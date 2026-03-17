Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Megtakarítás

Lépett a Revolut, díjemelést kapnak a nyakukba a magyar ügyfelek: mindenkit érint, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. március 17. 15:02

A Revolut Bank, az Európai Gazdasági Térségben több mint 50 millió, Magyarországon pedig több mint 2,3 millió ügyféllel rendelkező európai digitális bank hivatalosan bejelenti magyarországi fióktelepének működésének közelgő elindítását, valamint a magyar bankszámlák bevezetését.

A folyamat fokozatosan zajlik majd, a meglévő ügyfelek áthelyezésére az e-mailben küldött értesítést követően legalább 2 hónappal kerül sor. Magyarország a Revolut egyik kulcsfontosságú piaca a közép- és kelet-európai régióban a lakossági ügyfélbázis alapján, ahol 2025 júliusában érte el a 2 milliós mérföldkövet. A Revolut már 9 másik országban nyitott helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium). Ez a jelentős tapasztalat biztosítja a vállalat felkészültségét arra, hogy stratégiáját kiterjessze további kulcsfontosságú európai piacokra is.

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. A Revolut magyar bankszámlák bevezetése hozzájárul a növekvő ügyféligények kielégítésében, a banki termékportfólió bővítésében, valamint a helyi felhasználók igényeinek személyre szabottabb kiszolgálásában.

2025 októberében a bank lezárta a magyarországi fióktelep létrehozásához szükséges szabályozási lépéseket, és „Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe” néven bejegyzésre került a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásába. A fióktelep tényleges működése az első új ügyfelek csatlakozását követően indul. Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd. Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 000 euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség 30 piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt.

Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének country managere elmondta:

A Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepének működésének elindítása, valamint az, hogy Revolut magyar bankszámlákat kínálhatunk, újabb lépést jelent azon célunk felé, hogy a piacon ügyfeleink elsődleges bankjává váljunk. Minden piacon, ahol jelen vagyunk, kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi relevanciára. Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek a lehető legtöbbet kihozni pénzügyeikből, és nagyobb, jobb kontrollt biztosítsunk számukra a pénzük felett. Legyen szó költségvetési célokról, költési preferenciákról, megtakarításról vagy befektetésről, a Revolut egy teljes ökoszisztémát kínál szuperalkalmazásában, amely központosítja és optimalizálja a pénzügyi döntéseket.

Joe Heneghan, a Revolut Bank vezérigazgatója hozzátette: „Az elmúlt években jelentős fejlődésen mentünk keresztül: gyorsan éretté tettük szolgáltatásainkat, és a felhasználóink által megbízható utazási kártyából egy teljes pénzügyi innovációs ökoszisztémává váltunk, amelynek középpontjában egy erős banki termékportfólió áll. Jelenleg erős növekedési ütemet tapasztalunk Magyarországon, és célunk, hogy ezt folytatva az ország egyik vezető elsődleges számlaszolgáltatójává váljunk.”

Revolut magyar bankszámlák és lokalizált termékek az elsődleges bankszámla-ajánlat kiépítéséhez

A helyi bankszámla gyakran alapvető tényező, amikor valaki elsődleges számlát választ. A magyar bankszámlák bevezetése megkönnyíti a felhasználók számára, hogy számláikat és munkabérüket közvetlenül a Revolut számlájukról kezeljék. Ez, kiegészítve a fintech vállalat teljes termékkínálatával (napi bankolás, megtakarítás, befektetés, költségvetés, utazás, élmények, életmód), erős alternatívává teszi a Revolutot elsődleges bankként a magyarok számára.

A Revolut és a Dynata kutatócég által 2025 októberében végzett felmérésből kiderül, hogy a magyarok több mint egyharmada (35%) számára az egyik legfontosabb cél 2026-ra az, hogy okosabb, átgondoltabb pénzügyi döntéseket hozzon. A magyarok ötöde (21%) szerint az egyik leghatékonyabb eszköz a 2026-os pénzügyi helyzetük javításához egy könnyen használható alkalmazás lenne, amellyel nyomon követhetik, megtakaríthatják és befektethetik a pénzüket. Egy helyi bankszámla és egy lokalizált kínálat támogathatja ezeket a prioritásokat, segítve őket abban, hogy nagyobb kontrollt gyakorolhassanak a pénzügyeik felett, a fizetésük beosztásától a megtakarításaik kezeléséig, mindezt egy olyan alkalmazásban, amelyben az elsődleges bankszámlájuk is megtalálható.

Ahogyan a Revolut minden terméke és szolgáltatása esetében, a számlák áthelyezése zökkenőmentes lesz, és az ügyfélélmény változatlan marad. A fizetési számlákhoz kapcsolódó összes szolgáltatás (pl. Személyes számla, fizetős csomagok, Közös számlák, Revolut Pro, Revolut Kids & Teens, belföldi és nemzetközi beszedések és átutalások, devizaváltás, kártyás fizetések, RevPontok és megtakarítások) a magyarországi fióktelepen keresztül lesz elérhető. Az egyéb meglévő szolgáltatásokat továbbra is a csoport más jogi egységei nyújtják, ugyanúgy, mint eddig.

Minden meglévő ügyfélnek frissítenie kell személyes adatait az áthelyezési folyamat után, hogy továbbra is ugyanazt a banki élményt élvezhesse. Erről az alkalmazásban és e-mailben kapnak tájékoztatást a szükséges lépésekről. Emellett a magyar fióktelep által nyújtott termékekre vonatkozó új ÁSZF-ek lépnek hatályba az áthelyezést követően. Ezek a jelenlegi feltételeken alapulnak, néhány konkrét módosítással, hogy azok az alábbiakban leírtak szerint megfeleljenek a magyar jogszabályoknak. Az ügyfelek a Revoluttól kapott e-mailben találnak összefoglalót a legfontosabb változásokról, a teljes szöveget pedig a Revolut weboldalán, a „Feltételek és szabályzatok” oldalon olvashatják el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Változások az ügyfelek számára

Teljes körű engedéllyel rendelkező európai bankként a Revolut az Európai Központi Bank (EKB) és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt működik, míg Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott felügyelete alá tartozik. A Revolut szorosan együttműködik a szabályozó hatóságokkal, és az összes olyan piacon, ahol tevékenykedik, teljes mértékben betartja, az alkalmazandó helyi törvényeket és szabályozásokat, beleértve a vonatkozó helyi illetékek fizetését is.

A hosszú távú növekedési célok elérése és a kiemelkedő szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében a Revolut módosítja bizonyos, nem Revolut-számlákra irányuló banki átutalások díjszabását. Az új tranzakciós díjak bevezetése során a vállalat továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar piacon az egyik legversenyképesebb díjszabást kínálja. Így, az ügyfélközpontú és zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében:

  • A Revolut-felhasználók közötti átutalások továbbra is ingyenesek maradnak, összegtől függetlenül
  • Az 50 000 Ft alatti, nem Revolut számlákra irányuló átutalások továbbra is teljesen ingyenesek maradnak
  • Az új ügyfelek esetében, akik közvetlenül a magyarországi fióktelephez csatlakoznak, a Revolut átvállalja az új tranzakciós díjak költségét addig, amíg a meglévő ügyfélbázis áthelyezése be nem fejeződik.
  • A meglévő ügyfelek esetében az új tranzakciós díjak csak a magyarországi fióktelephez való áthelyezést követően lépnek életbe.

Ezek a lépések annak biztosítására irányulnak, hogy a Revolut alapélménye továbbra is elérhető és fenntartható maradjon, és számos átutalás továbbra is teljesen díjmentes marad az ingyenes Standard csomag felhasználói számára. A Standard csomag ügyfelei továbbra sem fizetnek havi számlavezetési díjat vagy kártyadíjat, így fenntartva a banki szolgáltatások elérhetőségének standardját.

A fizetős csomagok ügyfelei további díjmentes keretekben és teljes díjmentességekben részesülnek:

  • A Premium és Metal ügyfelek havonta összesen 1 millió forint értékű átutalásra jogosultak tranzakciós díj nélkül (az átutalások 50 000 Ft fölötti részére alkalmazva)
  • Az Ultra csomag ügyfelei korlátlan összeget utalhatnak teljesen díjmentesen

Emellett a Revolut megszünteti a hétvégi devizaváltási díjakat Magyarországon a Premium, Metal és Ultra csomag ügyfelei számára, valamint a Plus csomag esetében ezeket 1%-ról 0,5%-ra csökkenti.

Az ügyfelek a változások előtt egyértelmű és időben érkező tájékoztatást kapnak. A Revolut a megszokott módon teljes átláthatóságot biztosít: nem lesznek rejtett díjak, és az ügyfelek pontosan látni fogják, mikor kerül felszámításra tranzakciós díj, valamint annak pontos összegét.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 16. 16:55
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 17. 13:50
Nemzetközi botrány lett a csákberényi incidensből: a sajtószabadságért küzdő CPJ is megszólalt
Nemzetközi szintre emelkedett a csákberényi incidens: a New York-i székhelyű Committee to Protect Jo...
Bankmonitor  |  2026. március 16. 11:52
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásv...
Holdblog  |  2026. március 16. 09:30
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a tová...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
2026. március 17.
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
3
2 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
4
3 hónapja
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
5
2 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 14:47
Kiderült, ilyen alkut kötött Von der Leyen és Zelenszkij: új részleteket közöltek a Barátság vezeték helyreállításáról
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 14:03
Itt a bejelentés, Brüsszel megállapodott az ukránokkal: megjavítják a Barátság kőolajvezetéket, ekkor indulhat újra
Agrárszektor  |  2026. március 17. 14:29
Kiderült az orosz húsüzemek trükkje: filléres kínai importtal kaszálnak