Szén a bányász kezében. A kép használható a szénbányászatról, az energiaforrásról vagy a környezetvédelemről szóló elképzelésekhez.
HelloVidék

Figyelem, rákkeltő aszbesztet mutattak ki a kedvelt horgásztónál is: azonnal léptek a hatóságok

HelloVidék
2026. május 14. 08:12

Újabb súlyos fordulatot vett a Vas megyét megrázó azbesztügy: már nemcsak az Oladi-plató érintett Szombathelyen, hanem a Dozmati víztározónál és a lukácsházi Abért-tónál is kimutatták az azbeszt jelenlétét. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint akkreditált mintavételek igazolták a szennyezést, ezért az érintett területeken azonnali korlátozásokat vezettek be.

Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, – azóta már bezárt bányákból – azbeszttartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen, a Dozmati víztározónál és a lukácsházi Abért-tónál is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét.

A lezárások az Abért-tó nagyparkolóját, a horgászparkolót, valamint az ezeket összekötő utat, illetve a Dozmati víztározó bekötőútját és parkolóját érintik. A hatóságok a Vas Vármegyei Kormányhivatallal egyeztetve döntöttek úgy, hogy a parkolókat további intézkedésig lezárják, a gépjárműforgalmat pedig megtiltják.

A lakosságot arra kérik, hogy az érintett területeken a gyalogos és kerékpáros közlekedést is lehetőség szerint kerüljék, mivel a porfelverődés egészségügyi kockázatot jelenthet. A tájékoztatás szerint jelenleg mindenki csak saját felelősségre tartózkodhat az érintett helyszíneken.

A Vasvári Csónakázó-tónál is vizsgálják a korábban felhasznált kőzúzalék azbeszttartalmát

A város önkormányzata közölte, hogy saját beruházásaik során nem használtak határ menti osztrák bányákból származó anyagokat, ugyanakkor a tó körüli út és parkoló felújítása évekkel ezelőtt egyesületi beruházásban történt.

Mivel a felhasznált zúzottkő eredete nem tisztázható teljes bizonyossággal, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége akkreditált laborvizsgálatot rendelt el. A vizsgálati eredményekig az önkormányzat óvatosságra inti a lakosságot: arra kérik az autósokat, hogy csak indokolt esetben használják a Csónakázó-tó körüli utat, és lehetőség szerint minimalizálják a porfelverődést.

Az ügy azért is különösen aggasztó, mert az elmúlt hetekben kiderült: azbeszttel szennyezett zúzottkő nemcsak az Oladi-plató útjaiba kerülhetett be, hanem több Vas vármegyei helyszínen is felhasználhatták. A szennyezett anyag vélhetően osztrák bányákból származhatott, és éveken át útalapokhoz, parkolókhoz, bekötőutakhoz használhatták fel - de erről korábban a Hellovidék itt írt.

A hatóságok és az érintett önkormányzatok további mintavételeket és vizsgálatokat végeznek, miközben a lakosság egyre nagyobb része aggódik amiatt, hogy a rákkeltő azbesztpor hosszú időn keresztül jelen lehetett a környezetben.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #rák #hatóság #környezetvédelem #környezetszennyezés #utak #parkoló #hellovidék #horgásztó #vas

