tengerben úszás, úszó, sport, úszás, tenger
HelloVidék

Brrr! Ez ám a jéghideg bevállalás: 8,8 fokos vízben úszták át hétvégén a Balatont + fotók

HelloVidék
2026. március 16. 13:15

Több tucat résztvevő úszott a Balatonban a hétvégén a hatodik téli Balaton-átúszáson. A víz hőmérséklete mindössze 8,8 Celsius-fok volt, ahogy nyáron, úgy a biztonságot most is vízimentők és mentőhajók felügyelték.

A hétvégén rendezték meg a 6. Téli Balaton-átúszást a Balatonnál, ahol több tucat úszó vállalta a hideg vízi kihívást. A tó hőmérséklete a szervezők tájékoztatása szerint 8,8 Celsius-fok volt. A résztvevők több különböző táv közül választhattak, az idei eseményen pedig egy új kategória, az úgynevezett ultra táv is szerepelt a programban.

Az esemény biztosítását a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata végezte. A szervezet közlése szerint a vízen egy sürgősségi mentőhajó és további négy mentőhajó kísérte az úszókat, a helyszínen pedig összesen 17 vízimentő dolgozott. A parton szintén készenlétben álltak a mentőegységek és a szakemberek, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni.

 
