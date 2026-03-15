2026. március 15. vasárnap Kristóf
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ez a fénykép a hollandiai Dél-Hollandia tartományban, Schermerhorn környékén található tulipánmezőkről készült. Ez az egyik kevésbé híres helyszín, de nagyon szép.
HelloVidék

Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk

HelloVidék
2026. március 15. 16:15

Néhány hét múlva színpompás virágtenger boríthatja majd a nógrádi dombokat: a Baglyas Birtok szomszédságában egy különleges tulipánkert nyílik, ahol mintegy 60 ezer virág várja majd a látogatókat.

Ha tavasz, akkor virágok – és ha pedig virágok, akkor tulipán és szedd magad tulipánszüret! Idén is több vidéki helyszínen szedhetünk magunknak a bájos tavaszi virágokból - a HelloVidék korábban itt írt. Akkor összegyűjtöttük az első 2026-ös nyitási dátumokat, friss árakkal, hogy senki se maradjon le a szezon egyik legszebb programjáról! A listából akkor kimaradt, most viszont bepótoljuk: néhány hét múlva színpompás látvány fogadja majd a kirándulókat Nógrádmegyer határában is. A dombok között, a Baglyas Birtok szomszédságában egy különleges tulipánkert nyílik, ahol mintegy 60 ezer virág borítja majd színesbe a mezőt.

A területet a Verbói család alakította ki, akik néhány évvel ezelőtt egy hasonló kertben járva kapták az ötletet. A természetközeli élmény és a virágmező látványa akkor annyira megfogta őket, hogy elhatározták: saját tulipánoskertet hoznak létre Nógrádban is - írta Nool.hu. A kert a TulipGarden hálózat részeként jött létre, amely országszerte működő tulipános kertekből álló franchise-rendszer. A szakmai támogatásnak köszönhetően idén februárban több mint 30 különböző színű és fajtájú tulipánhagymát ültettek el, összesen mintegy 60 ezer darabot.

Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
EZ IS ÉRDEKELHET
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a szezon legszebb programjáról!

Négy hétig tart majd a tulipánszüret

A virágok most még csak hajtani kezdtek, de a szervezők szerint április közepére teljes pompájukban nyílhatnak ki. A látogatók ekkor nemcsak gyönyörködhetnek a virágmezőben, hanem maguk is szedhetnek tulipánt. A tervek szerint a tulipánszüret április 10-én indul, és egészen május 3-ig, az anyák napi hétvégéig tart majd. A kert péntektől vasárnapig lesz nyitva, és a különböző virágzási idejű fajtáknak köszönhetően több héten át változó látvány várja a vendégeket.

A szervezők nemcsak a virágokra, hanem a látogatói élményre is nagy hangsúlyt fektetnek. A tulipánparcellák között fakéreggel borított sétányokat alakítanak ki, így esős időben sem lesz nagy sár. Emellett fotósarok, pihenőhelyek és parkoló is várja majd a vendégeket.

A közeli Baglyas Birtok is csatlakozik a programhoz: itt frissítők, mosdók és a helyi hagyományokat bemutató kiállítás is elérhető lesz a látogatók számára. A hírek szerint a gyerekekről sem feledkeznek meg: állatsimogatóval és apró ajándékokkal készülnek, a virágszedéshez pedig minden vendég kosarat és metszőollót kap majd.
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #tavasz #vidék #programok #kirándulás #virág #hellovidék #tulipánhagyma #látnivaló #nógrád #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:30
16:15
16:09
15:31
Pénzcentrum
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni
Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni
Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
1 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
2 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
4
3 hete
Fáradt olajjal kente be a fákat a hódok ellen egy egri lakos: durva környezetszennyezés lett a vége
5
3 napja
Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 16:30
Bejelentette Donald Trump: hadihajók indulnak a Perzsa-öbölbe, erővel nyitják meg a Hormuzi-szorost
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 16:09
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 11 játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. március 15. 16:29
Fontos fejlesztés érkezik: nagy változás jöhet az élelmiszereknél