Hollywood, CA/USA - 2018. július 26: Oscar-díj egy ajándékboltban a Hollywood Boulevardon. Siker és győzelem koncepció
HelloVidék

Elképesztő magyar siker: Oscar-díjas lett a Pécsi KARMA kesztyűk

HelloVidék
2026. március 17. 11:52

Ritka és különleges elismerésben részesült a magyar kézművesség: a Netflixen bemutatott Frankenstein című film március 16-án elnyerte a legjobb jelmeztervezés Oscar-díját, a film jelmezei között pedig magyar kézzel készült KARMA kesztyűk is szerepelnek.

Az idei Oscar-gálán a legjobb jelmeztervezés díját Kate Hawley jelmeztervező és csapata vehette át vasárnap Los Angelesben, Guillermo del Toro Frankenstein című filmjének jelmezeiért. A rangos elismerésben a magyar kézművesség is részesült: a filmben látható kesztyűk ugyanis egy kis pécsi manufaktúrában, a KARMA Pécsi Kesztyű műhelyében készültek.

A KARMA számára óriási büszkeség, hogy a nemzetközi produkció részévé válhattak. „Minden darab Pécsen, kézzel készült, a több mint százéves kesztyűkészítő hagyományokra építve” – írták a cég Facebook-oldalán. A cég szerint ez az elismerés mérföldkő a cég történetében, és hatalmas megtiszteltetés, hogy kézműves munkájukat világszinten is értékelik. A vállalat gratulált Kate Hawley-nak és a teljes jelmeztervező csapatnak az Oscar-díjhoz.

A KARMA Pécsi Kesztyű nem csupán egy márka: több mint 150 éves pécsi kézműves hagyományt visz tovább. Hornicz József és családja műhelyben, kézzel készíti a kesztyűket, a legmagasabb minőség és az időtlen elegancia jegyében.

A Karma Kesztyű bérgyártással és egyedi megrendelések teljesítésével is foglalkozik, ugyanakkor saját márkája alatt is forgalmaz kesztyűket. Hírnevük azonban leginkább a hollywoodi produkciók és hírességek számára készített darabjaiknak köszönhető. A családi vállalkozás amerikai partnerén keresztül kap különleges megrendeléseket, és már Madonna, Rihanna, Lady Gaga, valamint Ryan Gosling is viselt pécsi műhelyben készült kesztyűt – utóbbi a Drive című filmben. Ma már akkora a hírük, hogy a produkciók sokszor közvetlenül keresik fel őket. Legutóbb a Frankenstein című filmhez gyárthattak le több száz kesztyűt, ezzel is bizonyítva a Karma nemzetközi elismertségét.

Ahogy a magyar cég még írta, a kesztyűk nemcsak a film autentikus megjelenéséhez járultak hozzá, hanem a magyar kézműves hagyományokat is a nemzetközi filmes színpadra emelték, bizonyítva, hogy a precíz, minőségi kézműves munka világszerte értéket képvisel.
