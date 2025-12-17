Óriási leépítésbe kezd a magyarországi boltlánc: megerősítették, rengeteg embert küldenek el

Az OBI Hungary Retail Kft. létszámcsökkentést hajtott végre a karácsonyi időszak előtt, amit a vállalatcsoport hosszú távú terveivel indokoltak. A leépítés mértéke nem érte el a csoportos létszámcsökkentés törvényi határát.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) a Népszavának adott tájékoztatása szerint legalább 118 munkavállalótól vált meg az OBI a magyarországi áruházaiban. A szakszervezet vezetője arról számolt be, hogy előzetes érdemi egyeztetés nem történt, és a dolgozókat november végén váratlanul kezdték tájékoztatni a döntésről. Információik szerint elsősorban a bolti értékesítésben dolgozókat érintette az elbocsátás.

Az OBI Hungary Retail Kft. a Telexnek küldött közleményében hangsúlyozta, hogy a létszámcsökkentés sem a fővárosban, sem megyei szinten nem érte el a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó törvényi határértéket. A vállalat kiemelte, hogy az érintett munkavállalókat egyénileg tájékoztatták a döntésről, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és a Központi Üzemi Tanácsot is értesítették.

"Megértjük, hogy az ilyen döntések komoly személyes terhet jelentenek most az érintettek számára. Az OBI folyamatosan biztosította, hogy a létszámcsökkentés végrehajtására teljes mértékben a jogszerű keretek között kerüljön sor" – fogalmazott a vállalat közleményében.

A barkácsáruház-lánc a leépítést a teljes vállalatcsoportra vonatkozó, következő évekre készített tervekkel indokolta, hangsúlyozva, hogy a döntés nem függ össze az egyes áruházak rövid távú gazdasági eredményeivel. A pontos létszámról és az érintett munkavégzési helyekről a cég nem kívánt további részleteket közölni.