Ritka és különleges felfedezésről számoltak be a hazai természetvédők: egy Magyarországon jelölt madarat közel két évtizeddel később az Atlanti-óceán partján azonosítottak.
Döbbenet, mi történt az Őrségben: hódok árasztották el az erdőt, lezárták a népszerű túrahelyet + Fotók
Teljesen megközelíthetetlenné vált a kirándulók kedvenc célpontja, miután a hódok komoly gátat építettek a patakon. A víz elöntötte az utakat, fákat döntöttek ki, a hatóságok beavatkozását sürgetik.
Komoly problémával szembesült a Szombathelyi Erdészeti Zrt.: a Himfai Parkerdő jelenleg nem látogatható, miután a védett eurázsiai hódok jelentős gátat építettek a Berki-patakon. Az így felduzzasztott víz nemcsak a környező erdőrészleteket árasztotta el, hanem a parkerdőhöz vezető utak egy részét is víz alá helyezte, sőt a halőrház megközelítése is ellehetetlenült - írta az erdészet a Facebookon.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hatalmas rágcsálók több fát is kidöntöttek, miközben a vízszint emelkedése egyre nagyobb területeket érint. A társaság már felvette a kapcsolatot a vízügyi hatósággal, és azonnali beavatkozást kér a kialakult helyzet kezelése érdekében. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a térségben az őshonos eurázsiai hód mellett már megjelentek az inváziós nutria példányai is, amelyek szintén hozzájárulhatnak az élőhely átalakulásához.
Nem előzmény nélküli a mostani helyzet: a parkerdőt még 2014-ben újította fel a társaság, majd a tó töltését is meg kellett erősíteni, mert a hódok meggyengítették a szerkezetet. A beszakadó hódvárak korábban már balesetveszélyessé tették a sétautakat, ezért 2017-ben mintegy 60 millió forintos helyreállítást végeztek. A partoldalak kiszélesítése és a rézsű megerősítése azonban csak ideiglenes megoldásnak bizonyult.
A növekvő hódállomány nemcsak a védművekben, hanem a környező erdőkben és mezőgazdasági területeken is jelentős károkat okoz. 2022-ben a hatóság engedélyezte az állomány gyérítését: élvefogó csapdákkal befogták az állatokat, a patak medrében pedig több hódgátat is elbontottak.
Most azonban úgy tűnik, a probléma ismét kiéleződött. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. szerint olyan hosszú távú megoldást kell találni, amely egyszerre biztosítja a vizes élőhelyek természetes működését, az őshonos állatok védelmét, és azt is, hogy a kirándulók biztonságosan használhassák a közkedvelt parkerdőt.
Vége a bezárásnak, újra kinyitott a népszerű vidéki fürdő: elképesztő akciókkal és ingyen belépőkkel várnak
Hónapokig tartó felújítás és karbantartás után ismét teljes kapacitással várja a vendégeket a kaposvári fürdőkomplexum. A cikkből azonban az is kiderül, mennyiért strandolunk Somogyban a...
A hétvégén rendezték meg a 6. Téli Balaton-átúszást, ahol több tucat úszó vállalta a hideg vízi kihívást. A tó hőmérséklete a szervezők tájékoztatása szerint 8,8...
Igazi békamenetelés zajlott a hétvégén is a Fehér úti‑tónál: a nemzeti park önkéntesei és a természetbarátok már harmadik éve állítják fel a vödörcsapdás béka-terelőrendszert,
Óriási tűz pusztított vasárnap a Hajdú-Bihar vármegyei Egyek határában, ahol a lángok egy nádasból indulva bozótos területre is átterjedtek.
Néhány hét múlva színpompás virágtenger boríthatja majd a nógrádi dombokat: a Baglyas Birtok szomszédságában egy különleges tulipánkert nyílik, ahol mintegy 60 ezer virág várja majd...
Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján
Száz helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgonaművész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkösd szombatján, május 23-án.
Lentiben működik egy különleges kávézó, amelyhez hasonlót aligha találni vidéken. A polgári hangulatú helyen fogyatékkal élő vagy pszichiátriai betegséggel küzdő emberek dolgoznak.
Kiszállt az állam az idősellátásból, de ezek a magyar falvak zseniális megoldást találtak a krízisre
Civil kezdeményezések és közösségi összefogás veszi át az idősellátás feladatait több baranyai faluban – mutatja a Corvinus Egyetem és az ELTE TK friss kutatása.
Nyugat-Európában a komlóspárga igazi fine dining csemegének számít, és kilójáért akár ezer eurót is elkérnek, pedig hazánkban ingyen terem, és arra vár, hogy valaki megkóstolja.
A Balaton környékén március 15-én hivatalosan is kezdetét veszi az idei fagylaltszezon. Idén trikolór ízekkel várják a vendégeket.
Török András és Major Zsófi 2020-ban indították el az Andriska Pékbisztrót, amely hamar a Balaton-felvidék egyik legmenőbb reggeliző-pékségévé vált. Most eladó vele egy álom is...
Kiakadtak a helyiek: hatalmas, sötét és bűzös halmok lepték el a fonyódi és zamárdi sétányokat. Sokan mocsokról és hanyagságról beszélnek, pedig a háttérben egészen más...
Súlyos méhbetegséget azonosítottak egy békéscsabai méhészetben. A nyúlós költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése.
Sokan rettegnek leszedni, pedig nem mindig büntetnek érte: óriási tévhit dőlt meg a védett hóvirágról
Hatalmas tévhit él a magyarokban a kedvenc tavaszi virágukról: most lerántjuk a a leplet a hóvirágról.
A kalandos sorsú kistigris – amelyet egy rendőrségi akció során találtak egy tiszafüredi háznál – hamarosan végleges otthonába költözik: a Veresegyházi Medveotthon fogadja be.
Egyre többen gondolkodnak saját vízforrás létesítésén vidéki telkeken, azonban a kútfúrás költsége sokakat meglep – nem ritka, hogy milliós nagyságrendű beruházást jelent egy házi ivóvíz-...
A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított.
Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.