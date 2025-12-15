2025. december 15. hétfő Valér
Döbbenetesen szép látvány: szarvascsorda úszott át a Rábán, a horgász előkapta a telefonját + Videó

HelloVidék

2025. december 15. 10:40
HelloVidék

Döbbenetesen szép látvány: szarvascsorda úszott át a Rábán, a horgász előkapta a telefonját + Videó

HelloVidék
2025. december 15. 10:40

Nem semmi jelentnek lehetnek szemtanúi azok, akik megnézik a vasárnap reggel készült felvételt a Rábáról. Egy horgász videón örökítette meg, ahogy egy teljes szarvascsorda kel át a folyón természetes élőhelyén.

Egy szarvascsorda átkelését rögzítette december 14-én, vasárnap reggel a Rába folyón Németh Attila horgász. A felvétel a folyó egyik csendesebb szakaszán készült, ahol az állatok egymást követve léptek a vízbe, majd nyugodt tempóban úsztak át a túlpartra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A videó a 112 Emergency Press Hírügynökség oldalán jelent meg. A hírügynökség megjegyezte: a szarvasok leggyakrabban vadbalesetek kapcsán kerülnek a hírekbe, ez az eset azonban ritka lehetőséget ad arra, hogy természetes környezetükben, zavartalanul láthassuk őket.

Szakemberek szerint a nagyvadak folyókon való átkelése nem szokatlan jelenség, különösen a téli időszakban, amikor táplálékot vagy biztonságosabb élőhelyet keresnek. Az ilyen mozgások ugyanakkor fokozott figyelmet igényelnek a vízpartok és közutak közelében, mivel a vándorló állatok gyakran jelennek meg forgalmasabb területeken is.
Címlapkép: Getty Images
#vasárnap #december #horgász #folyó #természet #hellovidék #vadállat #szarvas #vadállatok #állatok

