Március 12-én megjelent az idei Aldi Utazás katalógus, amely rögtön egy erős, háromhetes előfoglalási akcióval csábítja a magyar utazókat.
Döntöttek az utazók: egyre többen kerülik idén Ciprust, Törökországot, Egyiptomot
A közel-keleti feszültségek fokozódása miatt a brit turisták egyre inkább elkerülik Ciprust, Törökországot és Egyiptomot. Inkább a biztonságosabbnak tartott európai úti célokat választják, így Spanyolország, Görögország és Portugália iránt ugrásszerűen megnőtt a kereslet.
Az iráni konfliktus eszkalálódása érzékelhetően átrajzolta a brit utazási szokásokat. A legnagyobb brit utazásszervezők egyike, a Tui jelentős keresletnövekedésről számolt be a Földközi-tenger térségébe irányuló nyaralások iránt. Ezzel párhuzamosan a korábban népszerű közel-keleti és észak-afrikai úti célokra tömegesen mondják le a foglalásokat. A cég szóvivője szerint az utazók egyértelműen az "ismerős, könnyen elérhető helyszíneket" részesítik előnyben - írja a Travel And Tour World.
A tendencia nem csupán az európai úti célokat érinti. A Hays Travel adatai szerint a Karib-térség, azon belül is különösen a Dominikai Köztársaság és Jamaica iránti érdeklődés meredeken emelkedett. Ezek a célpontok elsősorban a családokat és a nászutasokat vonzzák. A megnövekedett kereslet ugyanakkor az árakat is jelentősen felhajtotta. A Kuoni utazási iroda képviselője, Mark Duguid szerint a Karib-térségbe induló repülőjáratokon egy turistaosztályú jegy akár ezer fonttal is drágább lehet a szokásosnál, a korlátozott férőhelyek pedig tovább nehezítik az utazók helyzetét.
Európán belül Spanyolország, Görögország és Portugália húzza a legnagyobb hasznot a változásokból. Ezek az országok a földrajzi közelségük, a fejlett turisztikai infrastruktúrájuk és a kedvező áraik miatt vonzó alternatívát kínálnak. A spanyol Costa Brava és Costa del Sol, a görög Szantorini és Kréta, valamint a portugál Algarve régió egyaránt a legnépszerűbb célpontok közé emelkedett.
A konfliktus az üzleti utazásokat sem hagyja érintetlenül. Számos brit vállalat felülvizsgálja a Ciprusra, Törökországba, Egyiptomba és más közel-keleti országokba tervezett üzleti útjait. A biztonsági kockázatok és a járattörlések miatt a cégek egyre nagyobb arányban térnek át az online megbeszélésekre. Emellett sokan döntenek úgy, hogy biztonságosabb helyszínekre helyezik át a konferenciáikat és a céges rendezvényeiket.
Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire
A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
A közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség már most érezhetően felforgatja a nemzetközi légi közlekedést és az utazási piacot.
