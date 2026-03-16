Vége a bezárásnak, újra kinyitott a népszerű vidéki fürdő: elképesztő akciókkal és ingyen belépőkkel várnak

Hónapokig tartó felújítás és karbantartás után ismét teljes kapacitással várja a vendégeket a kaposvári fürdőkomplexum. A cikkből azonban az is kiderül, mennyiért strandolunk Somogyban a nyáron.

Újra megnyitotta kapuit a vendégek előtt a Virágfürdő Kaposvár, miután az elmúlt hónapokban több részlegen karbantartási és helyreállítási munkálatokat végeztek. A somogyi megyeszékhely népszerű fürdőkomplexuma most ismét teljes kapacitással fogadja a látogatókat, bár néhány medencénél még zajlanak az előkészületek - írta a Sonline.hu.

A létesítményben november óta ideiglenesen zárva tartott a 25 méteres uszoda és a termálrészleg. A munkálatok február elején, illetve február végén fejeződtek be, így mindkét részleg ismét látogatható. A felújítás során a medencékben vízcserét végeztek, a termálrészlegben pedig festési, faljavítási és fugázási munkák is történtek.

Wolf Péter Zoltán ügyvezető korábban arról beszélt: igyekeztek a lezárás időszakát arra is kihasználni, hogy az elengedhetetlen karbantartásokat elvégezzék, így a vendégek megújult környezetben térhetnek vissza a fürdőbe.

Akciókkal próbálják visszacsábítani a vendégeket

A nyitás után márciusi akciókkal is készülnek. A fürdő minden nap más kedvezményt kínál:

például hétfőn a termáljegyhez szaunakiegészítő jár, kedden a nyugdíjasok, szerdán a nők, csütörtökön pedig a férfiak kapnak kedvezményes belépőt.

Pénteken az éjszakai fürdőzésre adnak kupont, szombaton a párok számára kínálnak kedvezményeket, vasárnap pedig a termálbérletek vásárlása történhet akciósan.

Egy különleges promóció is fut: márciusban minden századik vendég ingyen léphet be a fürdőbe. Ha bérlettel érkezik, az adott alkalmat nem vonják le, jegyvásárlás esetén pedig térítésmentesen használhatja a szolgáltatásokat.

A programkínálat is bővült: továbbra is tartanak női szaunaesteket és relaxációs programokat hangtálakkal, illóolajokkal és tematikus szaunaszeánszokkal. Az éjszakai fürdőzés is folytatódik, amelyet rendszerint minden hónap második szombatján szerveznek meg.

A fürdő már a nyári szezonra készül. Ennek részeként a kültéri medencéken és az élménymedencék rendszerén is dolgoznak. A fedett élményfürdő és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék az éves vízcsere és karbantartás miatt 2026. március 16. és 27. között zárva tartanak. A tervek szerint március 28-án nyithatnak meg újra. Ez idő alatt a gyógyfürdő- és uszodarészleg, valamint a wellnessrészleg továbbra is működik.

Ennyibe kerül most a fürdőzés Somogyban

A régió fürdőinek belépőárai között jelentős különbségek vannak:

A Virágfürdő Kaposvár esetében a felnőtt belépő 2650 forint, a diák- és nyugdíjasjegy 2100 forint. Délután, 15 óra után kedvezményes jegyek is válthatók: a felnőtt belépő 2100 forint, a kedvezményes jegy pedig 1750 forint.

A Marcali Városi Fürdő valamivel drágább: itt a felnőtt jegy 3000 forint, a kedvezményes 2100 forint, míg napszaki kedvezménnyel akár 1600 forintért is lehet fürdőzni.

A Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő medencefürdőjének felnőtt belépője 2900 forint, a diák- és nyugdíjasjegy 2200 forint, gyermekek számára pedig 1400 forint. Délutáni kedvezményes jegy is elérhető.

A régió egyik drágább fürdője az Igali Gyógyfürdő, ahol a felnőtt belépő 4500 forint, a nyugdíjas jegy 3900 forint, az ifjúsági jegy pedig 3500 forint.

Az olcsóbb lehetőségek közé tartozik a Csiszta Fürdő, ahol a napi jegy 2300 forint, a nyugdíjas belépő 2100 forint, a gyermekjegy pedig 1600 forint, ráadásul délutáni kedvezmény is elérhető.

A fürdők többsége már most készül a nyári szezonra, amelynek kezdete azonban nagyban függ az időjárástól és a kültéri medencék előkészítésének ütemétől.