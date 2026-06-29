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Ausztriában kezdett új életet a legendás magyar színésznő: 36 évig egy ország imádta, ma szakácsként dolgozik
Harminchat év után új irányt vett Nádasi Erika pályafutása: a Domján Edit-díjas színésznő jelenleg egy ausztriai hotelben dolgozik szakácsként. A színpadtól ugyanakkor nem búcsúzott el végleg, idén nyáron ismét szerepet vállal a Szentendrei Teátrum egyik előadásában, írja a Blikk.
Nádasi Erika neve hosszú évtizedeken át meghatározó volt a vidéki magyar színházi életben. A Domján Edit-díjas művész Békéscsabán, Miskolcon és Egerben is sikeres pályát futott be, az elmúlt két évben azonban teljesen új hivatást választott: jelenleg egy ausztriai hotel konyháján dolgozik szakácsként.
A színészettel ugyanakkor nem szakított végleg. Idén is színpadra áll a Szentendrei Teátrum Haragossziget című előadásában, amelynek próbái miatt átmenetileg hazatért Magyarországra. A premier után azonban visszautazik az olasz határ közelében fekvő Annenheimbe, ahol a nyári szezonban folytatja munkáját. A hotel konyháján férjével együtt dolgozik, közösen vállalták a szezonális állást Ausztriában.
Nádasi Erika elmondta, hogy a főzés iránti szenvedélye évekkel ezelőtt alakult ki. Gyermekkorában még édesanyja főzött a családra, később azonban első házasságában olyan kritikákat kapott az ételeivel kapcsolatban, amelyek arra ösztönözték, hogy megtanuljon igazán jól főzni.
A színésznő szerint a művésznyugdíj biztonságot ad számára, mint fogalmazott, ennek is köszönhetően úgy érzi, ő „a világ legszabadabb embere”. Arról is beszélt, hogy az évek múlásával egyre kevesebb szerep találta meg, ezért nem szerette volna tovább arra építeni a mindennapjait, hogy egy-egy felkérésre várjon.
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Először Németországban próbált szakácsként elhelyezkedni, de a nyelvtudás hiánya miatt végül elvetette ezt a tervet. Később Eger környékén vállalt vendéglátós munkákat, ami sokakat meglepett, hiszen több mint három és fél évtizedes színészi karrier után váltott szakmát.
A fordulatot egy néhány hónappal ezelőtt meghirdetett ausztriai állás hozta meg. A hotel magyar nyelvű csapatába szezonális szakácsot kerestek, Nádasi Erika pedig úgy érezte, a lehetőség neki szól. Jelentkezett, és végül meg is kapta az állást.
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