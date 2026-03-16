Szuper hír a tavaszi túrázóknak: extra vonatokat indít a MÁV a Balatonhoz és a Tisza-tóhoz

A MÁV március 14-től elindította a kiránduló szezont, extra vonatokkal a Balaton, a Börzsöny és a Tisza-tó felé. A vasúttársaság a kerékpárszállítási kapacitásokat is jelentősen növelte, a jegyekhez pedig okoskedvezmény is kapcsolódik.

A MÁV-csoport a tavaszi kirándulószezon kezdetével több régióba is plusz járatokat indít. A Balaton mellett a Börzsöny és a Tisza-tó környéke lesz a fő célpont, de a szolgáltatásokat más népszerű turisztikai helyek felé is bővítik.

A Budapestről induló vonatok között a Déli–Parti InterRégiók közlekednek, megállva a Velencei-tónál, napi két alkalommal a hétvégéken. Emellett újraindul a Lesence sebesvonat a Szombathely–Keszthely viszonylaton.

A MÁV a kerékpáros utazókra is gondolt: a bővített kerékpárszállítási kapacitások mellett a mavplusz.hu és a MÁVPlusz applikáció segítségével az utasok könnyen tervezhetik kirándulásukat. Az alkalmazáson keresztül a távolságtól független, egységes 500 forintos kerékpárjegyet 15 százalékos okoskedvezménnyel lehet igénybe venni.

A MÁV közleménye szerint a fejlesztések célja, hogy a vonatos kirándulás kényelmes és gördülékeny legyen, akár kerékpárral együtt, miközben a legnépszerűbb úti célok, például a Balaton és a Tisza-tó is könnyen elérhetők legyenek.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

