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Döbbenetes állapotban a Zagyva: szinte teljes egészében tisztított szennyvíz adja a vízhozamát – fotókkal
Hetek óta az ökológiai vízhozamérték alatt van a Zagyva vízhozama, Jászteleknél pedig szeptember 7-én mindössze 67 liter víz folyt le másodpercenként. A tartós csapadékhiány és a fokozódó párolgás miatt a szakemberek több ponton is beavatkoznak a folyó vízminőségének és a halállomány védelmében.
Rendkívül kevés víz maradt a Zagyvában a tartós csapadékhiány és a fokozódó párolgás miatt. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) szerint a folyó vízhozama hetek óta az ökológiai vízhozamérték alatt van, a vízgyűjtő pedig gyakorlatilag kiszáradt. A helyzetet jól mutatja a szeptember 7-i mérés: Jászteleknél mindössze 67 liter víz folyt le másodpercenként. A KÖTIVIZIG szerint az elmúlt évek időjárása jelentősen hozzájárult a mostani helyzethez. A Zagyva vízgyűjtőjén az elmúlt hat évből négyben kevesebb csapadék hullott, mint amennyi elpárolgott.
2024-ben és 2025-ben vízgyűjtő szinten a párolgás mintegy 100 milliméterrel haladta meg a lehullott csapadék mennyiségét. Az idei év sem hozott kedvező változást. Augusztus végéig a január és augusztus közötti időszak sokéves csapadékátlagának mindössze 52,4 százaléka hullott le a Zagyva vízgyűjtőjére. A június és augusztus közötti három hónapban összesen 51,8 milliméter csapadék érkezett, ami a sokéves átlag alig több mint negyede.
Már a vízpótló tározók is kiapadtak
A folyó felső, dombvidéki szakaszán tovább rontja a helyzetet, hogy a vízpótlást biztosító tározók, köztük a Mátraverebélyi és a Tarján-pataki tározó is kiapadtak. Emiatt az utánpótlás megszűnt. A KÖTIVIZIG tájékoztatása szerint a folyó vízhozamát jelenleg lényegében teljes egészében tisztított szennyvíz alkotja.
A rendkívül alacsony vízhozam miatt a szakemberek több helyszínen folyamatosan dolgoznak a vízminőség megóvásán. Levegőztető berendezésekkel és szivattyúkkal javítják a víz oxigénellátottságát, a legkritikusabb szakaszokon pedig úszó munkagépekkel gyérítik a vízinövényzetet. Erre azért is szükség van, mert a gyorsan terjedő békalencse tovább fokozhatja az oxigénhiányt.
A KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriuma hetente vesz vízmintákat, miközben a területen dolgozó szakemberek naponta figyelik a vízminőség változásait és a szennyvízbevezetések környezetét.
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A vízvisszatartás most különösen sokat számít
A KÖTIVIZIG kezelésében lévő folyószakaszon természetes és mesterséges fenékküszöbök is segítik a víz visszatartását. Jászberény és a szolnoki torkolat között nyolc mesterséges létesítmény található, emellett természetes képződmények, például hódok által kialakított torlaszok is lassítják a víz levonulását. A vízügyi igazgatóság számításai szerint ezeknek köszönhetően mintegy 200 ezer köbméter többletvíz marad a Zagyva medrében.
Ennek nemcsak a folyó szempontjából van jelentősége: a visszatartott víz kedvezően hathat a környező erdők élővilágára, a mezőgazdaságra, a talajvíz szintjére, a mikroklímára és a vízminőségre is. A jelenlegi rendkívül alacsony vízhozam mellett a jelentősebb vízmélység már csak ezeken a visszatartott szakaszokon maradt meg.
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