A fél világ ezt eszi, nálunk mégis alig ismerik az egymagvú tököt – itt az ideje hát, hogy foglalkozzunk vele! Hallottatok már a chayotéról?
Durván felpörög az építkezés az M44-esen: új csomóponttal kötik össze a településeket
Megkezdődött az M44-es gyorsforgalmi út egyik kulcsfontosságú fejlesztése Kunszentmártonnál, amely alapjaiban rajzolhatja át a térség közlekedését. Az új csomópont nemcsak gyorsabb összeköttetést hoz, hanem a város forgalmát is jelentősen tehermentesítheti.
Látványos szakaszába lépett az M44-es gyorsforgalmi út fejlesztése: elindult a Kunszentmárton-Kelet csomópont kivitelezése a 44-es főút találkozásánál. A beruházás célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a gyorsforgalmi út és Öcsöd iránya között, miközben csökkenti a belterületi forgalmi terhelést Kunszentmártonban - írta a Szoljon.hu.
A tervek szerint egy úgynevezett „gyémánt” kialakítású, különszintű csomópont épül, amely két körforgalommal biztosítja a fel- és lehajtást mindkét irányba, vagyis Kecskemét és Békéscsaba felé is. A kivitelezés részeként a meglévő felüljárót is bővítik: a 44-es főút feletti hidat mindkét oldalon egy-egy sávval szélesítik ki, így alakítják ki a gyorsító és lassító sávokat.
A fejlesztés nem áll meg itt: a csomópont környezetében több kiegészítő beruházás is megvalósul. Az ipari terület közelében mintegy 700 méter hosszú új gyalogos- és kerékpárút épül, emellett zajvédő falakat húznak fel, valamint korszerű vízelvezetési rendszert is kialakítanak.
A projekt egy nagyobb közlekedési koncepció része
Ehhez kapcsolódik a 45-ös főút tervezett, mintegy 7,8–8 kilométer hosszú kunszentmártoni elkerülő szakasza is, amely teljesen új nyomvonalon épül meg a város keleti oldalán. Ez az út a Szentes felől érkező forgalmat vezeti majd el a település mellett, és közvetlen kapcsolatot biztosít az új csomóponton keresztül az M44-eshez. Az elkerülő 2×1 sávos lesz, és 11,5 tonnás tengelyterhelésre tervezik.
A beruházás előkészítése már 2025-ben megkezdődött, a kivitelezés látványos szakasza pedig néhány hete indult el. Jelenleg földmunkák zajlanak, valamint a hídszélesítés előkészítése folyik.
A fejlesztést koncessziós konstrukcióban az MKIF Zrt. végzi, a csomópont teljes átadása a tervek szerint 2027 augusztusára várható. A hosszabb távú célok között szerepel az M44-es további bővítése a román határ irányába, ami még tovább növelheti a térség gazdasági és közlekedési jelentőségét - írta a lap.
Ritka és különleges felfedezésről számoltak be a hazai természetvédők: egy Magyarországon jelölt madarat közel két évtizeddel később az Atlanti-óceán partján azonosítottak.
Igazi békamenetelés zajlott a hétvégén is a Fehér úti‑tónál: a nemzeti park önkéntesei és a természetbarátok már harmadik éve állítják fel a vödörcsapdás béka-terelőrendszert,
Óriási tűz pusztított vasárnap a Hajdú-Bihar vármegyei Egyek határában, ahol a lángok egy nádasból indulva bozótos területre is átterjedtek.
Néhány hét múlva színpompás virágtenger boríthatja majd a nógrádi dombokat: a Baglyas Birtok szomszédságában egy különleges tulipánkert nyílik, ahol mintegy 60 ezer virág várja majd...
Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján
Száz helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgonaművész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkösd szombatján, május 23-án.
Lentiben működik egy különleges kávézó, amelyhez hasonlót aligha találni vidéken. A polgári hangulatú helyen fogyatékkal élő vagy pszichiátriai betegséggel küzdő emberek dolgoznak.
Kiszállt az állam az idősellátásból, de ezek a magyar falvak zseniális megoldást találtak a krízisre
Civil kezdeményezések és közösségi összefogás veszi át az idősellátás feladatait több baranyai faluban – mutatja a Corvinus Egyetem és az ELTE TK friss kutatása.
Nyugat-Európában a komlóspárga igazi fine dining csemegének számít, és kilójáért akár ezer eurót is elkérnek, pedig hazánkban ingyen terem, és arra vár, hogy valaki megkóstolja.
A Balaton környékén március 15-én hivatalosan is kezdetét veszi az idei fagylaltszezon. Idén trikolór ízekkel várják a vendégeket.
Török András és Major Zsófi 2020-ban indították el az Andriska Pékbisztrót, amely hamar a Balaton-felvidék egyik legmenőbb reggeliző-pékségévé vált. Most eladó vele egy álom is...
Kiakadtak a helyiek: hatalmas, sötét és bűzös halmok lepték el a fonyódi és zamárdi sétányokat. Sokan mocsokról és hanyagságról beszélnek, pedig a háttérben egészen más...
Súlyos méhbetegséget azonosítottak egy békéscsabai méhészetben. A nyúlós költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése.
Sokan rettegnek leszedni, pedig nem mindig büntetnek érte: óriási tévhit dőlt meg a védett hóvirágról
Hatalmas tévhit él a magyarokban a kedvenc tavaszi virágukról: most lerántjuk a a leplet a hóvirágról.
A kalandos sorsú kistigris – amelyet egy rendőrségi akció során találtak egy tiszafüredi háznál – hamarosan végleges otthonába költözik: a Veresegyházi Medveotthon fogadja be.
Egyre többen gondolkodnak saját vízforrás létesítésén vidéki telkeken, azonban a kútfúrás költsége sokakat meglep – nem ritka, hogy milliós nagyságrendű beruházást jelent egy házi ivóvíz-...
A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított.
Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.
Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a...
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.