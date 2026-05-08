Tovább folytatódik az azbesztbotrány: újabb nagyvárosban találtak szennyeződést
Sopron már a harmadik nyugat-magyarországi város, ahol a Greenpeace egészségre veszélyes, azbeszttel szennyezett kőzúzalékot mutatott ki. A környezetvédelmi szervezet azonnali kormányzati intézkedéseket követel, mivel a probléma kiterjedtsége jelentősen meghaladja a korábbi feltételezéseket - számolt be a Telex.
Az elmúlt időszakban négy ausztriai bányából szállítottak Magyarországra azbeszttartalmú zúzott követ. A szennyezés először Szombathelyen bukkant fel, ahol utcákat, parkolókat és magánbeállókat is ezzel burkoltak. Nemrég azonban kiderült, hogy Zalaegerszeg is érintett az ügyben.
A Greenpeace munkatársai gyanújuk alapján egy soproni parkolóban is mintát vettek. A helyi városvezetés korábban azt állította, hogy tudomásuk szerint a településen nincs lerakva az osztrák kőzetből.
A laboratóriumi vizsgálatok azonban egyértelműen bebizonyították az azbeszt jelenlétét. A szervezet a mérési eredményeket átadja a hatóságoknak. Emellett az önkormányzatot is sürgős cselekvésre szólították fel.
A környezetvédők hangsúlyozzák, hogy az osztrák fél felelőssége megkérdőjelezhetetlen. Bizonyítékok utalnak ugyanis arra, hogy az ottani hatóságok évek óta tisztában voltak a bányákból kikerülő anyag szennyezettségével. A megfelelő kártérítés kiharcolása a magyar kormány feladata lenne, a lakosság egészségének védelme érdekében azonban nem szabad megvárni a hosszadalmas jogi eljárások lezárását. A szervezet szerint a biztonsági intézkedéseket haladéktalanul meg kell kezdeni.
A győri Útkezelő Szervezet beszámolója szerint az önkormányzati útkarbantartások és beruházások során egyáltalán nem használtak ausztriai bányákból származó alapanyagot.
Tovább gyűrűzik az azbesztbotrány: már egész Nyugat-Magyarország érintett - Székesfehérvárról is jelentettek szennyezést
A napokban több ponton is mintát vettek a szennyezett kőzúzalékból. Ezek hivatalos eredményei a jövő hétre várhatók.
Nem áll meg Szombathelynél az azbesztbotrány: újabb magyar település jelentett súlyos fenyegetettséget
A botrány eredetileg a Greenpeace szombathelyi mérései nyomán robbant ki.
