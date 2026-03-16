Két tűzoltó vizet engedélyez a narancssárga lángok alján.
HelloVidék

Hatalmas tűz pusztított a Hortobágy közelében: tízhektárnyi nádas égett + Fotók

HelloVidék
2026. március 16. 08:48

Óriási tűz pusztított vasárnap a Hajdú-Bihar vármegyei Egyek határában, ahol a lángok egy nádasból indulva bozótos területre is átterjedtek. A több településről érkező tűzoltók végül megfékezték a tüzet, amely mintegy tíz hektárnyi területet érintett.

Nagy területen csaptak fel a lángok vasárnap napközben a Egyek határában, a Hajdú-Bihar vármegye északi részén. A tűz egy nádasban keletkezett, majd rövid idő alatt átterjedt a környező bozótos területekre is - írta az Időkép.hu. A helyszínről a Tiszafüred Időjárás számolt be, amely videót is közzétett a hatalmas lángokról.

A felvételeken jól látszik, hogy a száraz növényzet gyorsan táplálta a tüzet, így a lángok rövid idő alatt nagy területet érintettek. A tűz megfékezésére több városból is riasztották a tűzoltókat. A beavatkozásban a Tiszaújváros, Füzesabony, Tiszafüred és Mezőkövesd hivatásos egységei, valamint az egyeki önkormányzati tűzoltók vettek részt.

A Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűz mintegy tíz hektárnyi területet érintett. A tűzoltók közös erővel dolgoztak azon, hogy a lángok ne terjedjenek tovább a környező területekre. Az oltás végül sikerrel járt, a lángokat megfékezték. A szakemberek azonban a helyszínen felügyelet mellett a nádas egy részét kontrolláltan leégetik, hogy megelőzzék az újabb fellángolásokat.

A hasonló szabadtéri tüzek tavasszal különösen gyakoriak, mivel a kiszáradt növényzet könnyen lángra kap. A katasztrófavédelem rendszeresen figyelmeztet arra, hogy a gondatlanul eldobott cigaretta vagy a felügyelet nélkül hagyott tűz komoly károkat okozhat a természetben.
