Leépítések jönnek, a 32 órás munkahét már életbe lépett: nagy bajban a nagy múltú dunántúli gyár

Komoly nehézségekkel küzd a körmendi ADA bútorgyár, ahol átmenetileg heti 32 órára csökkentették a munkaidőt, és létszámleépítésre is sor került. A vállalat vezetése most részletesen reagált a hírekre: elismerték, hogy a megrendelések elmaradása miatt nehéz döntéseket kellett hozniuk, de állításuk szerint mindent megtesznek a magyarországi gyártás és a munkahelyek megőrzéséért.

Újabb aggasztó hírek érkeztek a körmendi ADA bútorgyárról. A Vas megyei üzem az elmúlt hónapokban már többször került a figyelem középpontjába a vállalatcsoport pénzügyi nehézségei, a csődeljárások és a tulajdonosváltás miatt. Most a dolgozókat érintő intézkedések is napvilágra kerültek: sajtóinformációk szerint elmarad a 13. havi fizetés, november 1. és január 31. között pedig heti 32 órás munkarendet vezettek be. A héten leépítések is történtek.

A Nyugat.hu november 14-i beszámolója után a vállalat részletes állásfoglalást küldött a lapnak, amelyben nem titkolták: valóban nehéz időszakon mennek keresztül, és a működés stabilizálásához komoly változtatásokra van szükség.

Nem a bezárás, hanem a munkahelyek megőrzése a cél

A cégvezetés szerint az elmúlt hónapokban a csődeljárások, a tulajdonosváltás és az ezekkel járó szervezeti átalakulások egyaránt komoly kihívást jelentettek. Az új tulajdonosi háttérrel ugyan megkezdődött a vállalat működésének stabilizálása, de ez hosszabb folyamat, amely nehéz döntéseket is megkövetel.

A heti 32 órás munkarend bevezetését azzal indokolták, hogy a rendelkezésre álló megrendelésállomány már hosszabb ideje nem teszi lehetővé a teljes munkaidős foglalkoztatást. Mint írták, a dolgozók a nehéz gazdasági körülmények ellenére is hosszú hónapokon keresztül heti 40 órás munkaszerződéssel rendelkeztek, ám a termelést többször is csökkentett munkanapokkal kellett megszervezniük.

A november 1-jétől január 31-ig tervezett, három hónapos munkaidő-csökkentés tehát a vállalat szerint átmeneti intézkedés, amelyet a tényleges megrendelésekhez és a termelési lehetőségekhez igazítottak.

A vezetés hangsúlyozta: nem a vállalat leépítése, hanem a munkahelyek lehető legnagyobb részének megőrzése a cél. Álláspontjuk szerint a munkaidő átmeneti csökkentése jelenleg felelősségteljesebb megoldás, mint egy nagyobb létszámleépítés.

A leépítéseket sem tagadja a vállalat

A körmendi gyár körüli bizonytalanságot tovább növelte, hogy a hírek szerint a héten több dolgozótól is megváltak. A vállalat ezt sem cáfolta: állásfoglalásukban elismerték, hogy a szervezeti átalakítások részeként bizonyos munkakörökben létszámcsökkentésre volt szükség.

Mint fogalmaztak, ezek különösen nehéz döntések egy olyan vállalat esetében, amely évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a térség foglalkoztatásában. Hozzátették, tisztában vannak azzal, hogy az intézkedések az érintett munkavállalók és családjaik számára is komoly nehézséget jelentenek.

A 13. havi fizetés elmaradásáról szóló értesülésre a vállalat közleménye külön nem tért ki, így ennek részleteiről egyelőre nem közöltek további információt.

Új megrendelésekkel mentenék meg a körmendi gyárat

A vezetés szerint a következő időszak legfontosabb feladata, hogy visszaszerezzék korábbi piaci pozícióikat, és ismét minél több európai bútoráruház kínálatában jelenjenek meg termékeikkel.

Ehhez új modellek fejlesztésén, értékesítési projektek előkészítésén és a gyártási folyamatok hatékonyabbá tételén dolgoznak. Állításuk szerint az elmúlt hetekben több tárgyalás is zajlott, az új termékek iránt pedig érdeklődés mutatkozik. A már körvonalazódó együttműködésekből a jövőben konkrét megrendeléseket és növekvő termelési volument szeretnének elérni.

Külön kitértek az új tulajdonosi háttérre és a PRIMA vállalatcsoporttal kialakuló együttműködésre is, amely szerintük további lehetőségeket teremthet a magyarországi gyártókapacitások kihasználására, új termékek és értékesítési csatornák bevonására.

A vállalat vezetése ugyanakkor nem ígérte, hogy a következő időszak minden nehézségtől mentes lesz. Azt viszont hangsúlyozták, hogy továbbra is a magyarországi gyártás megőrzése, a működés stabilizálása és egy hosszú távon fenntartható vállalat kialakítása a céljuk.

Már tavasszal is veszélyben voltak a magyarországi munkahelyek

Az ADA körüli bizonytalanságról a HelloVidék korábban is beszámolt. Márciusban arról írtunk, hogy komoly pénzügyi válságba került az osztrák ADA Möbelwerke Holding AG, és az anyavállalatok mintegy 30 millió eurós adósságállománnyal küzdöttek. A csődvédelmi eljárás a magyarországi üzemek jövőjét is bizonytalanná tette, hiszen a cégcsoport hazánkban mintegy 600 embernek adott munkát, közülük akkor körülbelül 360-an dolgoztak a legnagyobb, körmendi gyárban.

Szeptember végén aztán újabb fordulat következett: a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić lett az ADA új tulajdonosa. Akkor a hírek még arról szóltak, hogy a magyarországi termelés folytatódik, és az új tulajdonos a vállalatnál felhalmozott szakmai tudás megőrzését, valamint a hosszú távú működést tartja fontosnak.

Most azonban úgy tűnik, a tulajdonosváltás önmagában még nem oldotta meg a vállalat problémáit. A körmendi gyár jövője továbbra is azon múlik, sikerül-e új megrendeléseket szerezni, növelni a termelést, és olyan stabil működést kialakítani, amely hosszabb távon is biztosíthatja a térség egyik fontos munkaadójának fennmaradását.