, ha hazaérnek.

Borbás Marcsi parasztcsaládból származik, ezért a kerti munka nem volt újdonság neki. Férjével sokat túráznak gyalog és kerékpárral, a közeli őserdő és a Hársas-tó a kedvenc helyeik közé tartozik.

Sztárként sem él fényűzően

A vidéki élet nem luxusválasztás nála. Idén tavasszal a Neshama TV Én és a pénz című adásában azt mondta, anyagi helyzetét tekintve „az alsó középréteghez tartozik”. Szerinte Európában ugyanezzel a teljesítménnyel más szinten élne.

Cége, a Stratcomm Kft. a nyilvános beszámoló szerint 540 millió forintos árbevételt ért el, érdemi nyereséget azonban nem mutatott ki, így osztalékot sem vettek fel a tulajdonosok – írtuk júniusban.

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Vasárnaptól a kertjéből jelentkezik

November 8-án, vasárnap 17:40-kor indul a TV4-en A kertem konyhája. Az új gasztroműsor egyik legfontosabb helyszíne Borbás Marcsi saját őrségi kertje. A sorozat vasárnaponként ugyanebben az idősávban látható.

Az első részt nyár közepén forgatták, amikor egymást érték a betakarításra váró zöldségek. A premierben frissen szedett alapanyagokból rakott patisszont készít. Első vendége Szende Gabi fermentálásoktató, aki azt mutatja meg, hogyan lehet a nyári zöldségekből egyszerű módszerekkel savanyúságot eltenni.

A sorozat az évszakok változását is végigköveti, így hónapról hónapra látszik, hogyan alakul a kert. Később kertészek, séfek és őrségi helyi személyiségek is megfordulnak nála. A Story szerint az is téma lesz, hogyan alkalmazkodhatnak a kerttulajdonosok a változó időjáráshoz, és hogyan dolgozhatják fel a megtermett zöldséget és gyümölcsöt.

Borbás Marcsi szeptemberben jelentette be, hogy a Borbás Marcsi szakácskönyve 314 epizód után véget ér, ő pedig a Network4-nél folytatja. A TV4-en az Elgurulva és az Átvinni a napot az égen című műsora is fut.
Címlapkép: Getty Images
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