Azonnali lezárások jönnek: újabb dunántúli városban találtak azbeszttel szennyezett zúzottkövet

Újabb fordulatot vett az azbesztügy: már Szentgotthárdon is azbesztszennyezett anyagot találtak a mintavételek során. A városban azonnali korlátozásokat vezetnek be, miközben csütörtökön Szombathelyre járt Gajdos László is.

Az azbesztszennyezés vizsgálatával megbízott akkreditált szakértő szervezet telefonon értesítette a szentgotthárdi önkormányzatot arról, hogy a levett mintákban azbesztet mutattak ki – erről Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere számolt be közösségi oldalán.

A polgármester közlése szerint az információt azonnal továbbították a Vas Vármegyei Kormányhivatalnak, mivel a szükséges hatósági intézkedések megtétele az ő hatáskörük. Az önkormányzat közben haladéktalanul operatív lépéseket vezet be, első körben közlekedési korlátozásokkal próbálják csökkenteni a kockázatokat: sebességkorlátozás és lezárások is jöhetnek az érintett területeken.

A város korábban még azt közölte, hogy a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján nem érkezett Szentgotthárdra az azbeszttel érintett ausztriai bányákból származó zúzottkő. Lakossági jelzések nyomán azonban vizsgálatokat rendeltek el, ezek eredménye igazolta a szennyezés jelenlétét.

Az aszbesztügy súlyosságát mi sem jelzi jobban, mint hogy a frissen megválasztott, környezetért felelős miniszter, Gajdos László első vidéki útja éppen a legsúlyosabban érintett területre, a szombathelyi Oladi-platóra vezetett. A tájékoztatás szerint legalább 300 olyan helyszín lehet érintett, ahol felmerül az azbeszt jelenléte, a probléma pedig gyakorlatilag három megyére – Vasra, Zalára, valamint Győr-Moson-Sopronra – is kiterjed. A helyszíni egyeztetést követően dr. Nemény András, Szombathely polgármesterével sajtónyilvános bejárást tartott - erről tegnap helyszíni riportunkban számoltunk be.

Gajdos László miniszter szerint az ügyet tárcaközi egyeztetésre kell bocsátani, és a kormánynak nagyon rövid időn belül döntést kell hoznia. Mint mondta, az ügyet hétfőn a kormány elé viszi, mert a helyzet további halogatása már nem lehetséges.