Döbbenetesen szép látvány: szarvascsorda úszott át a Rábán, a horgász előkapta a telefonját + Videó

Nem semmi jelentnek lehetnek szemtanúi azok, akik megnézik a vasárnap reggel készült felvételt a Rábáról. Egy horgász videón örökítette meg, ahogy egy teljes szarvascsorda kel át a folyón természetes élőhelyén.

Egy szarvascsorda átkelését rögzítette december 14-én, vasárnap reggel a Rába folyón Németh Attila horgász. A felvétel a folyó egyik csendesebb szakaszán készült, ahol az állatok egymást követve léptek a vízbe, majd nyugodt tempóban úsztak át a túlpartra.

A videó a 112 Emergency Press Hírügynökség oldalán jelent meg. A hírügynökség megjegyezte: a szarvasok leggyakrabban vadbalesetek kapcsán kerülnek a hírekbe, ez az eset azonban ritka lehetőséget ad arra, hogy természetes környezetükben, zavartalanul láthassuk őket.

Szakemberek szerint a nagyvadak folyókon való átkelése nem szokatlan jelenség, különösen a téli időszakban, amikor táplálékot vagy biztonságosabb élőhelyet keresnek. Az ilyen mozgások ugyanakkor fokozott figyelmet igényelnek a vízpartok és közutak közelében, mivel a vándorló állatok gyakran jelennek meg forgalmasabb területeken is.