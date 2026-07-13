2026. július 13. hétfő Jenő
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ház alakú kulcsok lógnak az új otthon ajtógombján, amelyek az ingatlan megszerzésének és egy új fejezet kezdetének izgalmas pillanatát jelképezik.
Szórakozás

Egzotikus paradicsomban vásárolt új otthont magának az Operettszínház ünnepelt sztárja

Pénzcentrum
2026. július 13. 14:44

Rendkívül mozgalmas életet él Dancs Annamari, az Operettszínház művésze. Fellépései mellett családjával rendszeresen ingázik Magyarország, Erdély, Olaszország és Egyiptom között. Az énekes-színésznő a Hot! magazinnak elárulta, hogyan alakult ki ez a különleges életforma, és hogy miért vásároltak lakást Szicíliában és Egyiptomban is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Dancs Annamari közösségi oldalait követve látható, hogy a művész és családja szinte folyamatosan úton van. Amikor éppen nincs előadása vagy koncertje, férjével és gyermekeivel gyakran indulnak újabb utazásokra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A művész Erdélyben született és 29 éves koráig ott élt, mielőtt a Budapesti Operettszínházhoz szerződött volna, aminek immár 17 éve tagja. A magyarországi letelepedés után pedig újabb nagy döntést hoztak férjével két évvel ezelőtt: Szicíliában vásároltak egy ingatlant. A kalandok azonban itt nem értek véget, a család tavaly nyáron Egyiptomban, Hurghadában is vásárolt egy lakást.

A színésznő szerint a család mind a négy országban otthon érzi magát, és úgy véli, gyermekeik számára természetessé vált a különböző kultúrák és életformák megismerése. Azt is megjegyezte, hogy fontosnak tartja, hogy minél több közös élményt szerezzenek, és amíg gyermekeik igénylik a társaságukat, a lehető legtöbb időt töltsék együtt.

Egyre több magyar érdeklődik a külföldi ingatlanvásárlás iránt

Korábban a Pénzcentrumon is írtunk arról, hogy az elmúlt években egyre több magyar érdeklődik külföldi ingatlanvásárlás iránt, mivel a hazai lakásárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy több dél-európai országban hasonló áron jobb állapotú, nagyobb vagy kedvezőbb elhelyezkedésű ingatlanok is elérhetők.

A trend már nem csak a leggazdagabbakat érinti: a középréteg körében is egyre népszerűbb a külföldi vásárlás, legyen szó nyugdíjasok letelepedéséről, munkavállalási célú költözésről vagy befektetésről. Különösen Spanyolország, Portugália, Olaszország, Horvátország és Ausztria keresett célpont, mivel ezekben az országokban az életminőség, a turizmus, az infrastruktúra vagy a magasabb bérek is vonzóak lehetnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
EZ IS ÉRDEKELHET
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
Az olaszországi ingatlanok iránti magyar érdeklődés az elmúlt években látványosan megnőtt.

Olaszországban például már nemcsak tengerparti apartmanokat, hanem prémium hegyvidéki otthonokat is keresnek az Alpokban és a Dolomitokban. A vásárlók egy része második otthonként, más része befektetésként tekint ezekre az ingatlanokra, amelyeket gyakran saját használat mellett rövid távú kiadásra is hasznosítanak. A keresett ingatlanok ára jellemzően 250–700 ezer euró között mozog, de olcsóbb lehetőségek is akadnak, például Toszkánában akár 80 ezer euró körüli házak is elérhetők.

A külföldi ingatlanvásárlást vásárlást ugyanakkor megnehezítheti az eltérő jogi környezet és a bürokrácia, ezért szakértők bevonása ajánlott, valamint figyelni kell a járulékos költségekre és fenntartási kiadásokra is. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #utazás #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #egyiptom #románia #olaszország #erdély #szórakozás #színésznő #énekesnő #szicília

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Bonnie Tyler

Meghalt Bonnie Tyler

75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, a Total Eclipse of the Heart énekesnője.

FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:36
15:29
15:22
15:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 13.
Újabb balatoni strandvárosban jöhet a fizetős parkolás: ezért akar szigorítani az önkormányzat
2026. július 13.
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
2026. július 12.
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
2
2 hete
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
3
4 hete
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
5
2 hete
Ausztriában kezdett új életet a legendás magyar színésznő: 36 évig egy ország imádta, ma szakácsként dolgozik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zöld Kártya
nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 13:41
Lebontanák a Balaton ikonikus beton védvonalát: minden strandot érint a dózerolás
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 13:02
Újabb balatoni strandvárosban jöhet a fizetős parkolás: ezért akar szigorítani az önkormányzat
Agrárszektor  |  2026. július 13. 15:33
Sokkoló adatok érkeztek: rengeteg ember halálát okozta a hirtelen jött hőség