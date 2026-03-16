Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
HelloVidék

Vége a bezárásnak, újra kinyitott a népszerű vidéki fürdő: elképesztő akciókkal és ingyen belépőkkel várnak

HelloVidék
2026. március 16. 14:15

Hónapokig tartó felújítás és karbantartás után ismét teljes kapacitással várja a vendégeket a kaposvári fürdőkomplexum. A cikkből azonban az is kiderül, mennyiért strandolunk Somogyban a nyáron.

Újra megnyitotta kapuit a vendégek előtt a Virágfürdő Kaposvár, miután az elmúlt hónapokban több részlegen karbantartási és helyreállítási munkálatokat végeztek. A somogyi megyeszékhely népszerű fürdőkomplexuma most ismét teljes kapacitással fogadja a látogatókat, bár néhány medencénél még zajlanak az előkészületek - írta a Sonline.hu.

A létesítményben november óta ideiglenesen zárva tartott a 25 méteres uszoda és a termálrészleg. A munkálatok február elején, illetve február végén fejeződtek be, így mindkét részleg ismét látogatható. A felújítás során a medencékben vízcserét végeztek, a termálrészlegben pedig festési, faljavítási és fugázási munkák is történtek.

Wolf Péter Zoltán ügyvezető korábban arról beszélt: igyekeztek a lezárás időszakát arra is kihasználni, hogy az elengedhetetlen karbantartásokat elvégezzék, így a vendégek megújult környezetben térhetnek vissza a fürdőbe.

Akciókkal próbálják visszacsábítani a vendégeket

A nyitás után márciusi akciókkal is készülnek. A fürdő minden nap más kedvezményt kínál:

  • például hétfőn a termáljegyhez szaunakiegészítő jár, kedden a nyugdíjasok, szerdán a nők, csütörtökön pedig a férfiak kapnak kedvezményes belépőt.
  • Pénteken az éjszakai fürdőzésre adnak kupont, szombaton a párok számára kínálnak kedvezményeket, vasárnap pedig a termálbérletek vásárlása történhet akciósan.
  • Egy különleges promóció is fut: márciusban minden századik vendég ingyen léphet be a fürdőbe. Ha bérlettel érkezik, az adott alkalmat nem vonják le, jegyvásárlás esetén pedig térítésmentesen használhatja a szolgáltatásokat.

A programkínálat is bővült: továbbra is tartanak női szaunaesteket és relaxációs programokat hangtálakkal, illóolajokkal és tematikus szaunaszeánszokkal. Az éjszakai fürdőzés is folytatódik, amelyet rendszerint minden hónap második szombatján szerveznek meg.

A fürdő már a nyári szezonra készül. Ennek részeként a kültéri medencéken és az élménymedencék rendszerén is dolgoznak. A fedett élményfürdő és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék az éves vízcsere és karbantartás miatt 2026. március 16. és 27. között zárva tartanak. A tervek szerint március 28-án nyithatnak meg újra. Ez idő alatt a gyógyfürdő- és uszodarészleg, valamint a wellnessrészleg továbbra is működik.

Ennyibe kerül most a fürdőzés Somogyban

A régió fürdőinek belépőárai között jelentős különbségek vannak:

  • A Virágfürdő Kaposvár esetében a felnőtt belépő 2650 forint, a diák- és nyugdíjasjegy 2100 forint. Délután, 15 óra után kedvezményes jegyek is válthatók: a felnőtt belépő 2100 forint, a kedvezményes jegy pedig 1750 forint.
  • A Marcali Városi Fürdő valamivel drágább: itt a felnőtt jegy 3000 forint, a kedvezményes 2100 forint, míg napszaki kedvezménnyel akár 1600 forintért is lehet fürdőzni.
  • A Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő medencefürdőjének felnőtt belépője 2900 forint, a diák- és nyugdíjasjegy 2200 forint, gyermekek számára pedig 1400 forint. Délutáni kedvezményes jegy is elérhető.
  • A régió egyik drágább fürdője az Igali Gyógyfürdő, ahol a felnőtt belépő 4500 forint, a nyugdíjas jegy 3900 forint, az ifjúsági jegy pedig 3500 forint.
  • Az olcsóbb lehetőségek közé tartozik a Csiszta Fürdő, ahol a napi jegy 2300 forint, a nyugdíjas belépő 2100 forint, a gyermekjegy pedig 1600 forint, ráadásul délutáni kedvezmény is elérhető.

A fürdők többsége már most készül a nyári szezonra, amelynek kezdete azonban nagyban függ az időjárástól és a kültéri medencék előkészítésének ütemétől.
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
