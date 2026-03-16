Hatalmas durranással készül a nyárra ez a vidék: Charlie és Geszti Péter is színpadra lép, indul a jegyroham

Tizedik alkalommal rendezik meg a Mézesvölgyi Nyár összművészeti fesztivált Veresegyházon, ahol június 21. és augusztus 29. között 23 produkcióval várják a közönséget - közölte a programsorozatot szervező Veres 1 Színház hétfőn az MTI-vel.

A szervezők közleménye szerint a jubileumi fesztivál június 21-én Charlie koncertjével indul, júliusban pedig Geszti Péter lép színpadra. A programban szerepel Nagy Sándor Csak egy tánc volt című, Szécsi Pál dalait felidéző estje, valamint Feke Pál szervezésében az István, a király rockopera koncertszerű előadása is. A fesztivál záróprodukciójaként a Nem rongyos élet című prózai-operett estet láthatja a közönség, amelyben többek között Oszvald Marika is fellép - tájékoztattak a szervezők.

Hozzáfűzték, hogy a zenei programok mellett nyolc színház - az Orlai Produkció, a József Attila Színház, a veszprémi Pannon Várszínház, a Játékszín, a Turay Ida Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Veres 1 Színház - előadásai is láthatók lesznek a nagyszínpadon. A közönség többek között A Pál utcai fiúk, a Túl a Maszat-hegyen, A dzsungel könyve, a Muzsika hangja, a Francia rúdugrás és a Rém rendes vendég című darabokat tekintheti meg. Az Orlai Produkció a Csengetett, Mylord? című, azonos című televíziós sorozat alapján készült színpadi adaptációval érkezik. A programban szerepel továbbá a Menopauza című zenés vígjáték, valamint az EgyÉletem sorozat estje, amelyen Csuja Imre mesél pályájáról.

A Veres 1 Színház repertoárjából több előadás - köztük a Pletykafészek, a Padlás, Az Ackroyd-gyilkosság, a Ne most, drágám!, az Amerikai komédia és a Szép nyári nap - is szabadtéren lesz látható. A rendezvényre a József Attila Színház társulata az Anconai szerelmesek című zenés vígjátékát és annak folytatását, az Anconai szerelmesek a Balatonon című előadását hozza el. További információ és jegyvásárlási lehetőség a https://mezesvolgyinyar.hu/ oldalon érhető el.

