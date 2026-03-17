Súlyos ára lehet, ha nem figyelsz erre az adóbevallásnál, mutatjuk, hol hibáznak a legtöbben
A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése ma már egyszerűbb, mint régen, mégis sok adózó követ el olyan hibákat, amelyek késedelmet vagy anyagi hátrányt okozhatnak. A Niveus szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik a bevallási tervezet ellenőrzés nélküli elfogadása, a kedvezmények kihasználásának elmulasztása, valamint a több jövedelemforrás vagy speciális élethelyzet hibás kezelése. Néhány perc alapos ellenőrzés és a legfontosabb adminisztratív lépések betartása jelentősen csökkentheti a hibák és az utólagos korrekciók kockázatát.
A Niveus összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, amelyekre különösen érdemes figyelni a 2025-ös évre vonatkozó bevallási időszakban.
1. A bevallási tervezet automatikus elfogadása ellenőrzés nélkül
Sokan úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet (amely március 15-étől elérhető) minden adatot tartalmaz, azonban ez nem minden jövedelemtípusra igaz. Különösen az ingatlan bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.
2. Kedvezmények kihasználásának elmulasztása
Gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt — például családi kedvezményt, első házasok kedvezményét vagy személyi kedvezményt — így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.
3. Rosszul feltüntetett vagy hiányzó jövedelmek
A nem rendszeres bevételek — például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem — gyakran kimaradnak vagy hibásan kerülnek feltüntetésre.
4. Hibás bankszámlaszám megadása
Meglepően gyakori adminisztratív hiba, hogy a visszatérítéshez megadott bankszámlaszámot elírják, ami késleltetheti a kifizetést.
5. Határidők figyelmen kívül hagyása
Sokan az utolsó pillanatra hagyják a beadást, ami növeli a hibázás esélyét és az adminisztratív problémák kockázatát.
6. Több munkáltatótól származó jövedelem hibás kezelése
Munkahelyváltás vagy párhuzamos foglalkoztatás esetén könnyen eltérés lehet a levont adó és a tényleges kötelezettség között, ezért fontos az igazolások ellenőrzése.
7. Ingatlanértékesítés helytelen elszámolása
Az ingatlan eladásából származó jövedelem adózása összetett szabályokhoz kötött, ezért gyakran hibásan vagy hiányosan kerül be a bevallásba, de az is lehet, hogy nem is gondolnak rá.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
8. Egyéni vállalkozói státusz figyelmen kívül hagyása
Az egyéni vállalkozók bevallása jóval összetettebb, és a költségelszámolás hibái könnyen eltérésekhez vezethetnek.
9. Az 1+1% felajánlás elmulasztása vagy hibás megadása
Sokan megfeledkeznek arról, hogy az adó 1+1%-áról külön kell rendelkezni, vagy nem jelölik meg helyesen a kedvezményezettet.
10. Igazolások (például M30) figyelmen kívül hagyása
A munkáltatói igazolások ellenőrzésének elmulasztása hiányos vagy pontatlan bevallást eredményezhet.
A tudatos ellenőrzés kulcsfontosságú
„A digitalizáció jelentősen megkönnyítette az adóbevallást, de a felelősség továbbra is az adózóé. Néhány perc alapos ellenőrzéssel komoly kellemetlenségek és anyagi veszteségek előzhetők meg” — emelte ki Bagdi Lajos a Niveus partnere.
Checklist az adóbevallás ellenőrzéséhez
- Nézzük át a bevallási tervezet minden adatát, ne fogadjuk el automatikusan
- Ellenőrizzük a munkáltatói igazolásokat (M30), és hasonlítsuk össze a tervezettel
- Gyűjtsük össze az összes jövedelemhez kapcsolódó dokumentumot (külföldi, ingatlan, befektetés stb.)
- Ellenőrizzük, hogy minden jogos kedvezményt érvényesítettünk-e
- Nézzük át a bankszámlaszámot és személyes adatokat elírások szempontjából
- Több munkáltató esetén különösen figyeljünk az eltérésekre
- Ha volt ingatlanügylet vagy vállalkozói jövedelem, ellenőrizzük a részletszabályokat
- Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a beadást
- Rendelkezzünk az adó 1+1%-áról
- Bizonytalan esetben kérjünk szakértői segítséget
- Ha az adózó speciális élethelyzetben van (külföldi munkavégzés, több jövedelemtípus, vállalkozás), különösen érdemes részletesen átnézni a bevallást vagy szakértővel egyeztetni.
-
-
