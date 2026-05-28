2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
25 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Adzbesztes út Fotó: Pais-H Szilvia
HelloVidék

Figyelem! Azbesztgyanú a közkedvelt dunántúli tónál: lezárták a sétányt, a strandnyitás is bizonytalan

HelloVidék
2026. május 28. 10:11

Azbeszt-szennyezés gyanúja miatt lezárták a Szentgotthárd-Máriaújfalu mellett található Hársas-tó sétányát – derül ki Szentgotthárd Város Önkormányzatának tájékoztatásából. Az ügy miatt a népszerű vasi horgász- és fürdőhely jövője is bizonytalanná vált, a strand megnyitása jelenleg kérdéses.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szentgotthárd város önkormányzata tájékoztatást adott ki azbeszt-ügyben. Ennek értelmében a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által 2021-ben megvalósított beruházás során a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Szentgotthárd-Máriaújfalu melletti Hársas-tó gyalogos sétánya, valamint a völgyzárógát koronája ausztriai bányából származó kőzúzalékos burkolatot kapott. Azbesztszennyezés gyanúja miatt a sétányokat fizikai akadályokkal lezártá - írta a Vaol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A feltételezett azbeszttartalom miatt a szentgotthárdi önkormányzat ideiglenesen lezárta a területet, és fizikai akadályokkal is megakadályozták a bejutást. Az önkormányzat a környezetvédelmi hatóságot is értesítette az esetről, a további intézkedésekről a szakhatóság dönt majd. A város közlése szerint a strand megnyitása is attól függ, milyen eredménnyel zárul a vizsgálat.

Szentgotthárd önkormányzata hangsúlyozta: amint új, biztos információ áll rendelkezésre, ismét tájékoztatják a lakosságot a helyzetről és a lehetséges megoldásokról. Addig a Hársas-tó érintett partszakasza zárva marad, a térség egyik kedvelt kiránduló- és horgászhelyének sorsa pedig egyelőre bizonytalan.

Kapcsolódó cikkeink:
#strand #veszély #belföld #lezárás #környezetvédelem #környezetszennyezés #tó #szennyezés #hellovidék #horgásztó #vas

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:16
10:11
10:07
09:53
Pénzcentrum
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
7 napja
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
3
3 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
2 hete
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
5
2 hete
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Személyi kölcsön
Személyi kölcsön szabadon felhasználható és gyorsan hozzáférhető hitel fajta. A költségei magasnak mondhatók, hiszen semmilyen fedezetet nem kell adnia az adósnak. A futamidő általában 1 és 7 év között változik, a hitelösszeg pedig 200 ezertől 3-6 millió forintig terjedhet pénzintézettől függően. Jellemzően lakásfelújításra, használt autó vásárlására, családi eseményekre, továbbképzésre, egészségügyi kiadásokra és meglévő drágább tartozás rendezésére célszerű felhasználni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 10:16
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 10:07
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
Agrárszektor  |  2026. május 28. 09:01
Óriási segítséget kaptak a termelők: itt az új engedély, amivel sokan jól járnak