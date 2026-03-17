Ennek a fele sem tréfa: a teljes sötétség és a tüntetések közepette jelentette be Trump, hogy átveszi az irányítást

Kuba teljes áramellátása összeomlott hétfőn, miután az amerikai olajembargó következtében a szigetország üzemanyag-tartalékai kimerültek. Donald Trump amerikai elnök közben bejelentette, hogy "átveszi" Kubát - számolt be az euronews.

Az állami villamosenergia-szolgáltató, az Unión Nacional Eléctrica de Cuba közlése szerint az ország teljes áramhálózata leállt hétfőn, így tízmillió ember maradt áram nélkül. A vállalat tájékoztatása alapján az üzemben lévő egységekben nem észleltek meghibásodást, és a helyreállítási munkálatok már megkezdődtek.

Kuba január 9. óta nem kapott olajszállítmányt, miután Washington elmozdította a venezuelai Nicolás Madurót, és gyakorlatilag blokád alá vonta a szigetnek szánt üzemanyag-szállításokat. Trump januárban elnöki rendeletet írt alá, amelyben büntetővámokkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely olajat ad el vagy szállít Kubának. Az amúgy is elavult kubai villamosenergia-rendszer egyes területein már korábban is napi húszórás áramkimaradások voltak. Az üzemanyaghiány miatt a légitársaságok járatokat töröltek, a kormány pedig jegyrendszert vezetett be az üzemanyagokra, emellett korlátozta bizonyos kórházi szolgáltatások elérhetőségét is.

"Úgy gondolom, megtiszteltetés lesz számomra Kuba átvétele" - mondta Trump hétfőn a Fehér Házban az újságíróknak. "Akár felszabadítom, akár átveszem, azt hiszem, bármit megtehetek az országgal, ha tudni akarják az igazat. Jelenleg egy nagyon meggyengült nemzetről beszélünk." Az elnök vasárnap az Air Force One fedélzetén azt nyilatkozta, hogy Kuba megállapodásra törekszik, és erre gyorsan sor is kerülhet, amint lezárul az Irán elleni háború. A New York Times hétfőn névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat egyértelmű jelzéseket küldött a kubai vezetésnek: Miguel Díaz-Canel elnök eltávolítását követelik.

Kuba engedményekkel próbálja enyhíteni a rá nehezedő nyomást. Óscar Pérez-Oliva kubai miniszterelnök-helyettes hétfőn bejelentette, hogy a kubai emigránsok ezentúl vállalkozásokat alapíthatnak és birtokolhatnak a szigeten. "Kuba nyitott a gördülékeny kereskedelmi kapcsolatokra az amerikai vállalatokkal, valamint az Egyesült Államokban élő kubaiakkal és leszármazottaikkal" - nyilatkozta az NBC Newsnak. Díaz-Canel csütörtökön megerősítette, hogy kormánya tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal.

Az áramkimaradások, valamint az élelmiszerek, gyógyszerek és alapvető árucikkek hiánya miatt országszerte tüntetések törtek ki. A múlt hétvégén tiltakozók megrongálták a Kubai Kommunista Párt tartományi irodáját a Havannától keletre fekvő, mintegy hetvenezres Morónban. A támadás után tizennégy embert tartóztattak le. Új tiltakozási formává vált az éjszakai edénycsörömpölés, amelyet gyakran "Libertad!", azaz "Szabadság!" felkiáltások kísérnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Trump az olajblokádot azzal indokolta, hogy Kuba "rendkívüli fenyegetést" jelent az Egyesült Államokra nézve. Az amerikai elnök szerint Havanna "ellenséges országokkal és rosszindulatú szereplőkkel" szövetkezett, ráadásul azok katonai és hírszerzési kapacitásainak is otthont ad. Kuba visszautasította a vádakat, és az amerikai nyomásgyakorlás enyhítését követelte.

