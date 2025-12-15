Szenzációs felfedezés: honfoglaló elit harcosok sírjára bukkantak egy alföldi településen + Fotók

Hihetetlen felfedezés az Alföldön: honfoglaló elit harcosok sírjának titkai tárultak fel Akasztón – nemzetközi jelentőségű leletegyüttes mesél őseinkről.

Friss régészeti szenzáció látott napvilágot: a Kecskeméti Katona József Múzeum egy kivételes épségű, honfoglalás kori tarsolylelettel gazdagodott, amelyet a múzeum közösségi régészeti programjának keretében fedeztek fel a Bács-Kiskun vármegyei Akasztó külterületén. A lényegében bolygatatlan és teljesen feltárt, három temetkezésből álló sírcsoport több szempontból egyedülálló és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek számít - olvasható a Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldalán.

A hivatalos tájékoztatás szerint az ásatás szakmai vezetője Wilhelm Gábor osztályvezető régész volt, a kutatásba pedig a Magyar Nemzeti Múzeum több munkatársa is bekapcsolódott, köztük Füredi Ágnes régész.

Úgy tudni, a leletanyag több szempontból is egyedülálló. Az egyik sírban újabb tarsolylemez és egy teljes, egyedi típusú, nagyszámú verettel díszített öv került elő. A deréktájéki viseletet in situ emelték ki, és kivételes módon megmaradtak a selyem- és egyéb textilmaradványok, bőrtöredékek és az ezüstlemezes tarsoly részei.

„Egy ilyen komplex övszerkezet ilyen állapotban nem csak hazánkban példa nélküli, de Közép- és Kelet-Európában is” – írják.

Hozzáteszik, kiemelkedő jelentőségű az is, hogy a sírokból nagyszámú, az itáliai hadjáratokhoz köthető pénzérme került elő. A leletanyag mennyisége és minősége gyakorlatilag megkétszerezi a Kárpát-medencében eddig ismert ilyen érmék számát, és máris felkeltette a nemzetközi numizmatikai kutatók figyelmét.

A konzerválási és bontási munkák az MNM NRI Régészeti Restaurátor Osztályának modern restaurátorműhelyében kezdődtek meg, Szabó Krisztina, Pálfalvi Zsuzsanna Anita és Forró Ildikó Zsuzsanna közreműködésével.