Ezen az eldugott, vidéki tanyán él most a legendás magyar színésznő: ezért költözött az aprócska mobilházba Fodor Annamária

Gyerekkori nyarainak helyszínén, egy Anna-hegyen álló mobilházban rendezkedett be Fodor Annamária. A színésznő örömmel figyeli a körülötte élő állatokat, bár a tanyasi mindennapok bőven adnak feladatot is. Közben a színházi munka sem áll meg: a Pintér Béla és Társulata új bemutatójára készül.

Ismerős környezetben kezdett új fejezetet Fodor Annamária: egy olyan tanyára költözött, amelyhez mintegy negyven év emlékei kötik. A színésznő a közmédia Család-barát című műsorában mesélt arról, hogy most egy kis mobilházban él Anna-hegyen (ez igyan nem derül ki a műsorból, de vélhetően a Törökbálinttól délre fekvő, helyi jelentőségű természeti értékként védett, alacsony, erdővel borított Anna-hegyről van szó), ahol már gyerekkorában is a nyarakat töltötte.

A műsorban elárulta, hogy mindig is nagy örömet jelentett számára a természet közelsége.

A fakopács munkáját és a mókusokat figyelve a ház körüli élet minden pillanatában találok valami érdekeset.

- fogalmazott a színésznő.

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A környezet ugyanakkor rendszeres tennivalókat is ad: a lehullott diókat például azért szedi össze, hogy kutyája ne egye meg a fekete diót. Mint elmondta, „temérdek meló” akad a tanya körül.

Az őszi időszak szakmai feladatokkal is sűrűn telik. Fodor Annamária jelenleg Pintér Béla és Társulata Flashback című előadásának főpróbahete előtt áll. A készülő produkciót izgalmas, vágyakkal, mély és intenzív érzelmekkel teli szerelmes előadásként jellemezte.