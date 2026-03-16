Tizedik alkalommal rendezik meg a Mézesvölgyi Nyár összművészeti fesztivált Veresegyházon, ahol június 21. és augusztus 29. között 23 produkcióval várnak.
Sokk a Balatonnál: elszállnak a fagyiárak, már idén jöhet a 700 forintos gombóc
A Balatonnál már március közepén beindult a fagylaltszezon, és az első hétvégék forgalma alapján úgy tűnik, idén is tömegek indulnak a tópartra egy gombóc hűsítőért – csak épp jóval drágábban, mint tavaly. A kézműves fagyizók szerint a nyárra akár 700 forint is lehet egyetlen gombóc ára, miközben a vendégek már most sorban állnak a trikolór különlegességekért és a szezon első napsütéses hétvégéinek hangulatáért.
Március 15-én indult el “hivatalosan” a fagylaltszezon a Balaton környékén: a kézműves fagylaltozók most nyitották meg kapuikat, sok helyen piros–fehér–zöld trikolór kombinációkat is készitettek a pultba. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint az ilyen kreatív kezdeményezések nemcsak az ünnepi hangulatot erősítik, hanem már kora tavasszal vonzzák a látogatókat a tópartra, ami a helyi vendéglátásnak is fontos előjel a szezonra. Ez lehet az egyik oka, annak, hogy több ezer turista jött a Balatonra már ezen a hétvégén.
Hogyan változnak az árak?
Az árak a tavalyihoz képest biztosan emelkednek az idei főszezonban– egy gombóc átlagára akár a 700 forintot is elérheti, mondta Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrásza. A szakember elmondta azt is, hogy a helyi strandon kialakított fagyipontot már tesztelték, az ünnepi hétvégén is nyitva is volt.
Ugyanakkor a strandok többségén ilyenkor még nem indul el a szezon, de a települések ismert fagylaltozói már hétvégente várják a vendégekre. Füreden például a Bagaméri fagylaltozó, Balatonlellén pedig a Márton Cukrászda várta ünnepi kínálattal az érkezőket. Balatonalmádiban az Amaretto Fagylaltozóban már most élénk a forgalom: Varga Tamás cukrászmester szerint az első két napsütéses hétvégén már szinte nyárias hangulat uralkodott a városban, és a vendégek száma is ezt tükrözte. A fagyizó két pultja közül az egyik már napokkal ezelőtt megtelt fagylalttal, és könnyedén összeállítható volt a nemzeti színekben pompázó kombináció is – például eperből, citromból és zöldalmából, vagy akár pisztáciás csokibombából.
Tihanyban az Erzsike Fagylaltozó immár három évtizede ugyanazon a napon indítja a szezont. Dobos József tulajdonos szerint a március 15-i hétvége rendszerint erős kezdést hoz. Így volt ez idén is. „Harminc éve, ha esik, ha fúj, mindig március 15-én nyitunk” – mondta. A hosszú tél után sokan vágynak a szabadba, és már az elmúlt napokban is egyre többen sétáltak a környéken. A tihanyi vendégek itt is választhattak trikolór fagylaltot: a piros színt eper, málna vagy erdei gyümölcs adja, a fehéret mascarponés joghurt vagy citrom, a zöldet pedig zöldalma vagy pisztácia.
Éskovács Péter, turisztikai tanácsadó szerint: idén a médiában biztos, hogy ismét el fog indulni az árháború arról, hol érdemes fagylaltozni inkább: a Balatonnál, Horvátországban, esetleg az olaszoknál. Ilyen szempontból egyébként a balatoni fagyi ára jól áll: híres olasz fagylalt hazájában, Velencében a kézműves fagyik ára általában 2,5–5 euró között mozog gombóconként, attól függően, hogy mekkora adagot kérünk és mennyire központi helyen vásárolunk. Ez nagyjából 1000–2000 forintnak felel meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A horvát tengerpart egyik legnépszerűbb városában, Dubrovnikban egy gombóc fagyi ára gyakran 3–4 euró körül alakul, vagyis körülbelül 1200–1600 forintnak felel meg. De van olyan éttermi menü is, ahol például 4,50 eurót kérnek egy gombóc fagylaltért. Ez a fajta drágaság az oka annak, hogy az interneten tavaly elég sok számlafotó jelent meg, amelyeket a dühös vagy csalódott turisták osztottak meg.
