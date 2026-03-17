2026. március 17. kedd Gertrúd
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gazdaság
Gazdaság

Itt a bejelentés, Brüsszel megállapodott az ukránokkal: megjavítják a Barátság kőolajvezetéket, ekkor indulhat újra

Pénzcentrum
2026. március 17. 14:03

Ukrajna elfogadta az Európai Unió technikai és pénzügyi segítségét a Barátság kőolajvezeték megjavításához. A brüsszeli diplomáciai lépés fő célja, hogy még a csütörtökön kezdődő EU-csúcs előtt elhárítsa a magyar vétót. A magyar kormány ugyanis az olajszállítások leállása miatt blokkolja az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatást és a huszadik szankciós csomagot.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatban jelentette be, hogy hetekig tartó diplomáciai egyeztetések után Kijev elfogadta Brüsszel ajánlatát. Az Európai Unió szakértőkkel és anyagi forrásokkal is támogatja a helyreállítást. A két vezető egyértelművé tette: az európai polgárok energiabiztonságának garantálása mellett ez a lépés elengedhetetlen a magyar akadály elhárításához. Csak így folytatódhatnak a tárgyalások a létfontosságú ukrajnai segélyekről, valamint az újabb szankciókról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egyelőre nem tudni, hogy a munkálatok mennyi időt vesznek igénybe, és mikor indulhat újra a kőolajszállítás. Ez a kérdés azonban kulcsfontosságú, mivel a magyar kormány a szállítások tényleges újraindulásától teszi függővé a vétó feloldását.

Kapcsolódó cikkeink:

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta szünetel a szállítás egy orosz támadás miatt. Noha a leállást háborús károk okozták, a magyar és a szlovák kormány azzal vádolta Ukrajnát, hogy politikai okokból szándékosan hátráltatja a javítási munkálatokat. A feszültség odáig fajult, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levélben jelezte az Európai Bizottságnak: a vezeték helyreállításáig semmilyen, Ukrajnát támogató uniós intézkedést nem hajlandó megszavazni.

A munkálatokat és a helyzet tisztázását egyaránt nehezíti, hogy a sérült szakasz megközelítése az orosz támadások miatt jelenleg is életveszélyes. Emiatt a múlt héten egy magyar delegáció sem jutott el a helyszínre. Az ukrán hatóságok biztonsági okokból továbbra sem engednek külföldi küldöttségeket a térségbe. Ennek ellenére Karel Havlíček cseh ipari miniszter bejelentette: Csehország kész az élére állni egy olyan nemzetközi missziónak, amely a helyszínen mérné fel a vezeték állapotát.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #gazdaság #ukrajna #olaj #orbán viktor #ursula von der leyen #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #szankciók #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
3 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
3
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
4
2 hete
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
2 hete
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
