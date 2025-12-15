Egy különleges figyelmeztető tábla bukkant fel Alsóvároson, amely nem az autósokat, hanem a környék macskáit védi. A kezdeményezés egyszerű üzenetet közvetít!
Szenzációs felfedezés: honfoglaló elit harcosok sírjára bukkantak egy alföldi településen + Fotók
Hihetetlen felfedezés az Alföldön: honfoglaló elit harcosok sírjának titkai tárultak fel Akasztón – nemzetközi jelentőségű leletegyüttes mesél őseinkről.
Friss régészeti szenzáció látott napvilágot: a Kecskeméti Katona József Múzeum egy kivételes épségű, honfoglalás kori tarsolylelettel gazdagodott, amelyet a múzeum közösségi régészeti programjának keretében fedeztek fel a Bács-Kiskun vármegyei Akasztó külterületén. A lényegében bolygatatlan és teljesen feltárt, három temetkezésből álló sírcsoport több szempontból egyedülálló és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek számít - olvasható a Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldalán.
A hivatalos tájékoztatás szerint az ásatás szakmai vezetője Wilhelm Gábor osztályvezető régész volt, a kutatásba pedig a Magyar Nemzeti Múzeum több munkatársa is bekapcsolódott, köztük Füredi Ágnes régész.
Úgy tudni, a leletanyag több szempontból is egyedülálló. Az egyik sírban újabb tarsolylemez és egy teljes, egyedi típusú, nagyszámú verettel díszített öv került elő. A deréktájéki viseletet in situ emelték ki, és kivételes módon megmaradtak a selyem- és egyéb textilmaradványok, bőrtöredékek és az ezüstlemezes tarsoly részei.
„Egy ilyen komplex övszerkezet ilyen állapotban nem csak hazánkban példa nélküli, de Közép- és Kelet-Európában is” – írják.
Hozzáteszik, kiemelkedő jelentőségű az is, hogy a sírokból nagyszámú, az itáliai hadjáratokhoz köthető pénzérme került elő. A leletanyag mennyisége és minősége gyakorlatilag megkétszerezi a Kárpát-medencében eddig ismert ilyen érmék számát, és máris felkeltette a nemzetközi numizmatikai kutatók figyelmét.
A konzerválási és bontási munkák az MNM NRI Régészeti Restaurátor Osztályának modern restaurátorműhelyében kezdődtek meg, Szabó Krisztina, Pálfalvi Zsuzsanna Anita és Forró Ildikó Zsuzsanna közreműködésével.
Hosszú előkészítés után elindult egy olyan beavatkozás a Duna főágában, amely egyszerre szolgálja a hajózási érdekeket és a természetvédelmet.
Áron alul vihető a vidéki nagyváros ikonikus kísértetszállója: bárki lecsaphat a híres toronyra + Fotók
Több mint egy évtizednyi üresen állás után ismét árverésre bocsátották Salgótarján egykori ikonikus szállodáját, a Karancs Hotelt.
„Ha nem adnak szalonnát, elviszem a gerendát” Ettől a felvételtől te is libabőrös leszel! Hátborzongató archív felvételen a Luca-napi asszony járás, ahogy dédanyáink csinálták!
Nálatok sincs karácsony ünnepi halászlé nélkül? Mutatjuk, hogyan készül híres hungarikumunk, a bajai halászlé hagyományos módon, gyufatésztával tálalva.
Adventi fénytraktoros parádé 2025: íme az országos lista, itt lesznek vidéken karácsonyi felvonulások!
Az év végéhez közeledve egyre több településen vonulnak végig a gazdák feldíszített traktorai. Láttál már ilyet? Ha nem, most megnézheted, hol lesz a közeledben ilyen...
Unod a Mikulásvirágot? Top 10 téli növény, amik beillatozzák a karácsonyt, és a konyhában is kincset érnek
A hideg hónapokban is rengeteg olyan aromás növény akad, amik nemcsak a lakást töltik meg finom, meleg illatokkal, de a konyhában is sokoldalúan használhatók. Íme,...
Észrevétlenül, de gyors ütemben hódítja meg Magyarországot az amerikai nyérc, amely már Európa-szerte súlyos ökológiai károkat okozott.
A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó árulja a lakásokat, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark...
A rendkívül alacsony téli vízállás ismét csapdába ejtett egy nagy hajót Dunaföldvárnál. A szlovák Bonavia december 2-a óta mozdulatlanul áll a zátonyon.
A legenda szerint a Zsolnay Mauzóleumban a téli napfordulón, amikor a Nap a zeniten áll, a beeső fény feltárja az eozin titkát. Most ti is...
Horgászok, figyelem: több szabály is változik ezen a Duna-ágon 2026-ban, de a jegyárakról is szó esett
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség több ponton is módosította horgászrendjét. Mint kiderült, a változások célja a halfajok védelme és a strandolók biztonsága.
Nézzétek! Új korszak jön a Tisza-parton: átalakul Szeged kedvenc sétánya, így dobnák fel a rakpartot + Fotók
A nagyszabású úniós felújítás célja, hogy a város újra közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a Tiszával, miközben modern, zöld promenád jön létre.
Pécs egyik legmeghatározóbb gyerekintézménye eltűnik a város térképéről: a Szivárvány Gyermekház sorsa végleg megpecsételődött. A legendás épületet nem lehet gazdaságosan felújítani.
Jó hírt közöltek: hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet.
Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet
Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák.
Ki mondta, hogy a karácsonyi pontyvásárlás rémálom? Interaktív térkép segít, hol vegyél friss hazai halat
A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül...
A sünök ilyenkor általában már téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly problémát jelezhet. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ha felbukkan a...
Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
