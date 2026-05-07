Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Félelmetesen terjed az azbesztbotrány: egy dunántúli városban parkolókat zárnak le, utcákon korlátozzák a forgalmat

2026. május 7. 13:33

Zalaegerszeg több pontján is azbesztet mutattak ki az utak és parkolók burkolatául használt kőzúzalékban; a város lezárt egy parkolót, két utcában sebességkorlátozást vezetett be, a kormány pedig 100 millió forint rendkívüli támogatást ad a helyzet kezelésére.

Balaicz Zoltán polgármester csütörtökön a közösségi oldalán közölte, hogy az önkormányzati beruházásokban dolgozó kivitelező vállalkozásoktól bekért adatok alapján Zalaegerszegen is azonosítottak olyan helyszíneket, ahová Ausztriában működő kőbányákból származó, azbesztet tartalmazó kőzúzalék került - tudósított a 24.hu.

A Mártírok útja és a Kisfaludy utca sarkán lévő, zúzalékos parkolóban az akkreditált laboratóriumi vizsgálat kimutatta az azbeszt jelenlétét. Az önkormányzat ezt a területet csütörtökön lezárta, ideiglenesen fóliával lefedi, majd leaszfaltozza. Az Áfonya utca burkolata önmagában nem szennyezett, mert Uzsabányáról szállított bazalt felhasználásával készült, azonban több lakó az osztrák bányákból származó anyagot építtette be saját kocsifelhajtójába, ami így az utcára is kijuthatott. Az Estike utcában még várják a hivatalos laboreredményt, de a polgármester szerint szemrevételezés alapján ott is valószínűsíthető az érintettség.

Megszólalt Győr polgármestere a nyugat-magyarországi azbesztbotrányról: ezt közölte Pintér Bence
A győri Útkezelő Szervezet beszámolója szerint az önkormányzati útkarbantartások és beruházások során egyáltalán nem használtak ausztriai bányákból származó alapanyagot.

Mindkét utcában előkészítik a mielőbbi aszfaltozást, a lakók pedig jelezték, hogy ezzel egy időben saját kocsibejárójukat is leaszfaltoztatják vagy térkővel burkoltatják. Az útépítési munkák megkezdéséig 10 kilométer/órás sebességkorlátozást vezettek be az érintett szakaszokon.

A polgármester tájékoztatása szerint a következő napokban további zalaegerszegi helyszíneken is mintavételezést végeznek minden olyan közterületen, ahol feltételezhető, hogy azbeszttartalmú kőzúzalékot használtak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy magántulajdonú udvarokra és kocsibejárókra szintén kerülhetett az osztrák bányákból származó anyag, ezért az érintetteknek érdemes felvenniük a kapcsolatot a kormányhivatallal.

Balaicz Zoltán elmondta, hogy az utcák burkolásához szükséges tervek elkészítése, az engedélyezési eljárás és a kivitelezőkkel kötendő szerződések előkészítése néhány hónapot vesz igénybe. Mivel ezzel a kiadással a 2026-os költségvetésben nem számoltak, levélben kért segítséget a szakminisztertől. Ennek nyomán a kormány szerdai ülésén Zalaegerszeggel kiegészítette a veszélyes helyzet felszámolását célzó határozatot, és 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosított az önkormányzatnak az aszfaltozási munkákra, amelyet az új kormány folyósíthat majd.

Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".

