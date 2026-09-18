Van egy különleges hely a Hajdú-Bihar vármegyei Nagyhegyes határában, amelyről első látásra aligha gondolná az ember, milyen történetet rejt. Ez a Kráter-tó.
Ezen az eldugott, vidéki tanyán él most a legendás magyar színésznő: ezért költözött az aprócska mobilházba Fodor Annamária
Gyerekkori nyarainak helyszínén, egy Anna-hegyen álló mobilházban rendezkedett be Fodor Annamária. A színésznő örömmel figyeli a körülötte élő állatokat, bár a tanyasi mindennapok bőven adnak feladatot is. Közben a színházi munka sem áll meg: a Pintér Béla és Társulata új bemutatójára készül.
Ismerős környezetben kezdett új fejezetet Fodor Annamária: egy olyan tanyára költözött, amelyhez mintegy negyven év emlékei kötik. A színésznő a közmédia Család-barát című műsorában mesélt arról, hogy most egy kis mobilházban él Anna-hegyen (ez igyan nem derül ki a műsorból, de vélhetően a Törökbálinttól délre fekvő, helyi jelentőségű természeti értékként védett, alacsony, erdővel borított Anna-hegyről van szó), ahol már gyerekkorában is a nyarakat töltötte.
A műsorban elárulta, hogy mindig is nagy örömet jelentett számára a természet közelsége.
A fakopács munkáját és a mókusokat figyelve a ház körüli élet minden pillanatában találok valami érdekeset.
- fogalmazott a színésznő.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A környezet ugyanakkor rendszeres tennivalókat is ad: a lehullott diókat például azért szedi össze, hogy kutyája ne egye meg a fekete diót. Mint elmondta, „temérdek meló” akad a tanya körül.
Az őszi időszak szakmai feladatokkal is sűrűn telik. Fodor Annamária jelenleg Pintér Béla és Társulata Flashback című előadásának főpróbahete előtt áll. A készülő produkciót izgalmas, vágyakkal, mély és intenzív érzelmekkel teli szerelmes előadásként jellemezte.
Nem maradt sokáig szabadlábon a Börzsönyben felbukkant különleges vadállat.
Földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés.
Szedd magad alma 2026 ősz: felejtsd el a méregdrága boltit, most csapj le az akciókra + megyei lista
Aki télire szeretne betárazni, most ősszel még olcsóbban juthat friss almához: mutatjuk is, 2026-ban hol mindenhol lehet „Szedd magad” akcióban almát szedni.
Péterfy Boriék is jönnek, tökös-mákos rétesből sem lesz hiány: ezért érdemes az Őrség felé venni az irány
Szeptember 18. és 20. között ismét megrendezik az Őrségi Tökfesztivált, amely idén is több őrségi településen kínál programokat.
Hamarosan ismét működésbe léphet Veszprém belvárosának egyik jól ismert régi látványossága. A csaknem negyvenéves alkotás a hétvégén visszakerült a helyére, miután komolyabb felújításon esett át.
Országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességgel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja ezen a hétvégén.
Atyaég, mi folyik Szombathelyen? Eltűnt a "falloszszobor”: a ferencesek inkább egy szexshop elé tennék
Eltűnt a szombathelyi Szent Erzsébet térről egy különös, évtizedek óta ott álló alkotás, amelyet az utóbbi időben egyre többen falloszként értelmeztek.
Több mint másfél hónapig tartó felújítás után újra eredeti helyén működik a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Intenzív Terápiás Osztálya.
Szívszorító, mi maradt az egykor virágzó borsodi faluból: kihalt tanyaközpont, düledező házak – itt forgatták az Argót is
Romos parasztházak, elhagyott templom és gondozatlan sírkert – szívszorító állapotban van ma Nagyecsér, a borsodi falu, ahol volt idő, amikor 700-an is éltek.
Komoly vízminőségi problémát talált a hatóság egy debreceni termálfürdő három medencéjénél.
Nem semmi összegből, közel 1,4 milliárd forintos uniós támogatásból újulhat meg a keszthelyi Balaton Színház: ilyen új vendégfogadó tér készül, mutatjuk a látványterveket.
Egy kócsaggal a hóna alatt sétált a horgász a kikötőben: döbbenet, mi ejtette fogságba a védett madarat + Fotó
Nem egészen így tervezte a horgászatot az a férfi, aki egy nagy kócsaggal a hóna alatt érkezett meg a tiszaderzsi kikötőbe.
Elszabadultak az indulatok a Balatonnál: fellázadtak a helyiek a pusztító beépítések és luxuslakóparkok ellen
Egyre feszültebb a hangulat Balatonfüreden a sorra épülő lakóparkok miatt. Most épp egy félmilliárdos építkezés borzolja a kedélyeket: utcára is vonulnak a helyiek.
Mikor és mennyit szabad visszavágni a rózsából ősszel? Összegyűjtöttük a metszés, az átültetés és a téli felkészítés legfontosabb tudnivalóit.
Aki szereti a kisvasutakat és a gőzmozdonyokat, annak vasárnap érdemes lesz Gemenc felé venni az irányt. Egész nap programokkal és gőzmozdonyos kirándulásokkal várnak!
Ledöbbent a pecás: bizarr ponty akadt horogra a Holt-Marcalban, a szakértők is találgatják, mi lehet
Egy első ránézésre szokatlan ponty akadt horogra a Holt-Marcalban. A horgász a hal fotóit elküldte a Magyar Haltani Társaságnak, ahol megvizsgálták a különleges külsejű példányt.
Döbbenetes látvány fogadja most a tihanyi Belső-tónál sétálókat: a víz szinte teljesen visszahúzódott, a meder helyén süppedős, sáros talaj maradt.
Nem mindennapi találkozásban volt része egy terepfutónak vasárnap a Börzsönyben: egy különös, dél-amerikai emlős tűnt fel előtte az erdőben. Bárdos Dániel telefont ragadott, és videót...
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.