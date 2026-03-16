Fiatal férfi, aki bukósisakot visel, kerékpárral a tömegközlekedésen.
HelloVidék

Szuper hír a tavaszi túrázóknak: extra vonatokat indít a MÁV a Balatonhoz és a Tisza-tóhoz

HelloVidék
2026. március 16. 17:15

A MÁV március 14-től elindította a kiránduló szezont, extra vonatokkal a Balaton, a Börzsöny és a Tisza-tó felé. A vasúttársaság a kerékpárszállítási kapacitásokat is jelentősen növelte, a jegyekhez pedig okoskedvezmény is kapcsolódik.

A MÁV-csoport a tavaszi kirándulószezon kezdetével több régióba is plusz járatokat indít. A Balaton mellett a Börzsöny és a Tisza-tó környéke lesz a fő célpont, de a szolgáltatásokat más népszerű turisztikai helyek felé is bővítik.

A Budapestről induló vonatok között a Déli–Parti InterRégiók közlekednek, megállva a Velencei-tónál, napi két alkalommal a hétvégéken. Emellett újraindul a Lesence sebesvonat a Szombathely–Keszthely viszonylaton.

A MÁV a kerékpáros utazókra is gondolt: a bővített kerékpárszállítási kapacitások mellett a mavplusz.hu és a MÁVPlusz applikáció segítségével az utasok könnyen tervezhetik kirándulásukat. Az alkalmazáson keresztül a távolságtól független, egységes 500 forintos kerékpárjegyet 15 százalékos okoskedvezménnyel lehet igénybe venni.

A MÁV közleménye szerint a fejlesztések célja, hogy a vonatos kirándulás kényelmes és gördülékeny legyen, akár kerékpárral együtt, miközben a legnépszerűbb úti célok, például a Balaton és a Tisza-tó is könnyen elérhetők legyenek.

