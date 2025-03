5+1 kihagyhatatlan vásár Csongrád megye szívében, amit 2025-ben mindenképp látnod kell

A vásár Csongrád megye területén igazi piaci forgatagot, kézműves kincseket és Lacikonyhás finomságokat ígér. Ne hagyd ki a tavasz nagy kisállat-, régiség- és kézműves kirakodóvásárait, inkább nézz körül, hol szerveznek országos piacokat a Dél-Alföldön idén! Összegyűjtöttük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vásárok Csongrádban: mutatjuk a legközelebbi kirakodóvásárok időpontját is!

Lassan ránk köszönt a meteorológiai tavasz, nyitnak a szabadtéri kiállítóhelyek, csalogatnak a vidéki piacok és vásárok, ahol hasznos dolgokat, kézműves finomságokat, valamint helyi termelők egyedi termékeit is beszerezhetjük. A húsvét közeledtével a szabadtéri kézműves forgatagok is csábítanak bennünket. Ezek a rendezvények remek alkalmat adnak arra, hogy a helyi termelők friss és egyedi kézműves finomságai mellett beszerezzük a húsvéti ajándékokat is.

Csongrád-Csanád vármegye gazdag vásári hagyományokkal büszkélkedhet, kirakodóvásárai minden évben rengeteg látogatót vonzanak. Az alábbiakban összegyűjtöttük a megye legjelentősebb vásárait 2025-ben, amelyeket érdemes felkeresni! A ruzsai, szegedi és mórahalmi vásárok – hogy csak néhányat említsünk – évek óta óriási népszerűségnek örvendenek, különösen tavasszal és ősszel, amikor az árusok száma jelentősen megnövekszik, és a vásárlók száma gyakran meghaladja a több tízezer főt is. A kirakodóvásárokon a különleges termékek, egyedi kézműves portékák és kisállatok* mellett igazi vásári hangulat várja az érdeklődőket. Fedezd fel hát te is Csongrád-Csanád vármegye legnagyobb állat- és kirakodóvásárait 2025-ben is!

* Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

1. Mórahalom Országos Kirakodó és Állatvásár (következő időpont: 2025. március 16.)

2025-ben is minden hónap harmadik vasárnapján megtelik élettel Mórahalom városa. Miért érdemes ide is ellátogatni? Mert a mórahalmi vásár nemcsak a helyiek számára hagyomány, hanem turisták és kirándulók kedvelt programja is. Legyen szó egy hűvös téli reggelről vagy egy forró nyári délutánról, a vásári forgatag minden alkalommal garantált. Az árusok hatalmas kínálattal várják a látogatókat – a régiségektől és kézműves termékektől kezdve a ruhaneműkön, növényeken, konyhai eszközökön át egészen a gyerekjátékokig és ínyencségekig. A hatalmas érdeklődés évről évre bizonyítja, hogy a mórahalmi vásár egy valódi különlegesség, amelyet érdemes személyesen is érdemes bejárni.

Időpontok: 2025-ben minden hónap harmadik vasárnapján kerül megrendezésre.

Helyszín: Mórahalom, vásártér.

2. Bödön Piac: vásár Csongrád megye szívében, Szegeden (következő időpont: 2025. március 23.)

Ha szereted a kézműves termékeket, a minőségi házi készítésű élelmiszereket és a piacozás hangulatát, akkor a Bödön Piacon a helyed! Szeged egyik leghíresebb rendezvénye minden alkalommal igazi kincsesbánya azok számára, akik szeretnek különleges portékák között válogatni. A vásár bőséges kínálata garantáltan elvarázsol: kistermelői és őstermelői finomságok, házi lekvárok, olajok, sajtok, kolbászok, csokoládék, valamint egyedi kézműves termékek – szappanok, gyertyák, ékszerek, lakásdekorációk és kézzel varrott plüssfigurák – várják a kíváncsiskodókat.

Időpontok: minden hónap második vasárnapján, majd a rá következő 2. vasárnap.

Helyszín: 6725 Szeged , Kossuth L. sgt. 119.

3. Szentesi Gasztro- és Kézműves Piac (következő időpont: 2025. március 15.)

Ha szereted a minőségi, helyi termékeket és a vásári hangulatot, akkor a Szentesi Gasztro- és Kézműves Piac a tökéletes hely számodra! 2025-ben is minden hónap harmadik szombatján több mint 40 kézműves árus kínálja portékáit a Gólyás Ház udvarán.

Friss, helyi alapanyagokból készült finomságok, kézműves különlegességek, valamint színes programok – táncház, kézműves foglalkozások és sok más élmény várja a látogatókat. Itt lehetőség nyílik közvetlenül találkozni a termelőkkel, megkóstolni a házi készítésű sajtokat, lekvárokat, mézeket és egyéb gasztronómiai különlegességeket.

Időpontok: 2025-ben minden hónap harmadik szombatján kerül megrendezésre.

Helyszín: Szentes, Petőfi utca 4.

A szentesi piac legközelebb március 15-én nyit

4. Ruzsai Országos Állat- és Kirakodóvásár (következő időpont: 2025. március 30.)

Ha szereted az igazi, hagyományos vásári hangulatot, akkor a ruzsai vásár 2025-ben is kihagyhatatlan program! Csongrád-Csanád vármegye egyik legnagyobb vására havonta egyszer, vasárnaponként várja az érdeklődőket, különösen tavasszal és ősszel, amikor több ezer látogató és árus érkezik az ország minden pontjáról – sőt, még határon túlról is.

A ruzsai vásáron *háztáji állatok, egyedi kézműves termékek, régiségek, ruhaneműk és háztartási eszközök széles választéka várja a vásárlókat, akik ráadásul remek alkulehetőségekkel is találkozhatnak. Akár egy különleges kézműves portékát, akár házi készítésű finomságokat vagy egyedi állatvásárt keresel, itt garantáltan találsz valami érdekeset!

Újdonság 2025-ben! A vásár programja hobbi- és *kisállatvásárral bővül! A hobbiállatok kedvelői számára külön övezetet alakítanak ki, ahol díszmadarak, hüllők, víziállatok és más különleges kisállatok tenyésztői és árusai kínálják portékáikat.

Időpontok: 2025-ben havonta egyszer, vasárnaponként kerül megrendezésre. A pontos időpontokért érdemes a helyi hirdetményeket figyelni.

Helyszín: Ruzsa, vásártér.

5. Kiskundorozsmai vásár (következő időpont: 2025. április 06.)

A kiskundorozsmai vásár az egyik legnagyobb és legismertebb vásár a régióban, ahol a látogatók széles választékban találhatnak *állatokat, kézműves termékeket, régiségeket és sok más érdekességet. A vásár könnyen megközelíthető, és ingyenes parkolási lehetőséget biztosít a látogatóknak.

A kiskundorozsmai vásár nagy múltra tekint vissza. Dorozsma először 1838-ban V. Ferdinánd királytól kapott jogot vásárok tartására, akkor évente négy alkalommal rendeztek vásárt a településen. Kiskundorozsma korábban önálló település volt, 1973-tól viszont Szeged városrésze, így a több mint 180 éves vásár hagyományát már a szegediek is magukénak érezhetik. A vásár helyszíne hivatalosan tehát Szegedhez tartozik, úgy érdemes keresni a térképen!

Időpontok: 2025-ben minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre.

Helyszín: Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 2-4.

6. Kisteleki vásár (következő időpont: 2025. április 06.)

A Kisteleki Kirakodó- és *Állatvásár ma is a Dél-Alföld egyik legnagyobb és legnépszerűbb vidéki vására, ahol 2025-ben is több száz árus kínálja portékáit. A rendezvény minden hónap első vasárnapján zajlik, és az ország minden tájáról érkező vásárlók száma gyakran meghaladja a tízezer főt. A vásár nem csupán a kereskedelemről szól – igazi közösségi esemény, ahol a látogatók találkozhatnak a helyi termelőkkel, beszerezhetik a legjobb házi készítésű finomságokat, és élvezhetik a hamisítatlan vásári hangulatot. A standok kínálata rendkívül sokszínű: friss zöldségek, házi sajtok, füstölt húsok, kézműves termékek és régiségek egyaránt megtalálhatók. A Kisteleki Vásár minden alkalommal izgalmas élményt nyújt, legyen szó kincsvadászatról vagy a helyi ízek felfedezéséről.

Időpontok: 2025-ben minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre.

Helyszín: A kisteleki vásár helyszíne 2025-ben: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 42-44. (főbejárat).

Nemcsak Csongrád megyében rendeznek országos hírű vásárokat!

A Pénzcentrum korábbi cikkében összegyűjtötte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Külön számba vettük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: sorra vettük Pécs, Kecskemét, Nagykőrös, Jászapáti, Miskolc, Mezőtúr, Szeged, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Lajosmizse, Vác, és Dunaújváros és Szekszárd és Tiszafüred legjelentősebb kirakodóvásárait.

Végezetül ne feledjétek, a vásár igazi közösségi esemény is, ahol nemcsak a portékák cserélnek gazdát, hanem a helyiek és a távolabbról érkezők is találkozhatnak, beszélgethetnek, tapasztalatokat cserélhetnek. A forró kürtőskalács illata, a frissen sült kolbász sercegése és a kofák hangos alkudozása mind hozzátartozik a szekszárdi vásár varázsához is. Érdemes tehát ellátogatni erre a pezsgő, hagyományos eseményre, ahol mindenki találhat valami kedvére valót!