Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján
HelloVidék

Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján

HelloVidék
2026. március 15. 14:31

Száz helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgonaművész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkösd szombatján, május 23-án – tájékoztatta a szervező Filharmónia Magyarország az MTI-t.

Közleményükbe emlékeztettek arra, hogy a 2019 óta évről évre megrendezett esemény célkitűzése, hogy minél szélesebb közönség ismerhesse meg a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges hangszert. Az esemény keretében nemcsak szokásos helyszíneken – templomokban és koncerttermekben – hanem köztereken, sőt a Balaton vizén is hallható majd orgonaszó.

A tavalyelőtt nemzetközivé vált rendezvény programsorozatába idén is számos külföldi helyszín kapcsolódik be: határon túli, magyarlakta települések és több európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok, s több mint 100 helyszín, több tucat orgonista adja össze az idei Orgonák éjszakája élményét – sorolták.

A Zeneakadémia Nagytermében, az Orgonaversenyek versenye című esten az orgonánál a fiatal orgonista, Sien-mej Fang (Xianmei Fang), valamint a rangos nemzetközi koncertpódiumok gyakori vendége, az olasz Silvio Celeghin lép fel, akik a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral adnak koncertet Teremi Dárius vezényletével.

A fesztivál másik kiemelkedő eseménye szintén Budapesten, a Szent István Bazilikában lesz, ahol a nemzetközi hírű orgonaművész, Francesco Finotti ad különleges gyertyafényes orgonakoncertet.

Székesfehérváron Kaposi Brúnó orgonaművész és Seidl Dénes trombitaművész lép fel, Miskolcon Tabajdi Ádám orgonaművész és Osztrosits Eszter hegedűművész ad koncertet az Avasi templomban, míg Győrben Hegyi Barnabás orgonaművész és Maros Dóra hegedűművész közös hangversenye hallható a Loyolai Szent Ignác bencés templomban.

Pécsett Orgonakoncert a csillagok alatt – Filmzenék szabadtéren címmel rendeznek koncertet a Kodály Központnál. Gedai Ágoston fellépésén a filmzene legendás dallamai szólalnak meg orgonán. A program olyan ikonikus filmek zenéit idézi meg, mint a Ben-Hur, a Moulin Rouge vagy A Gyűrűk Ura.

Debrecenben, a Református Kistemplomban a Három tenor – egy orgona című koncerten Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel tenoristák lépnek fel Sárosi Dániel orgonaművésszel.

Az Orgonák éjszakája nemcsak koncertekkel, hanem számos ingyenes programmal és rendhagyó eseménnyel is csábítja az érdeklődőket, így Budapesten a Belvárosi Ferences templomban egész éjszakás orgonakoncert várja a közönséget, míg a város több pontján a Theater Wagen mozgó színpada hozza közelebb az orgonazenét az utcai közönséghez.

Budakeszin orgonamanufaktúra-látogatásra is lehet menni, Pécsen pedig orgonagyár-látogatáson lehet megismerni a hangszerkészítés titkait. Balatonfüreden, a tó közepén vízi koncertet is hallhat a közönség, Zadarból pedig a tengeri orgona hangja is bekapcsolódik a programokba ezen a napon.

Pécsen jótékonysági futóesemény is kapcsolódik a fesztiválhoz: az Akadálymentes Zene családi futáson a résztvevő családok a Kodály Központtól a Zsolnay Kulturális Negyedig futnak, orgonazene kíséretében. A közös mozgás után a családok több paralimpikon segítségével parasportokat is kipróbálhatnak, és közelebbről is megismerhetik az akadálymentes sport és a Down-szindrómával élők világát.

Az Orgonák éjszakája nyitott fesztivál: a kiemelt koncertek mellett templomok, intézmények és művészek saját programokkal is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez – hívták fel a figyelmet a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy a Filharmónia Magyarország március 15-én félárú „early bird” jegyeket kínál majd az eseményekre.
Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
Szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejártával

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 13:30
Váratlan fordulat: luxusra cserélte a tanyasi létet Laár András - ez áll a rejtélyes költözés hátterében
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 13:00
Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni
Agrárszektor  |  2026. március 15. 13:01
Meglepő dolog derült ki: így fogyasztanak halat a magyarok