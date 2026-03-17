Egy mediterrán sirály, Ichthyaetus melanocephalus Beadnellben, Northumberland, Egyesült Királyság.
HelloVidék

Egészen elképesztő, 18 év után hol bukkant fel a Fertőnél gyűrűzött madár

HelloVidék
2026. március 17. 09:45

Ritka és különleges felfedezésről számoltak be a hazai természetvédők: egy Magyarországon jelölt madarat közel két évtizeddel később az Atlanti-óceán partján azonosítottak.  

Egészen rendkívüli madártani adat érkezett a Fertő-Hanság Nemzeti Park szakembereitől: egy szerecsensirály példányt 18 és fél évvel a meggyűrűzése után azonosítottak újra – nem is akárhol, hanem az Atlanti-óceán partvidékén.

A madarat még fiókaként jelölték meg a Fertő tó térségében, a gyűrűje pedig közel két évtizeddel később került ismét „leolvasásra” Nyugat-Európában. Az ilyen hosszú időtávú visszajelzések rendkívül értékesek a kutatók számára, hiszen pontos képet adnak a madarak mozgásáról és élettartamáról.

A mostani eset külön érdekessége, hogy a megfigyelés alapján a madár teljes életét Nyugat-Európa atlanti partvidékén tölthette. Ez megerősíti azt a szakmai feltételezést, hogy a Közép-Európában költő szerecsensirályok egy része tartósan nyugati irányba húzódik, és ott talál magának megfelelő élőhelyet.

A madárgyűrűzés az egyik legfontosabb eszköz a vonuló fajok kutatásában: segítségével nyomon követhető, merre járnak az egyedek, milyen útvonalakat használnak, és mennyi ideig élnek a természetben. Az ilyen ritka visszajelzések pedig nemcsak tudományos szempontból értékesek, hanem látványosan rámutatnak arra is, milyen hatalmas távolságokat képesek bejárni ezek az állatok.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szakemberek szerint az eset jól példázza, hogy egy apró jelölés milyen hosszú távon szolgáltathat fontos információkat – és azt is, mennyire összekapcsolt Európa élővilága a madarak szemszögéből.
