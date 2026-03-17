Durván felpörög az építkezés az M44-esen: új csomóponttal kötik össze a településeket

Megkezdődött az M44-es gyorsforgalmi út egyik kulcsfontosságú fejlesztése Kunszentmártonnál, amely alapjaiban rajzolhatja át a térség közlekedését. Az új csomópont nemcsak gyorsabb összeköttetést hoz, hanem a város forgalmát is jelentősen tehermentesítheti.

Látványos szakaszába lépett az M44-es gyorsforgalmi út fejlesztése: elindult a Kunszentmárton-Kelet csomópont kivitelezése a 44-es főút találkozásánál. A beruházás célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a gyorsforgalmi út és Öcsöd iránya között, miközben csökkenti a belterületi forgalmi terhelést Kunszentmártonban - írta a Szoljon.hu.

A tervek szerint egy úgynevezett „gyémánt” kialakítású, különszintű csomópont épül, amely két körforgalommal biztosítja a fel- és lehajtást mindkét irányba, vagyis Kecskemét és Békéscsaba felé is. A kivitelezés részeként a meglévő felüljárót is bővítik: a 44-es főút feletti hidat mindkét oldalon egy-egy sávval szélesítik ki, így alakítják ki a gyorsító és lassító sávokat.

A fejlesztés nem áll meg itt: a csomópont környezetében több kiegészítő beruházás is megvalósul. Az ipari terület közelében mintegy 700 méter hosszú új gyalogos- és kerékpárút épül, emellett zajvédő falakat húznak fel, valamint korszerű vízelvezetési rendszert is kialakítanak.

A projekt egy nagyobb közlekedési koncepció része

Ehhez kapcsolódik a 45-ös főút tervezett, mintegy 7,8–8 kilométer hosszú kunszentmártoni elkerülő szakasza is, amely teljesen új nyomvonalon épül meg a város keleti oldalán. Ez az út a Szentes felől érkező forgalmat vezeti majd el a település mellett, és közvetlen kapcsolatot biztosít az új csomóponton keresztül az M44-eshez. Az elkerülő 2×1 sávos lesz, és 11,5 tonnás tengelyterhelésre tervezik.

A beruházás előkészítése már 2025-ben megkezdődött, a kivitelezés látványos szakasza pedig néhány hete indult el. Jelenleg földmunkák zajlanak, valamint a hídszélesítés előkészítése folyik.

A fejlesztést koncessziós konstrukcióban az MKIF Zrt. végzi, a csomópont teljes átadása a tervek szerint 2027 augusztusára várható. A hosszabb távú célok között szerepel az M44-es további bővítése a román határ irányába, ami még tovább növelheti a térség gazdasági és közlekedési jelentőségét - írta a lap.