Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nyaralót vásárolna az egykori zánkai MÁV-üdülő területén épülő luxusvillaparkban.
Döbbenetesen szép látvány: szarvascsorda úszott át a Rábán, a horgász előkapta a telefonját + Videó
Nem semmi jelentnek lehetnek szemtanúi azok, akik megnézik a vasárnap reggel készült felvételt a Rábáról. Egy horgász videón örökítette meg, ahogy egy teljes szarvascsorda kel át a folyón természetes élőhelyén.
Egy szarvascsorda átkelését rögzítette december 14-én, vasárnap reggel a Rába folyón Németh Attila horgász. A felvétel a folyó egyik csendesebb szakaszán készült, ahol az állatok egymást követve léptek a vízbe, majd nyugodt tempóban úsztak át a túlpartra.
A videó a 112 Emergency Press Hírügynökség oldalán jelent meg. A hírügynökség megjegyezte: a szarvasok leggyakrabban vadbalesetek kapcsán kerülnek a hírekbe, ez az eset azonban ritka lehetőséget ad arra, hogy természetes környezetükben, zavartalanul láthassuk őket.
Szakemberek szerint a nagyvadak folyókon való átkelése nem szokatlan jelenség, különösen a téli időszakban, amikor táplálékot vagy biztonságosabb élőhelyet keresnek. Az ilyen mozgások ugyanakkor fokozott figyelmet igényelnek a vízpartok és közutak közelében, mivel a vándorló állatok gyakran jelennek meg forgalmasabb területeken is.
Áron alul vihető a vidéki nagyváros ikonikus kísértetszállója: bárki lecsaphat a híres toronyra + Fotók
Több mint egy évtizednyi üresen állás után ismét árverésre bocsátották Salgótarján egykori ikonikus szállodáját, a Karancs Hotelt.
„Ha nem adnak szalonnát, elviszem a gerendát” Ettől a felvételtől te is libabőrös leszel! Hátborzongató archív felvételen a Luca-napi asszony járás, ahogy dédanyáink csinálták!
Nálatok sincs karácsony ünnepi halászlé nélkül? Mutatjuk, hogyan készül híres hungarikumunk, a bajai halászlé hagyományos módon, gyufatésztával tálalva.
Adventi fénytraktoros parádé 2025: íme az országos lista, itt lesznek vidéken karácsonyi felvonulások!
Az év végéhez közeledve egyre több településen vonulnak végig a gazdák feldíszített traktorai. Láttál már ilyet? Ha nem, most megnézheted, hol lesz a közeledben ilyen...
Unod a Mikulásvirágot? Top 10 téli növény, amik beillatozzák a karácsonyt, és a konyhában is kincset érnek
A hideg hónapokban is rengeteg olyan aromás növény akad, amik nemcsak a lakást töltik meg finom, meleg illatokkal, de a konyhában is sokoldalúan használhatók. Íme,...
Észrevétlenül, de gyors ütemben hódítja meg Magyarországot az amerikai nyérc, amely már Európa-szerte súlyos ökológiai károkat okozott.
A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó árulja a lakásokat, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark...
A rendkívül alacsony téli vízállás ismét csapdába ejtett egy nagy hajót Dunaföldvárnál. A szlovák Bonavia december 2-a óta mozdulatlanul áll a zátonyon.
A legenda szerint a Zsolnay Mauzóleumban a téli napfordulón, amikor a Nap a zeniten áll, a beeső fény feltárja az eozin titkát. Most ti is...
Horgászok, figyelem: több szabály is változik ezen a Duna-ágon 2026-ban, de a jegyárakról is szó esett
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség több ponton is módosította horgászrendjét. Mint kiderült, a változások célja a halfajok védelme és a strandolók biztonsága.
Nézzétek! Új korszak jön a Tisza-parton: átalakul Szeged kedvenc sétánya, így dobnák fel a rakpartot + Fotók
A nagyszabású úniós felújítás célja, hogy a város újra közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a Tiszával, miközben modern, zöld promenád jön létre.
Pécs egyik legmeghatározóbb gyerekintézménye eltűnik a város térképéről: a Szivárvány Gyermekház sorsa végleg megpecsételődött. A legendás épületet nem lehet gazdaságosan felújítani.
Jó hírt közöltek: hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet.
Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet
Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák.
Ki mondta, hogy a karácsonyi pontyvásárlás rémálom? Interaktív térkép segít, hol vegyél friss hazai halat
A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül...
A sünök ilyenkor általában már téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly problémát jelezhet. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ha felbukkan a...
Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.