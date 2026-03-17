Nagyon fontos változás jön már a következő nyári olimpián: döntött a NOB, már végleges

A 2028-as Los Angeles-i olimpia labdarúgótornája a megszokottnál korábban, már négy nappal a nyitóünnepség előtt elkezdődik. A mérkőzéseket hét amerikai nagyvárosban rendezik meg.

A szervezők bejelentették, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyta a terveket, így a férfi és a női futballtorna már július 10-én megkezdődik. A korábbi olimpiákhoz képest a mérkőzések két nappal korábban indulnak. Ezáltal a csapatok két extra pihenőnapot kapnak, amelyeket a helyszínek közötti utazásra fordíthatnak.

A találkozóknak New York, Columbus, Nashville, St. Louis, San Diego, San José és Los Angeles ad otthont. Az első öt városban csoportmérkőzéseket és negyeddöntőket bonyolítanak le. San Diegóban ezeken felül elődöntőket és bronzmérkőzéseket is rendeznek.

A torna csúcspontjának a Pasadenában található, legendás Rose Bowl Stadion ad helyet. Az 1921-ben épült létesítményben egy női negyeddöntőt, valamint mindkét nem esetében elődöntőket és a végső döntőket is megrendezik. A férfi finálét július 28-án, a női döntőt pedig július 29-én játsszák. A Rose Bowl korábban az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének, illetve az 1984-es olimpia futballtornája fináléjának is otthont adott.