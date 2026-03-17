Itt a bejelentés, Brüsszel megállapodott az ukránokkal: megjavítják a Barátság kőolajvezetéket, ekkor indulhat újra
Ukrajna elfogadta az Európai Unió technikai és pénzügyi segítségét a Barátság kőolajvezeték megjavításához. A brüsszeli diplomáciai lépés fő célja, hogy még a csütörtökön kezdődő EU-csúcs előtt elhárítsa a magyar vétót. A magyar kormány ugyanis az olajszállítások leállása miatt blokkolja az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatást és a huszadik szankciós csomagot.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatban jelentette be, hogy hetekig tartó diplomáciai egyeztetések után Kijev elfogadta Brüsszel ajánlatát. Az Európai Unió szakértőkkel és anyagi forrásokkal is támogatja a helyreállítást. A két vezető egyértelművé tette: az európai polgárok energiabiztonságának garantálása mellett ez a lépés elengedhetetlen a magyar akadály elhárításához. Csak így folytatódhatnak a tárgyalások a létfontosságú ukrajnai segélyekről, valamint az újabb szankciókról.
Egyelőre nem tudni, hogy a munkálatok mennyi időt vesznek igénybe, és mikor indulhat újra a kőolajszállítás. Ez a kérdés azonban kulcsfontosságú, mivel a magyar kormány a szállítások tényleges újraindulásától teszi függővé a vétó feloldását.
A Barátság kőolajvezetéken január vége óta szünetel a szállítás egy orosz támadás miatt. Noha a leállást háborús károk okozták, a magyar és a szlovák kormány azzal vádolta Ukrajnát, hogy politikai okokból szándékosan hátráltatja a javítási munkálatokat. A feszültség odáig fajult, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levélben jelezte az Európai Bizottságnak: a vezeték helyreállításáig semmilyen, Ukrajnát támogató uniós intézkedést nem hajlandó megszavazni.
A munkálatokat és a helyzet tisztázását egyaránt nehezíti, hogy a sérült szakasz megközelítése az orosz támadások miatt jelenleg is életveszélyes. Emiatt a múlt héten egy magyar delegáció sem jutott el a helyszínre. Az ukrán hatóságok biztonsági okokból továbbra sem engednek külföldi küldöttségeket a térségbe. Ennek ellenére Karel Havlíček cseh ipari miniszter bejelentette: Csehország kész az élére állni egy olyan nemzetközi missziónak, amely a helyszínen mérné fel a vezeték állapotát.
Kiderült, ilyen alkut kötött Von der Leyen és Zelenszkij: új részleteket közöltek a Barátság vezeték helyreállításáról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a januári orosz légicsapásokban megsérült infrastruktúra javítása nagyjából másfél hónapot vesz igénybe.
Hatalmas átrendeződés a magyar tőzsdén: repül az indexből az egyik ismert részvény, szigorú figyelmeztetést kapott a másik
A szakértő szerint az iráni háborúval kapcsolatban érkező hírek lehetnek meghatározóak kedden is a piacokon.
Az uniós szankciók várható szigorítása és az orosz olajról való végső leválás komoly kihívás elé állíthatja a Molt.
Az eurót reggel hét órakor 391,34 forinton jegyezték az előző esti 391,26 forint után.
A hatóságok több területet érintő vizsgálatot indítottak, miután kiderült: szabálytalanul raktároztak veszélyes anyagokat az üzemben.
Bankszámladíjak: az MNB összegyűjtötte és rangsorolta az összes számlacsomag költségét, mutatjuk, hol állnak a bankok
Idén először a bankoknak kötelezően értesíteniük kell ügyfeleiket, ha a korábbi fizetési szokásaik alapján olcsóbb számlacsomagot tudnak kínálni számukra.
Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.
Február végére 2015 óta nem látott mélypontra zuhant Magyarország biztonsági kőolajkészlete.
Kimondta Trump energiaügyi biztosa, amitől mindenki félt az olajárak kapcsán: a helyzet talán már soha nem lesz a régi
Az Amerikai Autómobil Szövetség (AAA) adatai szerint az átlagos amerikai benzinár vasárnapra gallononként 3,699 dollárra emelkedett a múlt havi 2,927 dollárról.
Hétfő éjfélig még kérhetik az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Két hét alatt harmadával drágult a műtrágya a közel-keleti háború hatására.
Sokkal közelebb a világháború, mint eddig hittük? A számok nem hazudnak, Magyarország újra a legnagyobb vesztesek között lehet
Mutatjuk 2026. 11. hetének legfontosabb, legérdekesebb, vagy éppen legelgondolkodtatóbb híreit, eseményeit Magyarországról és a nagyvilágból.
Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül.
Csapdába esett az energiapiac: hónapokra megbénul a kitermelés, brutális drágulás várhat Magyarországra is
A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult energiapiaci zavar a globális olajkínálat mintegy 15, a cseppfolyósított földgáz-ellátás pedig körülbelül 20 százalékát érinti.
Folytatódik a „háború" déli szomszédunkkal: a MOL már másodszorra jelentette fel a horvát olajvállalatot
A magyar vállalatcsoport panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait.
2026-ban is átadják Magyarország legrangosabb elismeréseit március 14-én, többek között a Széchenyi-díjakat.
A Kossuth-díj 2026-ban is Magyarország egyik legrangosabb művészeti és kulturális elismerésének számít, amelyet minden évben március 15-e környékén adnak át.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.