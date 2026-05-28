Figyelem! Azbesztgyanú a közkedvelt dunántúli tónál: lezárták a sétányt, a strandnyitás is bizonytalan
Azbeszt-szennyezés gyanúja miatt lezárták a Szentgotthárd-Máriaújfalu mellett található Hársas-tó sétányát – derül ki Szentgotthárd Város Önkormányzatának tájékoztatásából. Az ügy miatt a népszerű vasi horgász- és fürdőhely jövője is bizonytalanná vált, a strand megnyitása jelenleg kérdéses.
Szentgotthárd város önkormányzata tájékoztatást adott ki azbeszt-ügyben. Ennek értelmében a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által 2021-ben megvalósított beruházás során a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Szentgotthárd-Máriaújfalu melletti Hársas-tó gyalogos sétánya, valamint a völgyzárógát koronája ausztriai bányából származó kőzúzalékos burkolatot kapott. Azbesztszennyezés gyanúja miatt a sétányokat fizikai akadályokkal lezártá - írta a Vaol.hu.
A feltételezett azbeszttartalom miatt a szentgotthárdi önkormányzat ideiglenesen lezárta a területet, és fizikai akadályokkal is megakadályozták a bejutást. Az önkormányzat a környezetvédelmi hatóságot is értesítette az esetről, a további intézkedésekről a szakhatóság dönt majd. A város közlése szerint a strand megnyitása is attól függ, milyen eredménnyel zárul a vizsgálat.
Szentgotthárd önkormányzata hangsúlyozta: amint új, biztos információ áll rendelkezésre, ismét tájékoztatják a lakosságot a helyzetről és a lehetséges megoldásokról. Addig a Hársas-tó érintett partszakasza zárva marad, a térség egyik kedvelt kiránduló- és horgászhelyének sorsa pedig egyelőre bizonytalan.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
Interaktív térképet és részletes településlistát tett közzé egy önkormányzati képviselő az azbesztszennyezésben érintet osztrák bányákból érkező szállítmányokról.
