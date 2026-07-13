A közlekedésbiztonság javítása a kabinet kiemelt céljai közé tartozik.
Egzotikus paradicsomban vásárolt új otthont magának az Operettszínház ünnepelt sztárja
Rendkívül mozgalmas életet él Dancs Annamari, az Operettszínház művésze. Fellépései mellett családjával rendszeresen ingázik Magyarország, Erdély, Olaszország és Egyiptom között. Az énekes-színésznő a Hot! magazinnak elárulta, hogyan alakult ki ez a különleges életforma, és hogy miért vásároltak lakást Szicíliában és Egyiptomban is.
Dancs Annamari közösségi oldalait követve látható, hogy a művész és családja szinte folyamatosan úton van. Amikor éppen nincs előadása vagy koncertje, férjével és gyermekeivel gyakran indulnak újabb utazásokra.
A művész Erdélyben született és 29 éves koráig ott élt, mielőtt a Budapesti Operettszínházhoz szerződött volna, aminek immár 17 éve tagja. A magyarországi letelepedés után pedig újabb nagy döntést hoztak férjével két évvel ezelőtt: Szicíliában vásároltak egy ingatlant. A kalandok azonban itt nem értek véget, a család tavaly nyáron Egyiptomban, Hurghadában is vásárolt egy lakást.
A színésznő szerint a család mind a négy országban otthon érzi magát, és úgy véli, gyermekeik számára természetessé vált a különböző kultúrák és életformák megismerése. Azt is megjegyezte, hogy fontosnak tartja, hogy minél több közös élményt szerezzenek, és amíg gyermekeik igénylik a társaságukat, a lehető legtöbb időt töltsék együtt.
Egyre több magyar érdeklődik a külföldi ingatlanvásárlás iránt
Korábban a Pénzcentrumon is írtunk arról, hogy az elmúlt években egyre több magyar érdeklődik külföldi ingatlanvásárlás iránt, mivel a hazai lakásárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy több dél-európai országban hasonló áron jobb állapotú, nagyobb vagy kedvezőbb elhelyezkedésű ingatlanok is elérhetők.
A trend már nem csak a leggazdagabbakat érinti: a középréteg körében is egyre népszerűbb a külföldi vásárlás, legyen szó nyugdíjasok letelepedéséről, munkavállalási célú költözésről vagy befektetésről. Különösen Spanyolország, Portugália, Olaszország, Horvátország és Ausztria keresett célpont, mivel ezekben az országokban az életminőség, a turizmus, az infrastruktúra vagy a magasabb bérek is vonzóak lehetnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Olaszországban például már nemcsak tengerparti apartmanokat, hanem prémium hegyvidéki otthonokat is keresnek az Alpokban és a Dolomitokban. A vásárlók egy része második otthonként, más része befektetésként tekint ezekre az ingatlanokra, amelyeket gyakran saját használat mellett rövid távú kiadásra is hasznosítanak. A keresett ingatlanok ára jellemzően 250–700 ezer euró között mozog, de olcsóbb lehetőségek is akadnak, például Toszkánában akár 80 ezer euró körüli házak is elérhetők.
A külföldi ingatlanvásárlást vásárlást ugyanakkor megnehezítheti az eltérő jogi környezet és a bürokrácia, ezért szakértők bevonása ajánlott, valamint figyelni kell a járulékos költségekre és fenntartási kiadásokra is.
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