Figyelem! Azbesztgyanú a közkedvelt dunántúli tónál: lezárták a sétányt, a strandnyitás is bizonytalan

Azbeszt-szennyezés gyanúja miatt lezárták a Szentgotthárd-Máriaújfalu mellett található Hársas-tó sétányát – derül ki Szentgotthárd Város Önkormányzatának tájékoztatásából. Az ügy miatt a népszerű vasi horgász- és fürdőhely jövője is bizonytalanná vált, a strand megnyitása jelenleg kérdéses.

Szentgotthárd város önkormányzata tájékoztatást adott ki azbeszt-ügyben. Ennek értelmében a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által 2021-ben megvalósított beruházás során a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Szentgotthárd-Máriaújfalu melletti Hársas-tó gyalogos sétánya, valamint a völgyzárógát koronája ausztriai bányából származó kőzúzalékos burkolatot kapott. Azbesztszennyezés gyanúja miatt a sétányokat fizikai akadályokkal lezártá - írta a Vaol.hu.

A feltételezett azbeszttartalom miatt a szentgotthárdi önkormányzat ideiglenesen lezárta a területet, és fizikai akadályokkal is megakadályozták a bejutást. Az önkormányzat a környezetvédelmi hatóságot is értesítette az esetről, a további intézkedésekről a szakhatóság dönt majd. A város közlése szerint a strand megnyitása is attól függ, milyen eredménnyel zárul a vizsgálat.

Szentgotthárd önkormányzata hangsúlyozta: amint új, biztos információ áll rendelkezésre, ismét tájékoztatják a lakosságot a helyzetről és a lehetséges megoldásokról. Addig a Hársas-tó érintett partszakasza zárva marad, a térség egyik kedvelt kiránduló- és horgászhelyének sorsa pedig egyelőre bizonytalan.