Malajzia két selejtezőmérkőzését is 3–0-ra elveszítette utólag, mert jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat.
Nagyon fontos változás jön már a következő nyári olimpián: döntött a NOB, már végleges
A 2028-as Los Angeles-i olimpia labdarúgótornája a megszokottnál korábban, már négy nappal a nyitóünnepség előtt elkezdődik. A mérkőzéseket hét amerikai nagyvárosban rendezik meg.
A szervezők bejelentették, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyta a terveket, így a férfi és a női futballtorna már július 10-én megkezdődik. A korábbi olimpiákhoz képest a mérkőzések két nappal korábban indulnak. Ezáltal a csapatok két extra pihenőnapot kapnak, amelyeket a helyszínek közötti utazásra fordíthatnak.
A találkozóknak New York, Columbus, Nashville, St. Louis, San Diego, San José és Los Angeles ad otthont. Az első öt városban csoportmérkőzéseket és negyeddöntőket bonyolítanak le. San Diegóban ezeken felül elődöntőket és bronzmérkőzéseket is rendeznek.
A torna csúcspontjának a Pasadenában található, legendás Rose Bowl Stadion ad helyet. Az 1921-ben épült létesítményben egy női negyeddöntőt, valamint mindkét nem esetében elődöntőket és a végső döntőket is megrendezik. A férfi finálét július 28-án, a női döntőt pedig július 29-én játsszák. A Rose Bowl korábban az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének, illetve az 1984-es olimpia futballtornája fináléjának is otthont adott.
Az iráni labdarúgó-szövetség a FIFA-val tárgyal arról, hogy a 2026-os világbajnokságon a válogatott mérkőzéseit az Egyesült Államok helyett Mexikóban rendezzék meg.
Még mindig a gödör mélyén Alonso F1-es csapata: két futam ment le, de semmi nem menti őket a bukástól?
Fernando Alonso a kezében és lábában jelentkező zsibbadás miatt kényszerült feladni a futamot, Lance Stroll pedig akkumulátorhiba miatt esett ki Kínában.
Az Arsenal és a Bayer Leverkusen párharca a múlt heti döntetlen után teljesen nyílt, addig a Bodø/Glimt, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is...
"Egész nap szexeltem, hajnalig videojátékoztam": így bukott meg a brazil sztárfocista a Real Madridnál
Zé Roberto őszintén beszélt a videojáték-függőségről és a 2002-es vb-keretből való kimaradás fájdalmáról is.
Toto Wolff szerint a négyszeres világbajnok Verstappen egy rendkívül gyengén teljesítő Red Bull-lal kénytelen versenyezni.
Visszaszólt hangos kritikusainak a hatalmasat bukó amerikai síző: "majd akkor vonulok vissza, ha én akarok"
Lindsey Vonn közösségi oldalán üzent mindazoknak, akik a milánó-cortinai olimpián elszenvedett súlyos sérülése óta visszavonulásra szólítják fel.
Vége a hosszas várakozásnak: ne késlekedj, ha megnéznéd a budapesti BL-döntőt, itt vannak a jegyek árai
Megkezdődött a nagyközönség számára a jegyértékesítés a 2026-os európai kupadöntőkre - és ebbe beletartozik a budapesti Puskás Arénában megrendezendő Bajnokok Ligája-döntő is.
A 30. fordulót követően a West Ham, a Nottingham Forest, a Tottenham és a Leeds United között rendkívül szoros a verseny, és még nem dőlt...
Brutális büntetéssel sújtották az angol sztárcsapatot: tízmillió font, plusz nem is igazolhatnak senkit
A Premier League 10,75 millió fontos pénzbírságot szabott ki a Chelsea-re, emellett felfüggesztett felnőtt igazolási tilalommal is sújtották őket.
Bár az ország sportminisztere a közel-keleti háborús helyzet miatt korábban kizárta a részvételt, a kontinentális szervezet úgy tudja, a csapat elutazik a tornára.
Ha Pep Guardiola a távozás mellett dönt, a City nem gördít akadályt az útjába - ezt a hétvégén közölte a vezetőség.
Hiába a botrányok, a bírósági ügy, újrázott a Barca elnöke: fölényesen győzött Laporta a választáson
A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén.
Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin.
Most nyerte meg az Arsenal? Elképesztő, mit történt a hétvégén Európa pályáin, mutatjuk az eredményeket
Itthon a Győr egy pontos előnnyel fordul erre a hétvégére, Angliában azonban az Arsenal előnye egyre magabiztosabb. Lássuk a hétvégi eredményeket!
Az úgynevezett "Wrexham-hatás" nyomán külföldi befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet.
Neil Simpson és látóvezetője, Robert Poth ezüstérmet nyert a téli paralimpián a látássérült alpesi síelők mezőnyében. Ezzel ők szerezték meg Nagy-Britannia első érmét a játékokon.
A 19 éves olasz versenyző ugyan megharcolt a Ferrarikkal, ám utána egész kényelmesen ért be a célba.
A bahreini versenyt eredetileg április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna.
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.