2026. március 17. kedd
Havanna, Havanna városa, Kuba, Karib-térség
Ennek a fele sem tréfa: a teljes sötétség és a tüntetések közepette jelentette be Trump, hogy átveszi az irányítást

2026. március 17. 15:46

Kuba teljes áramellátása összeomlott hétfőn, miután az amerikai olajembargó következtében a szigetország üzemanyag-tartalékai kimerültek. Donald Trump amerikai elnök közben bejelentette, hogy "átveszi" Kubát - számolt be az euronews.

Az állami villamosenergia-szolgáltató, az Unión Nacional Eléctrica de Cuba közlése szerint az ország teljes áramhálózata leállt hétfőn, így tízmillió ember maradt áram nélkül. A vállalat tájékoztatása alapján az üzemben lévő egységekben nem észleltek meghibásodást, és a helyreállítási munkálatok már megkezdődtek.

Kuba január 9. óta nem kapott olajszállítmányt, miután Washington elmozdította a venezuelai Nicolás Madurót, és gyakorlatilag blokád alá vonta a szigetnek szánt üzemanyag-szállításokat. Trump januárban elnöki rendeletet írt alá, amelyben büntetővámokkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely olajat ad el vagy szállít Kubának. Az amúgy is elavult kubai villamosenergia-rendszer egyes területein már korábban is napi húszórás áramkimaradások voltak. Az üzemanyaghiány miatt a légitársaságok járatokat töröltek, a kormány pedig jegyrendszert vezetett be az üzemanyagokra, emellett korlátozta bizonyos kórházi szolgáltatások elérhetőségét is.

"Úgy gondolom, megtiszteltetés lesz számomra Kuba átvétele" - mondta Trump hétfőn a Fehér Házban az újságíróknak. "Akár felszabadítom, akár átveszem, azt hiszem, bármit megtehetek az országgal, ha tudni akarják az igazat. Jelenleg egy nagyon meggyengült nemzetről beszélünk." Az elnök vasárnap az Air Force One fedélzetén azt nyilatkozta, hogy Kuba megállapodásra törekszik, és erre gyorsan sor is kerülhet, amint lezárul az Irán elleni háború. A New York Times hétfőn névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat egyértelmű jelzéseket küldött a kubai vezetésnek: Miguel Díaz-Canel elnök eltávolítását követelik.

Sötétbe borult Kuba: 11 milliós lakossága ismét áram nélkül maradt
EZ IS ÉRDEKELHET
Harmadszor sújtotta országos áramszünet a 11 milliós lakosú Kubát az utóbbi négy hónapban.

Kuba engedményekkel próbálja enyhíteni a rá nehezedő nyomást. Óscar Pérez-Oliva kubai miniszterelnök-helyettes hétfőn bejelentette, hogy a kubai emigránsok ezentúl vállalkozásokat alapíthatnak és birtokolhatnak a szigeten. "Kuba nyitott a gördülékeny kereskedelmi kapcsolatokra az amerikai vállalatokkal, valamint az Egyesült Államokban élő kubaiakkal és leszármazottaikkal" - nyilatkozta az NBC Newsnak. Díaz-Canel csütörtökön megerősítette, hogy kormánya tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal.

Az áramkimaradások, valamint az élelmiszerek, gyógyszerek és alapvető árucikkek hiánya miatt országszerte tüntetések törtek ki. A múlt hétvégén tiltakozók megrongálták a Kubai Kommunista Párt tartományi irodáját a Havannától keletre fekvő, mintegy hetvenezres Morónban. A támadás után tizennégy embert tartóztattak le. Új tiltakozási formává vált az éjszakai edénycsörömpölés, amelyet gyakran "Libertad!", azaz "Szabadság!" felkiáltások kísérnek.

Trump az olajblokádot azzal indokolta, hogy Kuba "rendkívüli fenyegetést" jelent az Egyesült Államokra nézve. Az amerikai elnök szerint Havanna "ellenséges országokkal és rosszindulatú szereplőkkel" szövetkezett, ráadásul azok katonai és hírszerzési kapacitásainak is otthont ad. Kuba visszautasította a vádakat, és az amerikai nyomásgyakorlás enyhítését követelte.

Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
1
1 hete
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
3
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
4
1 hete
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
5
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Pénzcentrum  |  2026. március 17. 16:05
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 14:47
Kiderült, ilyen alkut kötött Von der Leyen és Zelenszkij: új részleteket közöltek a Barátság vezeték helyreállításáról
Agrárszektor  |  2026. március 17. 15:27
Egyszerűsítést kaphatnak a magyar termelők: ezzel sokan jól járhatnak