Kiderült, ilyen alkut kötött Von der Leyen és Zelenszkij: új részleteket közöltek a Barátság vezeték helyreállításáról

Az Európai Unió technikai és pénzügyi segítséget nyújt Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték helyreállításához, Kijev pedig már el is fogadta a felajánlást. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a januári orosz légicsapásokban megsérült infrastruktúra javítása nagyjából másfél hónapot vesz igénybe. Ennek végeztével újraindulhat a Magyarország és Szlovákia felé tartó kőolajszállítás - tudósított a Portfolio.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a tagállamokkal és az ukrán vezetéssel folytatott intenzív egyeztetések eredményeként megállapodás született a kárelhárításról. A brüsszeli tájékoztatás szerint a javítások előkészítése már megkezdődött. Az európai szakemberek készen állnak a munkálatok megkezdésére. Bár a pénzügyi támogatás pontos összegét és a helyszíni misszió indulásának idejét még nem közölték, a fő cél a magyar és a szlovák tranzit mielőbbi helyreállítása.

Volodimir Zelenszkij az uniós vezetőknek írt levelében egyértelműen visszautasította a magyar és a szlovák kormány vádjait. Ezek szerint Kijev szándékosan, politikai okokból akadályozná a szállítást. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a fennakadást a vezetéket és a környező infrastruktúrát érő orosz támadások okozták. A legfőbb problémát a kulcsfontosságú brodi szivattyúállomás leállása jelenti. Ennek hiányában technikailag lehetetlen fenntartani a biztonságos tranzithoz szükséges nyomást a rendszerben.

Az ukrán államfő tájékoztatása szerint már a végéhez közeledik egy ideiglenes, a sérült szakaszt megkerülő műszaki megoldás kiépítése. A brodi állomás teljes működőképessége – újabb orosz csapások hiányában – körülbelül másfél hónapon belül állhat helyre. Mivel az egyik megsérült olajtartály teljesen megsemmisült, Ukrajna hosszabb távon föld alatti tárolók kialakítását tervezi.

Az Európai Bizottság kitért arra a látszólagos ellentmondásra is, hogy miért finanszírozzák egy orosz olajat szállító vezeték javítását, miközben az EU a teljes leválásra készül. Brüsszel hangsúlyozta: a végső cél az orosz fosszilis energiahordozók 2027-es kivezetése. Az átmeneti időszakban azonban garantálni kell a tengerparttal nem rendelkező, így az importtilalom alól mentességet élvező Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát. A hosszú távú megoldás a függőség végleges megszüntetése, nem pedig a folyamatosan támadás alatt álló infrastruktúra ismétlődő javítása.

A Bizottság egyúttal igyekezett különválasztani a vezeték ügyét az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hiteltől. A magyar és a szlovák kormány addig vétózza a háború sújtotta országnak szánt pénzügyi segítséget, amíg az olajáramlás helyre nem áll. A két ország ugyanis továbbra is kitart amellett, hogy a leállás mögött politikai okok állnak. Brüsszel álláspontja szerint azonban a két kérdés formálisan független egymástól. Ezen felül a korábban elfogadott támogatási csomagot minden tagállamnak tiszteletben kellene tartania.