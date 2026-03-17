Teljesen megközelíthetetlenné vált a kirándulók kedvenc célpontja, miután a hódok komoly gátat építettek a patakon. A víz elöntötte az utakat, fákat döntöttek ki, a hatóságok...
Elképesztő magyar siker: Oscar-díjas lett a Pécsi KARMA kesztyűk
Ritka és különleges elismerésben részesült a magyar kézművesség: a Netflixen bemutatott Frankenstein című film március 16-án elnyerte a legjobb jelmeztervezés Oscar-díját, a film jelmezei között pedig magyar kézzel készült KARMA kesztyűk is szerepelnek.
Az idei Oscar-gálán a legjobb jelmeztervezés díját Kate Hawley jelmeztervező és csapata vehette át vasárnap Los Angelesben, Guillermo del Toro Frankenstein című filmjének jelmezeiért. A rangos elismerésben a magyar kézművesség is részesült: a filmben látható kesztyűk ugyanis egy kis pécsi manufaktúrában, a KARMA Pécsi Kesztyű műhelyében készültek.
A KARMA számára óriási büszkeség, hogy a nemzetközi produkció részévé válhattak. „Minden darab Pécsen, kézzel készült, a több mint százéves kesztyűkészítő hagyományokra építve” – írták a cég Facebook-oldalán. A cég szerint ez az elismerés mérföldkő a cég történetében, és hatalmas megtiszteltetés, hogy kézműves munkájukat világszinten is értékelik. A vállalat gratulált Kate Hawley-nak és a teljes jelmeztervező csapatnak az Oscar-díjhoz.
A KARMA Pécsi Kesztyű nem csupán egy márka: több mint 150 éves pécsi kézműves hagyományt visz tovább. Hornicz József és családja műhelyben, kézzel készíti a kesztyűket, a legmagasabb minőség és az időtlen elegancia jegyében.
A Karma Kesztyű bérgyártással és egyedi megrendelések teljesítésével is foglalkozik, ugyanakkor saját márkája alatt is forgalmaz kesztyűket. Hírnevük azonban leginkább a hollywoodi produkciók és hírességek számára készített darabjaiknak köszönhető. A családi vállalkozás amerikai partnerén keresztül kap különleges megrendeléseket, és már Madonna, Rihanna, Lady Gaga, valamint Ryan Gosling is viselt pécsi műhelyben készült kesztyűt – utóbbi a Drive című filmben. Ma már akkora a hírük, hogy a produkciók sokszor közvetlenül keresik fel őket. Legutóbb a Frankenstein című filmhez gyárthattak le több száz kesztyűt, ezzel is bizonyítva a Karma nemzetközi elismertségét.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ahogy a magyar cég még írta, a kesztyűk nemcsak a film autentikus megjelenéséhez járultak hozzá, hanem a magyar kézműves hagyományokat is a nemzetközi filmes színpadra emelték, bizonyítva, hogy a precíz, minőségi kézműves munka világszerte értéket képvisel.
-
