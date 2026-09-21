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Tisza river near Szolnok, Hungary
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Rendkívüli felfedezés a Tiszánál: évszázadok óta rejtőzött a folyóban, most veszélyt is jelenthet + Fotók

HelloVidék
2026. szeptember 21. 13:45

Nem mindennapi felfedezést hozott a Tisza rendkívüli apadása Szolnoknál. A folyó medrének közepén olyan török kori hídmaradványokra bukkantak, amelyekről eddig a szakemberek sem tudtak. A cölöpöket egy ipari búvár találta meg, miközben a történelmi Tisza-híd ismert maradványait kutatták.

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A Tisza szokatlanul alacsony vízállása most olyan részleteket is megmutat a folyó medréből, amelyek normál vízállásnál elérhetetlenek. Szolnokon, a Zagyva-torkolat előtti szakaszon a Damjanich János Múzeum közösségi fémkeresős csapata dr. Kertész Róbert régész vezetésével folytatta a török kori Tisza-híd maradványainak vizsgálatát.  kutatók azonban ezúttal olyasmire bukkantak, amire nem számítottak Szoljon.hu.

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A vizsgálat napján mindössze mínusz 341 centiméteres vízállást mértek. A folyó medrének középső részén azonban még így sem lehetett előre tudni, milyen mély víz várja majd a kutatókat, ezért ipari búvárt is bevontak a munkába. Kosztyu Tamás a Zagyva felőli parttól indult el a túlpart irányába, és közben a meder alján egymástól nagyjából egy méterre fekvő cölöpöket talált. A maradványok egy sorban húzódnak a két part között. A felfedezés azért is jelentős, mert a szakemberek eddig nem tudtak arról, hogy a folyó középső részén is találhatók hídmaradványok. A partok közelében már korábban is látni lehetett cölöpöket, az újonnan megtalált sor azonban ezek között, nagyjából a jelenlegi közúti átkelő közepén helyezkedik el.

Több száz éve állhattak itt

A most előkerült cölöpök a hódoltság korához köthető történelmi híd maradványai lehetnek. A part közelében látható, 16–17. századi cölöpöket egykor debreceni ácsmesterek állították a folyóba, ezek szolgáltak a híd pilléreiül. A Tisza azonban Szolnoknál akkoriban egészen más képet mutatott, mint ma. A folyó eredeti szélessége a szakemberek szerint körülbelül 240 méter lehetett, vagyis több mint kétszerese a jelenlegi szélességének. Ez magyarázza azt is, miért van jelentősége a most megtalált középső cölöpsornak: a korábban ismert maradványok között eddig egy hiányzó szakasz volt.

Ráadásul ezt a mederrészt korábban a hajózás miatt kikotorták. Emiatt a kutatók úgy gondolták, hogy a folyó közepén álló egykori híd cölöpjei már megsemmisülhettek. Most kiderült, hogy legalább egy részük túlélte az évszázadokat.

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Szinte át lehetett gyalogolni a Tiszán

A rendkívüli apadás egészen különös helyzetet teremtett a kutatás során. A folyó olyan sekéllyé vált, hogy az ipari búvár gyakorlatilag át tudott sétálni egyik partról a másikra. A víz többnyire derékig, a mélyebb részeken pedig mellkasig ért. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Tisza most biztonságosan átgázolható lenne. A folyó sodrása továbbra is veszélyes, ezért a kutatás során használt útvonalat és módszereket természetesen nem lehet követendő példának tekinteni.

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A most megtalált cölöpök ráadásul nemcsak régészeti szempontból érdekesek. A terület ma is hajózási útvonal, így a vízből kiálló maradványok a csónakokra, motorcsónakokra és hajókra is veszélyt jelenthetnek.

A régészek már korábban is vizsgálták a part közelében található cölöpöket. Tavaly mintákat is vettek belőlük, amelyek kormeghatározása jelenleg is folyamatban van. A most felfedezett középső cölöpsort a geodéták mérik be. Ezek az adatok segíthetnek pontosabban kirajzolni, hogyan húzódott egykor a hódoltság kori Tisza-híd, és mekkora szerepe lehetett a folyón való átkelésben.

 
Címlapkép: Getty Images
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