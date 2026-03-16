Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a téli abroncsok teljesítménye a felmelegedő aszfalton jelentősen romlik, így a halogatás közvetlen kockázatot is jelenthet a biztonságos közlekedésre.
Szuper hír a tavaszi túrázóknak: extra vonatokat indít a MÁV a Balatonhoz és a Tisza-tóhoz
A MÁV március 14-től elindította a kiránduló szezont, extra vonatokkal a Balaton, a Börzsöny és a Tisza-tó felé. A vasúttársaság a kerékpárszállítási kapacitásokat is jelentősen növelte, a jegyekhez pedig okoskedvezmény is kapcsolódik.
A MÁV-csoport a tavaszi kirándulószezon kezdetével több régióba is plusz járatokat indít. A Balaton mellett a Börzsöny és a Tisza-tó környéke lesz a fő célpont, de a szolgáltatásokat más népszerű turisztikai helyek felé is bővítik.
A Budapestről induló vonatok között a Déli–Parti InterRégiók közlekednek, megállva a Velencei-tónál, napi két alkalommal a hétvégéken. Emellett újraindul a Lesence sebesvonat a Szombathely–Keszthely viszonylaton.
A MÁV a kerékpáros utazókra is gondolt: a bővített kerékpárszállítási kapacitások mellett a mavplusz.hu és a MÁVPlusz applikáció segítségével az utasok könnyen tervezhetik kirándulásukat. Az alkalmazáson keresztül a távolságtól független, egységes 500 forintos kerékpárjegyet 15 százalékos okoskedvezménnyel lehet igénybe venni.
A MÁV közleménye szerint a fejlesztések célja, hogy a vonatos kirándulás kényelmes és gördülékeny legyen, akár kerékpárral együtt, miközben a legnépszerűbb úti célok, például a Balaton és a Tisza-tó is könnyen elérhetők legyenek.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire
A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Óriási tűz pusztított vasárnap a Hajdú-Bihar vármegyei Egyek határában, ahol a lángok egy nádasból indulva bozótos területre is átterjedtek.
Néhány hét múlva színpompás virágtenger boríthatja majd a nógrádi dombokat: a Baglyas Birtok szomszédságában egy különleges tulipánkert nyílik, ahol mintegy 60 ezer virág várja majd...
Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján
Száz helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgonaművész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkösd szombatján, május 23-án.
Lentiben működik egy különleges kávézó, amelyhez hasonlót aligha találni vidéken. A polgári hangulatú helyen fogyatékkal élő vagy pszichiátriai betegséggel küzdő emberek dolgoznak.
Kiszállt az állam az idősellátásból, de ezek a magyar falvak zseniális megoldást találtak a krízisre
Civil kezdeményezések és közösségi összefogás veszi át az idősellátás feladatait több baranyai faluban – mutatja a Corvinus Egyetem és az ELTE TK friss kutatása.
Nyugat-Európában a komlóspárga igazi fine dining csemegének számít, és kilójáért akár ezer eurót is elkérnek, pedig hazánkban ingyen terem, és arra vár, hogy valaki megkóstolja.
A Balaton környékén március 15-én hivatalosan is kezdetét veszi az idei fagylaltszezon. Idén trikolór ízekkel várják a vendégeket.
Török András és Major Zsófi 2020-ban indították el az Andriska Pékbisztrót, amely hamar a Balaton-felvidék egyik legmenőbb reggeliző-pékségévé vált. Most eladó vele egy álom is...
Kiakadtak a helyiek: hatalmas, sötét és bűzös halmok lepték el a fonyódi és zamárdi sétányokat. Sokan mocsokról és hanyagságról beszélnek, pedig a háttérben egészen más...
Súlyos méhbetegséget azonosítottak egy békéscsabai méhészetben. A nyúlós költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése.
Sokan rettegnek leszedni, pedig nem mindig büntetnek érte: óriási tévhit dőlt meg a védett hóvirágról
Hatalmas tévhit él a magyarokban a kedvenc tavaszi virágukról: most lerántjuk a a leplet a hóvirágról.
A kalandos sorsú kistigris – amelyet egy rendőrségi akció során találtak egy tiszafüredi háznál – hamarosan végleges otthonába költözik: a Veresegyházi Medveotthon fogadja be.
Egyre többen gondolkodnak saját vízforrás létesítésén vidéki telkeken, azonban a kútfúrás költsége sokakat meglep – nem ritka, hogy milliós nagyságrendű beruházást jelent egy házi ivóvíz-...
A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított.
Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.
Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a...
Nagyot nőtt a drograzzián talált kistigris: napokon belül költözik új otthonába Pablo, hamarosan itt lesz lászható + fotók
Már biztosan tudjuk, mikor költözik Pablo: kiderült, meddig lehet még vele Fővárosi Állatkertben találkozni és mikortól lesz a medveotthon legújabb lakója.
Szokatlanul nagy mennyiségű, sérült szájú halat emeltek ki a népszerű hajdúsági horgásztóból. Az üzemeltetők szerint a probléma hátterében elsősorban a nem megfelelő horgászati és halfogási...
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.