Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor

Váratlanul, tüdőembólia következtében elhunyt Kiss Gábor, a villányi borvidék egyik legmeghatározóbb, fiatal generációhoz tartozó borásza. Halála nemcsak a családot, hanem az egész hazai borszakmát megrendítette.

A villányi borvidék lesújtva fogadta a hírt: 45 éves korában meghalt Kiss Gábor, a Matias Borászat szakmai vezetője, akinek neve mára összeforrt a modern villányi borászattal. A Szilágysomlyón született borász 1989-ben költözött családjával Villányba, és egy életre elkötelezte magát a szőlő, a dűlők és a bor mellett. Erdélyi gyökereire mindig büszke volt, de az évtizedek során „tősgyökeres villányivá” vált - adta hírül a Tények.hu.

A Matias Pincészettől a saját borokig – minőség minden szinten

Kiss Gábort a szélesebb közönség elsősorban a Matias Pincészet szakmai irányítójaként ismerte meg. Precizitása, kompromisszummentes hozzáállása és a karakteres borok iránti elkötelezettsége hamar a borvidék meghatározó alakjai közé emelte.

Mindemellett saját nevét viselő pincészete is folyamatosan fejlődött: könnyed, baráti borozásokhoz készült rozéi és gyümölcsös portugieserei, szerethető vörös házasításai, és mindenekelőtt komoly, sűrű szerkezetű, nagy formátumú vörösborai fémjelezték munkásságát. Borai egyszerre voltak technológiailag precízek és érzelmileg személyesek: a villányi terroir legszebb arcát mutatták meg.

Kiss Gábort nemcsak a borai miatt szerették

Nyitottsága, közvetlensége, segítőkészsége miatt a villányi közösség egyik pillére lett. Kollégái tisztelték, a borrajongók kedvelték, sokakat ő vezetett be a villányi borok világába.

Halála pótolhatatlan veszteség egy olyan borvidéken, ahol minden új generációs borász számít, és ahol Kiss Gábor már bizonyította: a hagyomány és a modern szemlélet együtt teremtheti meg a jövő villányi borait.