A Balaton már rég nem csak a nyári strandolásról szól. A négy évszakos tóparti élmények között egyre feltűnőbb helyet követelnek maguknak a mobil tóparti szaunák: forró kabin, téli panoráma, aztán – a legbátrabbaknak – egy csobbanás a jéghideg vízben. A balatoni szolgáltatók is ráéreztek, hogy a tónál a strandszezon után sem kell lehúzni a rolót: egyre több helyen nyitnak korcsolyapályákat, szerveznek adventi programokat, és már mobil szaunaházakkal is csábítják a vendégeket. Megnéztük, hol lehet belevágni a forró-hideg balatoni szaunás kalandba: mutatunk 7 különleges helyet, és azt is, mennyibe kerül a téli tóparti kikapcsolódás.

Nem véletlen, hogy egyre több szolgáltató próbálja a nyári szezonon túl is a Balatonhoz csábítani a vendégeket. A tó környéke lassan már nemcsak a strandolásról, a lángosról és a főszezoni nyüzsgésről szól: egyre több település igyekszik egész évben programokat kínálni. A turizmus számai ugyanakkor azt mutatják, hogy még van hová fejlődni. A KSH adatai szerint 2026 első kilenc hónapjában a balatoni szállodákban 3,4 millió vendégéjszakát regisztráltak, 0,9 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A bevételek viszont nőttek: 119,4 milliárd forintot tettek ki, ami 1,5 százalékos emelkedés.

A négy évszakos Balaton gondolata a turisztikai szakemberek szerint sem feltétlenül azt jelenti, hogy télen is nyári tömegeket kell a tóhoz csábítani. Michalkó Gábor turizmuskutató a Pénzcentrumnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton nem csupán a strandolásról szól: kirándulni, kerékpározni, borozni és kulturális programokra is érdemes ide érkezni. A települések mindenesetre igyekeznek bővíteni a kínálatot: az adventi vásárok, a fényekbe öltöztetett parti sétányok, a forralt boros rendezvények és a jégpályák mellett a vízparti szaunázás is újabb okot adhat arra, hogy télen is útra keljünk a Balatonhoz.

Szaunával kapcsolatban sok mindent megéltünk már, de a jeges Balatonba csobbanás még kimaradt

Pár éve volt szerencsénk a műfaj őshazájában, Helsinkiben is kipróbálni, milyen az, amikor grillezett rénszarvaskolbász és puncsivás után órákon át egy karácsonyi vásár kellős közepén felállított bodegában szaunázhat az ember. Izzadtunk tóparti kunyhószaunában is, ahol a forró kövekre és a száraz torkokra egyaránt sör került. De nem kell olyan messzire zarándokolni ahhoz, hogy egészen extrém szaunaszeánszot kapjunk a nyakunkba. Pár éve a Balaton legnyugatibb csücskéhez, Keszthelyhez közeli Kehidakustányban is olyan hideg-meleg élményben volt részünk, ami örökre emlékezetessé tette a szaunázást: Karcsi, a szaunamester AC/DC-zenére pörgette a törülközőt, miközben zalai barackpálinkát locsolt az izzó lávakövekre - erről itt meséltunk korábban a HelloVidéken. Olyan parti kerekedett, hogy még az először kissé furcsán tekintgető osztrák nyugdíjasok is megtapsolták a végén.

A szaunázás persze nem mindenhol ilyen hangos mulatság. Finnországban például a tóparti szaunázás a mindennapi kultúra része: a forróság után sokan a közeli tóban hűlnek le, télen pedig a jeges vízbe is bemerészkednek. Nálunk is egyre több helyen lehet kipróbálni ezt a természetközelibb élményt, ráadásul nem kell hozzá wellnesshotelbe vagy drága fürdőkomplexumba menni. A Balaton partján is sorra jelennek meg a mobil szaunák, ahol különféle felöntésekkel várják a vendégeket. Van, ahonnan néhány lépés után már a tóban hűthetjük le magunkat. És ha valaki nem is merészkedik bele a jéghideg tóba, már maga a vízparti szaunázás, a panoráma és a téli balatoni hangulat is elég jó ok lehet arra, hogy a hideg hónapokban se mondjunk le a tóparti kikapcsolódásról. Most összegyűjtöttünk 7 különleges helyet, ahol belevághatunk a forró-hideg kalandba, és az áraknak is utánanéztünk:

1. Amikor a Balaton-parti Szauna Szentélyben felizzik a kályha

Az egyik legújabb helyszín a Balatonszemes és Balatonlelle között kialakított Szauna Szentély, amely 2026. október 10-én nyitotta meg kapuit. Itt nem a hagyományos wellness-szaunák világát kell elképzelni: a vendégeket két különleges, fatüzelésű építmény várja, a programok pedig a balti szaunakultúra hagyományaira épülnek.

A Jurta Szentély egy kerek, sátorszerű építmény, a másik helyiség pedig a Litvániából érkezett, fából készült Vándor Szentély. Utóbbiból a Balatonra is kilátni. A helyszín bemutatkozása szerint a szaunázás itt jóval több egyszerű izzadásnál: a forró gőz, a gyógynövények és a különféle rituálék együtt adják az élményt. A lehűléshez pedig nem kell messzire menni, a szaunából kilépve közvetlenül a tóparton találjuk magunkat, és ha az időjárás és a körülmények engedik, a Balatonban is meg lehet mártózni. A Szauna Szentély programjairól és foglalási lehetőségeiről a helyszín honlapján lehet tájékozódni. A pontos alkalmakról és árakról érdemes előzetesen érdeklődni.

2. Alsóörsön forró csoki is járhat a Party Saunához

Aki inkább a közösségi szaunázást kedveli, annak Alsóörsön a Party Sauna Balaton lehet érdekes. Itt a felöntések, az illatok és a zene is része a programnak, de a szervezők nem ragaszkodnak minden alkalommal ugyanahhoz a forgatókönyvhöz. A Facebookon adott tájékoztatásuk szerint a felöntések hossza és gyakorisága, az illatok, illetve a zene is a társaságtól függ, vagyis a programot a résztvevőkhöz igazítják.

A részvételi díj 8000 forint fejenként, de előzetes bejelentkezés mindenképpen szükséges. A szaunázás után az Artisanban teázni vagy forró csokoládét is lehet inni, ezek azonban már külön fizetendő szolgáltatások, nem tartoznak bele az alapárba. Aki tehát nemcsak egy gyors izzadást, hanem egy hosszabb, közös kikapcsolódást keres, annak érdemes előre egyeztetnie a szervezőkkel az aktuális alkalmakról és a pontos helyszínről. További információ a Party Sauna Balaton honlapján és Facebook-oldalán található.

3. Lélekpart a Csopaki Strandon

Csopakon egészen másfajta élmény várja azokat, akik nem szeretnének idegenekkel osztozni a forró kabinon. A Lélekpart a Csopaki Strandon, az Örkény István sétány 1. szám alatt működik, közvetlenül a vízparton. A helyet akár egy baráti társaság vagy több család is kibérelheti: a teljes szaunarészleg privát használatú, egyszerre legfeljebb 6-an férnek el benne.

Finn szauna, infraszauna és gőzkabin is rendelkezésre áll, a lehűléshez pedig itt sem dézsát, hanem magát a Balatont kínálják. A privát bérlés óránként 15 ezer forint, legalább két órára lehet foglalni, így egy alkalom minimum 30 ezer forintba kerül. A törölköző és a köntös bérlése fejenként 1500 forint, a tíz év alatti gyerekeknek ingyenes a használat. A Lélekpart honlapján időpontot is lehet foglalni.

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4. Szigligeten is javában tart a téli szaunaszezon

A Balaton északi partján, Szigligeten is lehet már télen szaunázni: a strand hivatalos tájékoztatása szerint a szolgáltatás 2026-ban október 25-én nyitott ki. A vendégeket hétfőn, csütörtökön és pénteken 15 és 20 óra között, hétvégén pedig már délelőtt 10 órától várják. Kedden és szerdán szünnap van, a használathoz pedig előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

A kétórás szaunázás fejenként 4000 forintba kerül, de a négyszemélyes szauna külön is kibérelhető, ennek díja 12 ezer forint. Szaunalepedőt biztosítanak, a szolgáltatást azonban csak tíz év felettiek vehetik igénybe. A részletekről a Szigligeti Strand honlapján lehet tájékozódni, időpontot a 06/20/934-69-44-es telefonszámon lehet egyeztetni.

5. Siófokon is volt már téli szaunázás a Nagystrandon

A déli parton a siófoki Nagystrandon az elmúlt években már több téli szezonban is kialakítottak közvetlenül a vízparton működő szaunás pihenőhelyet. A 2025/2026-os tél volt a harmadik, amikor két mobil finn szaunával, dézsával és felöntésekkel várták a vendégeket. A két szaunában egyszerre legfeljebb 15-en fértek el, a 10 ezer forintos csomagban pedig négy felöntés szerepelt. A vendégek nyugágyat, takarót, ásványvizet és forró teát is kaptak, emellett meleg öltöző és zuhanyzási lehetőség is rendelkezésre állt.

A szolgáltatás alapvetően hétvégenként működött, de egyéni igényekhez is igazították. A 2026. novemberi újranyitást és az idei árakat azonban egyelőre nem sikerült friss információval megerősíteni, ezért aki most indulna, annak érdemes előbb a szervezőknél érdeklődnie.

6. Balatonakarattyán is izzik már a NOMÁD mobil szaunája

A Balatonakarattyai Bercsényi strandon október óta a NOMÁD mobil szauna is várja a hideg-meleg élményekre vágyókat. Itt a szaunázás után nem kell messzire menni, ha valaki lehűtené magát: a Balaton közelsége adja a program egyik legnagyobb vonzerejét. A mobil szaunában felöntésekkel készülnek, a forró szeánszok között pedig a közös pihenésé és a tóparti hangulaté a főszerep. Aki kipróbálná, annak érdemes előzetesen tájékozódnia az aktuális időpontokról és a foglalás részleteiről a NOMÁD mobil szauna Facebook-oldalán.

6+1. Balatonlellén a kikötőre néz a panorámaszauna

Balatonlellén, a BL YachtClubban is találunk kültéri panorámaszaunát, ahonnan a kikötő és a Balaton látványa teszi különlegessé a szaunázást. Itt azonban egy fontos részletre érdemes figyelni: a wellnessrészleg nem közvetlenül a vízparton áll, a privát strand mintegy 50 méterre található az épülettől. Vagyis a tóparti élmény adott, de nem úgy, hogy a forró kabinból egyenesen a Balatonba léphetünk.

A panorámaszauna használata a wellnessbelépő része. A klub honlapján feltüntetett árak szerint a felnőtt napijegy 6400 forint, a helyi lakosoknak 4500 forint, a törölköző és a köntös bérlése pedig külön fizetendő. A szolgáltatásról és az aktuális feltételekről a BL YachtClub honlapján lehet tájékozódni.