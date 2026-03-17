Itt a bejelentés, Brüsszel megállapodott az ukránokkal: megjavítják a Barátság kőolajvezetéket, ekkor indulhat újra

Ukrajna elfogadta az Európai Unió technikai és pénzügyi segítségét a Barátság kőolajvezeték megjavításához. A brüsszeli diplomáciai lépés fő célja, hogy még a csütörtökön kezdődő EU-csúcs előtt elhárítsa a magyar vétót. A magyar kormány ugyanis az olajszállítások leállása miatt blokkolja az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatást és a huszadik szankciós csomagot.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatban jelentette be, hogy hetekig tartó diplomáciai egyeztetések után Kijev elfogadta Brüsszel ajánlatát. Az Európai Unió szakértőkkel és anyagi forrásokkal is támogatja a helyreállítást. A két vezető egyértelművé tette: az európai polgárok energiabiztonságának garantálása mellett ez a lépés elengedhetetlen a magyar akadály elhárításához. Csak így folytatódhatnak a tárgyalások a létfontosságú ukrajnai segélyekről, valamint az újabb szankciókról.

Egyelőre nem tudni, hogy a munkálatok mennyi időt vesznek igénybe, és mikor indulhat újra a kőolajszállítás. Ez a kérdés azonban kulcsfontosságú, mivel a magyar kormány a szállítások tényleges újraindulásától teszi függővé a vétó feloldását.

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta szünetel a szállítás egy orosz támadás miatt. Noha a leállást háborús károk okozták, a magyar és a szlovák kormány azzal vádolta Ukrajnát, hogy politikai okokból szándékosan hátráltatja a javítási munkálatokat. A feszültség odáig fajult, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levélben jelezte az Európai Bizottságnak: a vezeték helyreállításáig semmilyen, Ukrajnát támogató uniós intézkedést nem hajlandó megszavazni.

A munkálatokat és a helyzet tisztázását egyaránt nehezíti, hogy a sérült szakasz megközelítése az orosz támadások miatt jelenleg is életveszélyes. Emiatt a múlt héten egy magyar delegáció sem jutott el a helyszínre. Az ukrán hatóságok biztonsági okokból továbbra sem engednek külföldi küldöttségeket a térségbe. Ennek ellenére Karel Havlíček cseh ipari miniszter bejelentette: Csehország kész az élére állni egy olyan nemzetközi missziónak, amely a helyszínen mérné fel a vezeték állapotát.