Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is.
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
Néhány hét múlva színpompás virágtenger boríthatja majd a nógrádi dombokat: a Baglyas Birtok szomszédságában egy különleges tulipánkert nyílik, ahol mintegy 60 ezer virág várja majd a látogatókat.
Ha tavasz, akkor virágok – és ha pedig virágok, akkor tulipán és szedd magad tulipánszüret! Idén is több vidéki helyszínen szedhetünk magunknak a bájos tavaszi virágokból - a HelloVidék korábban itt írt. Akkor összegyűjtöttük az első 2026-ös nyitási dátumokat, friss árakkal, hogy senki se maradjon le a szezon egyik legszebb programjáról! A listából akkor kimaradt, most viszont bepótoljuk: néhány hét múlva színpompás látvány fogadja majd a kirándulókat Nógrádmegyer határában is. A dombok között, a Baglyas Birtok szomszédságában egy különleges tulipánkert nyílik, ahol mintegy 60 ezer virág borítja majd színesbe a mezőt.
A területet a Verbói család alakította ki, akik néhány évvel ezelőtt egy hasonló kertben járva kapták az ötletet. A természetközeli élmény és a virágmező látványa akkor annyira megfogta őket, hogy elhatározták: saját tulipánoskertet hoznak létre Nógrádban is - írta Nool.hu. A kert a TulipGarden hálózat részeként jött létre, amely országszerte működő tulipános kertekből álló franchise-rendszer. A szakmai támogatásnak köszönhetően idén februárban több mint 30 különböző színű és fajtájú tulipánhagymát ültettek el, összesen mintegy 60 ezer darabot.
Négy hétig tart majd a tulipánszüret
A virágok most még csak hajtani kezdtek, de a szervezők szerint április közepére teljes pompájukban nyílhatnak ki. A látogatók ekkor nemcsak gyönyörködhetnek a virágmezőben, hanem maguk is szedhetnek tulipánt. A tervek szerint a tulipánszüret április 10-én indul, és egészen május 3-ig, az anyák napi hétvégéig tart majd. A kert péntektől vasárnapig lesz nyitva, és a különböző virágzási idejű fajtáknak köszönhetően több héten át változó látvány várja a vendégeket.
A szervezők nemcsak a virágokra, hanem a látogatói élményre is nagy hangsúlyt fektetnek. A tulipánparcellák között fakéreggel borított sétányokat alakítanak ki, így esős időben sem lesz nagy sár. Emellett fotósarok, pihenőhelyek és parkoló is várja majd a vendégeket.
A közeli Baglyas Birtok is csatlakozik a programhoz: itt frissítők, mosdók és a helyi hagyományokat bemutató kiállítás is elérhető lesz a látogatók számára. A hírek szerint a gyerekekről sem feledkeznek meg: állatsimogatóval és apró ajándékokkal készülnek, a virágszedéshez pedig minden vendég kosarat és metszőollót kap majd.
