Útépítési munkák hengeres tömörítő géppel és aszfaltozóval.
HelloVidék

Durván felpörög az építkezés az M44-esen: új csomóponttal kötik össze a településeket

HelloVidék
2026. március 17. 09:15

Megkezdődött az M44-es gyorsforgalmi út egyik kulcsfontosságú fejlesztése Kunszentmártonnál, amely alapjaiban rajzolhatja át a térség közlekedését. Az új csomópont nemcsak gyorsabb összeköttetést hoz, hanem a város forgalmát is jelentősen tehermentesítheti.

Látványos szakaszába lépett az M44-es gyorsforgalmi út fejlesztése: elindult a Kunszentmárton-Kelet csomópont kivitelezése a 44-es főút találkozásánál. A beruházás célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a gyorsforgalmi út és Öcsöd iránya között, miközben csökkenti a belterületi forgalmi terhelést Kunszentmártonban - írta a Szoljon.hu.

A tervek szerint egy úgynevezett „gyémánt” kialakítású, különszintű csomópont épül, amely két körforgalommal biztosítja a fel- és lehajtást mindkét irányba, vagyis Kecskemét és Békéscsaba felé is. A kivitelezés részeként a meglévő felüljárót is bővítik: a 44-es főút feletti hidat mindkét oldalon egy-egy sávval szélesítik ki, így alakítják ki a gyorsító és lassító sávokat.

A fejlesztés nem áll meg itt: a csomópont környezetében több kiegészítő beruházás is megvalósul. Az ipari terület közelében mintegy 700 méter hosszú új gyalogos- és kerékpárút épül, emellett zajvédő falakat húznak fel, valamint korszerű vízelvezetési rendszert is kialakítanak.

A projekt egy nagyobb közlekedési koncepció része

Ehhez kapcsolódik a 45-ös főút tervezett, mintegy 7,8–8 kilométer hosszú kunszentmártoni elkerülő szakasza is, amely teljesen új nyomvonalon épül meg a város keleti oldalán. Ez az út a Szentes felől érkező forgalmat vezeti majd el a település mellett, és közvetlen kapcsolatot biztosít az új csomóponton keresztül az M44-eshez. Az elkerülő 2×1 sávos lesz, és 11,5 tonnás tengelyterhelésre tervezik.

A beruházás előkészítése már 2025-ben megkezdődött, a kivitelezés látványos szakasza pedig néhány hete indult el. Jelenleg földmunkák zajlanak, valamint a hídszélesítés előkészítése folyik.

A fejlesztést koncessziós konstrukcióban az MKIF Zrt. végzi, a csomópont teljes átadása a tervek szerint 2027 augusztusára várható. A hosszabb távú célok között szerepel az M44-es további bővítése a román határ irányába, ami még tovább növelheti a térség gazdasági és közlekedési jelentőségét - írta a lap.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:40
09:34
09:27
09:22
Pénzcentrum
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
1
1 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
2
3 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
3
5 napja
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
4
5 napja
Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására
5
7 napja
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 06:30
Ez lehetne az igazi magyar szuperélelmiszer: alig ismerik itthon, pedig kilószám teremne a kertekben
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 05:35
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
Agrárszektor  |  2026. március 17. 08:12
Jégesővel csaphat le ma itthon a vihar: már kiadták a figyelmeztetést