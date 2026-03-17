Döbbenet, mi történt az Őrségben: hódok árasztották el az erdőt, lezárták a népszerű túrahelyet + Fotók

Teljesen megközelíthetetlenné vált a kirándulók kedvenc célpontja, miután a hódok komoly gátat építettek a patakon. A víz elöntötte az utakat, fákat döntöttek ki, a hatóságok beavatkozását sürgetik.

Komoly problémával szembesült a Szombathelyi Erdészeti Zrt.: a Himfai Parkerdő jelenleg nem látogatható, miután a védett eurázsiai hódok jelentős gátat építettek a Berki-patakon. Az így felduzzasztott víz nemcsak a környező erdőrészleteket árasztotta el, hanem a parkerdőhöz vezető utak egy részét is víz alá helyezte, sőt a halőrház megközelítése is ellehetetlenült - írta az erdészet a Facebookon.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hatalmas rágcsálók több fát is kidöntöttek, miközben a vízszint emelkedése egyre nagyobb területeket érint. A társaság már felvette a kapcsolatot a vízügyi hatósággal, és azonnali beavatkozást kér a kialakult helyzet kezelése érdekében. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a térségben az őshonos eurázsiai hód mellett már megjelentek az inváziós nutria példányai is, amelyek szintén hozzájárulhatnak az élőhely átalakulásához.

Nem előzmény nélküli a mostani helyzet: a parkerdőt még 2014-ben újította fel a társaság, majd a tó töltését is meg kellett erősíteni, mert a hódok meggyengítették a szerkezetet. A beszakadó hódvárak korábban már balesetveszélyessé tették a sétautakat, ezért 2017-ben mintegy 60 millió forintos helyreállítást végeztek. A partoldalak kiszélesítése és a rézsű megerősítése azonban csak ideiglenes megoldásnak bizonyult.

A növekvő hódállomány nemcsak a védművekben, hanem a környező erdőkben és mezőgazdasági területeken is jelentős károkat okoz. 2022-ben a hatóság engedélyezte az állomány gyérítését: élvefogó csapdákkal befogták az állatokat, a patak medrében pedig több hódgátat is elbontottak.

Most azonban úgy tűnik, a probléma ismét kiéleződött. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. szerint olyan hosszú távú megoldást kell találni, amely egyszerre biztosítja a vizes élőhelyek természetes működését, az őshonos állatok védelmét, és azt is, hogy a kirándulók biztonságosan használhassák a közkedvelt parkerdőt.

