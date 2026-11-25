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Kellemetlen változás jön decemberben az MVM-nél: jobb, ha időben felkészülnek az ügyfelek
Az MVM rendszerátállítást végez az áramügyintézés hátterét biztosító informatikai rendszerén. December 10-én csütörtökön délután 3 órától várhatóan december 14-e hétfő reggel 8 óráig nem lesz elérhető az áramügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és az MVM Next appban. Ez idő alatt nem lesz lehetőség többek között a villanyóraállás online rögzítésére, a számlák bankkártyás befizetésére, a villanyórák éves fényképes leolvasására, valamint a távmérési adatok megtekintésére sem. A személyes és telefonos ügyfélszolgálaton is korlátozott lesz az ügyintézés. Az MVM külön felhívja az előre fizetős villanyórát használó ügyfelei figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőik megfelelő feltöltéséről.
Az év végi időszakban több napra is megváltozik az MVM áramügyintézési rendszereinek elérhetősége. A vállalat december 10-én, csütörtökön délután 3 órakor kezdi meg az informatikai rendszer átállítását, amely várhatóan december 14-én, hétfőn reggel 8 óráig tart.
Az átállás elsősorban az áramfelhasználó ügyfelek online ügyintézését érinti: december 10-én délután 3 órától hétfő reggelig nem lesz lehetőség áramügyek intézésére az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban. A korlátozás a mérőállásdiktálást, a számlák online bankkártyás befizetését, a villanyórák fényképes leolvasását, valamint a műszaki ügyek intézését is érinti. December 11-én, pénteken az MVM személyes és telefonos ügyfélszolgálatán is korlátozottan lesz lehetőség az ügyintézésre.
Azok az ügyfelek, akiknek diktálási időszaka az átállás időszakára esik, december 10-én délután 3 óráig, majd pedig hétfőn tudják rögzíteni villanyóraállásukat az online ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next appban. A telefonos automata rendszerben a diktálás folyamatosan biztosított marad.
Az előre fizetős villanyórát használó ügyfeleknek különösen fontos, hogy időben, december 10-én délután 3 óráig gondoskodjanak mérőik megfelelő feltöltéséről, mivel az átállás idején sem a megszokott online és telefonos feltöltés, sem a feltöltőpontokon történő kódvásárlás nem lehetséges. Az MVM az érintett ügyfeleket külön is tájékoztatja a szükséges teendőkről.
December 13-án, vasárnap néhány órán át a földgázügyintézés sem lesz elérhető az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban, de ezen kívül a földgázügyintézést nem érinti a beavatkozás.
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A rendszerátállítással kapcsolatos részletes tudnivalókról folyamatosan frissülő tájékoztatás olvasható az mvmnext.hu/aram/rendszeratallas oldalon.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
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