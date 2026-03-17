Ez lehetne az igazi magyar szuperélelmiszer: alig ismerik itthon, pedig kilószám teremne a kertekben

Furcsán sikerült uborkára vagy dísztökre hasonlít, de van benne egy meglepő csavar: nem kell a magokkal bajlódni, mert csak egyetlen található benne. És ami még meglepőbb – a kertben nálunk is könnyen megterem, ráadásul szinte minden része ehető. Egy TikTok-videó hívta fel a figyelmünket erre a különleges tökfélére, a chayote-ra, vagyis az egymagvú tökre. Vajon ez lehet a jövő szupernövénye nálunk is?

A fél világ eszi, nálunk mégis alig ismerik az egymagvú tököt – itt az ideje hát, hogy foglalkozzunk vele! A chayote, azaz egymagvú tök, szubtrópusi növény, amely árnyékot ad leveleivel, ételt kínál termésével – és Magyarországon is meglepően jól nevelhető. Nemcsak a kertészeknek izgalmas, hanem a konyhában is hálás alapanyag: nyersen, főzve, párolva vagy sütve is ízletes, és cukkinire emlékeztető állaga szinte minden ételbe beilleszthető - hívta fel rá a figyelmünket az Ezerjófű TikTokon.

A télen pincében tartott termés tavasszal már csírázni kezd, és ha elmúlnak a fagyok, egyszerűen kiültethetjük a kertbe. Ez a növény igazi csodabogár: egyetlen tövön akár több száz termés is megteremhet. A levele is ehető, íze a spenótra emlékeztet, ráadásul ha lugasra futtatjuk, a kert különleges dísze lehet. Nézzük meg hát közelebbről, mi is ez a különleges növény, és miért érdemes ültetni, valamint minél többet fogyasztani belőle!

Körte formájú, körte nagyságú, körte színű, mégsem körte. Mi az?

Ez a chayote, vagy más néven egymagvú tök. Hazánkban még viszonylag kevéssé ismerik, de egyre több kertben bukkan fel ez a Mexikóból és Közép-Amerikából származó növény, amely a tökfélék családjába tartozik. A chayote – latin nevén Sechium edule – egyáltalán nem hétköznapi zöldség: az őslakosok már évezredekkel ezelőtt fogyasztották, később pedig szinte az egész világon elterjedt ott, ahol a melegebb, szubtrópusi éghajlat kedvez a termesztésének. A halványzöld színű chayote évelő, egylaki kúszónövény. Hosszú, erőteljes szárai akár 15–20 méteresre is megnőhetnek, a szőrös indákról pedig kacsok kapaszkodnak mindenfelé, így könnyen befut kerítést, lugast vagy pergolát.

Termése egyetlen magot rejtő, fehér húsú, lédús bogyó. Formája lapított körte, mérete általában 7–20 centiméter, de kedvező körülmények között akár egykilós példányok is nőhetnek. Héja lehet sima vagy tüskés, íze pedig sokak szerint a patiszonra vagy az uborkára emlékeztet. A tökfélék családjának többi tagjához hasonlóan a chayote is szereti a teret. Gyökerei érzékenyek a pangó vízre, ezért leginkább szabad földben érzi jól magát. Érdemes támasztékot adni neki, és lugasra vagy kerítésre futtatni.

A humuszban gazdag, enyhén savanyú, jó vízelvezetésű talajt kedveli. Az agyagos vagy túl homokos földben kevesebb termést hoz. Bőséges öntözést igényel, a fagyot viszont nem bírja. Szaporítani magról is lehet, de sok kertész inkább magát a csírázó termést ülteti el.

Így neveld saját kertedben!

A chayote igazi melegkedvelő növény: szereti a napot, a párás levegőt, és a nyári meleget is jól tűri. Ha egyszer beindul a növekedése, gyorsan terjeszkedik: indái akár 7–10 méter magasra is felkúszhatnak egy kerítésen vagy lugason. Nem ritka, hogy néhány hónap alatt igazi zöld dzsungelt varázsol a kertből. A legjobb hely számára a napos, szélvédett terület, ahol elegendő vízhez jut. Érdemes kerítés, pergola vagy erős támrendszer mellé ültetni, mert a növény gyorsan felfut, és így a termések sem érnek a földhöz.

A chayote évente egyszer terem. A virágzás után fejlődnek ki a zöld, körte formájú gyümölcsei, amelyek általában a nyár végére vagy kora őszre nőnek meg. A termesztők azért is kedvelik, mert a termése jól tárolható. Száraz, hűvös, sötét helyen – a burgonyához hasonlóan – hónapokig eltartható, ezért télire is érdemes elraktározni belőle. Tavasszal, ha a termést meleg, nedves környezetbe tesszük, gyorsan csírázni kezd: először a mag bújik elő, majd megjelenik a hajtás és a gyökér.

A palántanevelést március elején érdemes elkezdeni, mert a növénynek körülbelül 4–5 hónapra van szüksége, mire termőre fordul. Napos helyet, tápanyagban gazdag talajt és rendszeres öntözést igényel.

Gondozása egyébként meglepően egyszerű: Magyarországon alig támadják kártevők, gombás betegségekre sem különösebben érzékeny, ezért permetezést sem igényel. Metszeni sem kell, elég időnként igazítani a hajtásokat, hogy arra fussanak, amerre szeretnénk.

Jótékony hatásai

Tápanyagokban gazdag: a chayote sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Különösen magas a C-vitamin-tartalma, amely hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez, és a bőr egészségének megőrzésében is szerepet játszhat.

Alacsony kalóriatartalmú: könnyű, alacsony energiatartalmú zöldség, ezért jó választás lehet azoknak is, akik figyelnek a kalóriabevitelre. Magas víztartalma a hidratáltság fenntartásához is hozzájárulhat.

Rostban gazdag: a benne található rostok támogatják az emésztést, segíthetik a bélflóra egyensúlyának fenntartását, és hozzájárulhatnak a rendszeres bélműködéshez.

Alacsony glikémiás indexű: nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, ezért kiegyensúlyozott étrendben, akár cukorbetegek számára is kedvező választás lehet.

Támogathatja a szív egészségét: kálium-, rost- és antioxidáns-tartalma hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészséges működéséhez, valamint a vérnyomás egyensúlyának fenntartásához.

Chayotés krémlevest, tökös tésztát, mit süssünk-főzzünk belőle?

Egy biztos, hasonlóan a cukkinihez, a chayote igazi sokoldalú alapanyag. Sőt, még annál is hasznosabb lehet! Hiszen a növény szinte minden része felhasználható: a termése, a zsenge hajtásai, sőt egyes helyeken még a gyökérgumója is a konyhába kerülhet. A termést nyersen, főzve, párolva vagy sütve is elkészíthetjük. Frissen aprítva salátákba kerülhet, de remek alapja leveseknek és zöldségraguknak is. A cukkinire emlékeztető állaga miatt töltve is finom, sőt turmixokba is belekeverik. Enyhén édeskés íze jól illik sokféle ételhez.

Héja is ehető, de viszonylag kemény lehet, ezért sokan inkább meghámozzák. A belseje ropogós, lédús, és a cukkinire vagy az uborkára emlékeztető állagú, így könnyen beilleszthető szinte bármilyen zöldséges fogásba. Nemcsak különleges látvány a kertben, hanem a konyhában is hálás alapanyag: egyszerű, egészséges és meglepően sokféleképpen elkészíthető.